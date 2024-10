Editorial Paulo Vilouta: "Contradicciones"

Que cansador vivir así. Dios mío, dos versiones sobre un mismo tema permanentemente y cada uno agarra la que le gusta o la que yo tengo como frase de cabecera. Dime quién lo dice y te diré que pienso Vean. Hay un conflicto en este momento con un servicio público y no sabemos quién le pegó al conductor porque le pegaron, porque la interrupción por dos o todo es así. Todo es así, desde lo intrascendente a lo que maneja la estructura política y general de un país. Y creo que no se puede vivir así. No se puede vivir así.

Y lo advirtió la Iglesia el último fin de semana con declaraciones de José García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, las cuales para mi gusto tienen dos partes, una fundamental y una que, la verdad no la termino de comprender y entender. Pero me parece que hay un llamado claro, necesario, imprescindible a que de una vez por todas tengamos en algún punto un discurso común, porque sino todos los días vamos a tener este problema para un subte.

La mitad dice a la mitad y se ve van a cerrar supuestamente un hospital. Para algunos atienden veinticinco mil personas en lo que va del año, para otro nadie y hay dieciséis internados para quinientos médicos. no podemos tener dos versiones de todos los temas Universidades, tema uno. Les ofrecimos el ochenta y uno por ciento de aumento en lo que va del año y no quieren.

Tema dos: lo que ofrecieron esta cincuenta puntos abajo no se puede. No se puede, porque esto termina siendo algo cierto y alguno fútbol. Lo de Fernando Gago el fin de semana. Nadie me llamó. Nos acostumbramos a que la mentira forma parte de la vida y no podemos en todos los aspectos. En la Argentina vivir con dos versiones Miren lo que pasó con el arzobispo.

Escucha, hay muchos mediocres que frente al lacerante y dolorosos cincuenta y dos coma nueve por cien m to de pobreza. Se pusieron a buscar culpables desde la casa de María. Les pedimos por favor a todos una Nze detrás de dos o tres temas importantes para todos los argentinos. Pidamos la humildad de trabajar con otros, de generar consensos y acuerdos y de tender puentes La segunda parte aplaudo de pie.

Es entendible, como dice el arzobispo, que se generen consenso para buscar revertir la dura situación que tiene la Argentina, ponernos de acuerdo, sentarnos, buscar diagnósticos, no querer ser los dueños de la verdad absoluta. Pero la primera arzobispo Los mediocres que se pusieron a buscar culpables por la pobreza. Hay que buscar.

Por supuesto que algunos no puede ni hablar, porque forman parte de los gobiernos anteriores que fueron un desastre, o del Gobierno actual, que influyó en el número que tenemos. Pero como no vamos a apuntar contra los que buscan culpable por la pobreza alarmante del país cincuenta y tres punto de pobre y no hay que buscar responsables, no es que buscar políticas desastrosas de gobierno que han hecho que Argentina Con riqueza, sea un país pobre. No hay que buscar en la cantidad de hechos de corrupción, algunos llevados a la justicia y con condena a los responsables de esta debacle. Suspense, estimado arzobispo, que cuando uno no cumple con lo que tiene que cumplirse hacia con buenas políticas de Estado o roba Yo. Pensé que esto era un pecado para la vida y también para la acción pública.

Pero usted no da un panorama distinto, como que la Iglesia hoy no tiene que buscar responsables o culpables. y si bien sabemos quienes son responsables y quienes son culpables, sería extraordinario que también la Iglesia no avale este tipo de cosas, porque si no nos ponemos sumamente permisivos y en la Argentina hemos perdido el eje de creer que lo mismo la honestidad y la corrupción. El gobernar bien y el gobernar mal. no se alejen tanto de la gente.

Estimado Arzobispo, porque esto que te planteo me parece que tiene una réplica no solamente la Iglesia argentina, sino en ustedes. Y si no, mire el caso puntual del Papa Francisco, al cual ustedes remite en primera vez en la historia y no lo vamos a ver nunca. Un Papa argentino Arrancó con ochenta y ocho por ciento de imagen positiva su gestión ochenta y ocho hay Fue cuando iban corriendo todos y deseaban mates y dulce de leche y camiseta de San Lorenzo y se pusieron abajo de la sotana porque en un principio lo quisieron involucrar con la dictadura que el Papa no tuvo nada que ver.

Hay fueron todos corriendo. El Papa de todos y el Papa No sé cuánto hoy sabe qué imagen positiva tiene? Treinta y seis y cuando a los argentino le piden una palabra que defina al Papa. no son buenas. Hipócrita, Falso corrupto. metido en política y despues aparecer alguna Machi quita argentino, progresista, consciente, Marino, cínico, falso Miren cómo se cayó la iglesia?

No con Francisco como Papa que uno dice hoy no tendría que tener ochenta y ocho y tenía que tener cien, pero la verdad, me me resultó muy llamativo lo de García Cuerva, no?

Porque si bien, repito, coincido, tenemos que buscar, revertir y tener algún punto donde salgamos todos los argentinos de una vez por todas estos decir si los mediocres que se ponen a buscar culpable por la pobreza, a la pucha, los medio Ojalá tengamos la lista definitiva de todo lo que han hecho de la Argentina y del pobre ismo, una forma de de vida. Pensé que la Iglesia y va a estar a otra altura y que iba a sintonizar un poquito mejor. para comenzar la semana.

Otra vez tendremos muchos puntos de acuerdo y desacuerdo. Tendremos que ver qué pasa con el veto. Tendremos que ver qué pasa con los salarios. Si realmente están perdiendo un cincuenta por ciento o menos, tendremos que saber si hay estudiantes fantasma o no los hay. Tendremos que saber si un hospital que supuestamente podría cerrarse está cumpliendo las funciones para veinticinco mil personas o para dieciséis En definitiva. Tendremos que entrar en una semana otra vez, de un sinfín de contradicciones para entender un poquito esta vida política argentina y esta vida general que nos hace estar tensos y preocupados sin saber verdaderamente en un montón de temas, lo que pasa y estar atados simplemente a nuestro pensamiento para ver qué nos conviene o para qué lado apuntábamos o para que Arco pateamos. Y la verdad que así es realmente incomprensible, repito para la Iglesia Argentina. En una frase muy polémica, García Cuerva apuntó contra los mediocres que se pusieron a buscar culpables Por la pobreza alarmante de cincuenta y dos coma nueve.

Ojalá, estimado arzobispo, que los malos gobiernos, representados por malos hechos políticos y fundamentalmente por corrupción, sigan siendo, como en gran parte del mundo, donde hay justicia de verdad, justicia y para ustedes, que tienen otro tipo de justicia divina, como mínimo que se han pecado, no la dejemos pasar.