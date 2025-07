Editorial Paulo Vilouta: "Costumbres de otros tiempos" (22/07/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días hay un tema central, pero voy a sumar una segunda situación para mí de altísima preocupación, El minuto tiene que ver con los grandes vicios de la política vieja en la Argentina, no 20251 cierra los ojos y mira el cierre, en la provincia de Buenos Aires y dice Chi, cuántos grandes villos de la vieja política argentina, no y en el 2025, incumplimiento de plazos.

Había que terminar un sábado a la medianoche,Terminamos un lunes a las 2:00 de la tarde,cortes de luz, cosa que ya ni en el fútbol vemos,Se acuerdan cuando el fútbol cortaba la luz en medio de un partido o de una definición importante,Cortes de luz a las 11:00 de la noche, supuestamente por cuestiones de mantenimiento,intentar votar con boletas blanco y negro, aduciendo austeridad.

Diche si gastamos menos, pero en realidad estos analfabetos intelectuales pretenden que la gente vote con un sistema viejo,donde puede haber fraude porque hay que fiscalizar y si hay que controlar por algo, hay que controlar y en blanco y negro para que nadie vea un color en una boleta y se incline por un color, Miren lo precario que son estos analfabetos intelectuales que quieren hacernos creer que como sociedad somos unos inútiles y unos ineptos,candidaturas testimoniales, es decir, candidaturas de mentira truchas,porque uno va a votar a alguien que no va a asumir y muy poco para el lado de la transparencia, muy poco para el lado de las modificaciones del progreso,Hoy el mundo habla de inteligencia artificial,hasta en cuestiones científicas y médicas y estamos ante analfabetos que nos quieren hacer creer, que en la Argentina tenemos que estar bajo este tipo de condiciones permanentemente,que lo único que son son cuestiones de atraso,cómo vamos a ir a votar con una boleta blanco y negro?

Porque si hay un color, tenemos miedo que alguien elija el color,Cómo vamos a ir a elegir gente que no participa de la contienda electoral?Bueno, somos nosotros los que definimos y los que decidimos los atropellos de estos espacios políticos que estuvieron hasta las 2:00 de la tarde del día de ayer pergeniando una estrategia,para poder ganar una elección, no para poder cambiar un país,Porque la verdad, yo no veo cambios,Yo veo costumbres y vicios de otros tiempos,Cómo vamos a tener candidatos testimoniales?Candidatos de mentira,Señora Magario, usted si gana, va a ser legisladora,Va a dejar de ser la vicegobernadora para ser legisladora,usted, señor Katopodi, que todavía no lo escuché.al único que escuchaba Valenzuela que dijo Sí, juro y después hay que controlar que, por supuesto, cumpla con ese error,Usted va a dejar de ser ministro para ser legislador y todos estos intendentes, porque siempre en la política hay una escala ascendente y es lógica,una vez sos concejal.

Tal vez fuiste consejero escolar,Si te va bien, no sos diputado sos senador sos gobernador sos presidente,Acabamos para atrás,La vicegobernadora quiere ser legisladora,La intendenta de Quilmes quiere dejar la intendencia para ser legisladora y acá un montón de intendentes no Fraci de Avellaneda, Mario Seco de Ensenada, Gagliardi de hizo Watson de Florencio Vé, la Espinosa de la Matanza, qué sé yo,Es raro,No es raro,O tal vez quieren jugar a esto.

Che voten de mentira,Hacemos que jugamos a la elección y ponemos candidatos que no lo son,Bueno, me parece que hay que tomar las cosas con mayor prudencia y con mayor transparencia y saber si van a ser testimoniales, o sea, no van a asumir o van a ser candidatos de verdad,después no se asusten cuando el 50% no va a votar, no va a votar porque está harto de la política argentina, de la falta de resultados y Nuestra obligación a través de este trabajo es preguntarle a todos y después, si no asumen marcar la diferencia entre lo que es alguien que honestamente se juega por un puesto, por un proyecto, por una idea y los oportunistas de siempre y para terminar el minuto de hoy,hoy se cumplen,lo decía muy temprano cuando arrancábamos el programa cinco meses de la desaparición de otro chico más en la Argentina,en este caso el Diang, en Córdoba,nos quedamos todos sumidos en la desesperación y la locura por Lohan,empezamos a escuchar muchos comentarios, muchas versiones, mucha familia de llegados presos en el caso del chiquito Lohan, pero apareció Lang y hoy 22/07, se cumplen cinco meses de la desaparición de Liang, un chiquito de cinco años que desapareció el 22/02 en un paraje rural,no se sabe absolutamente nada,denuncias anónimas 1000,pista faltas un montón,familiares que no tienen ni idea de lo que pudo haber pasado y así como pasó en Tierra del Fuego, como pasó en San Luis, como pasó en la Mesopotamia, también pasó en Córdoba y tenemos otro chiquito desaparecido.

Hablamos de tráfico, hablamos de trata,Hablamos de fronteras porosas,Vemos cómo un ex senador cruzaba un puente con dinero ilegal,vemos el desquicio de las fronteras argentinas,Nos hablan de células iraníes en la frontera con Bolivia, pero no nos da ningún resultado ni ninguna precisión,Cinco meses sin Liang, un chiquito inocente, víctima de la inoperancia de la justicia argentina y de la política argentina, que no está para los grandes resultados,Así como no volvió Lohan, tampoco volvió Liang y en Argentina, muy pocos a esta altura, los que tienen poder y responsabilidad se preguntan y ni siquiera tienen un atisbo de respuesta.

Qué pasó con esos chiquitos inocentes que un día desaparecieron de su familia y por ahora no volvieron nunca más