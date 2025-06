Editorial Paulo Vilouta: "Crueldad" (03/06/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días, Ayer, viendo a Cristina Fernández casi casi que no sabía si estaba en el dos mil veinticinco, vaya a saber cuándo,porque se ha puesto de moda en la Argentina, y a partir de esta palabra, la crueldad,Hacemos un ranking para ver quién supuestamente es más cruel en nuestro país,Qué palabra dura?No, porque la falta en este caso y la crueldad es la falta de compasión, es la falta de piedad manifestada en una actitud para causarle dolor o sufrimiento a una persona,y ayer, viendo esa entrevista de la ex presidenta y ex vicepresidenta de Alberto Fernández, aunque ella no lo reconozca,Pareciera que Alberto Fernández cayó desde un satélite a la Argentina y fue presidente de casualidad, y ella no tuvo absolutamente nada que ver,Veía que hoy, desde el Gobierno y desde Cristina Fernández se tiran la palabra crueldad y en el medio de la crueldad hablamos de jubilados.

Hablamos de chicos enfermos en el garrahan de educación mal parida en la Argentina y de un montón de situaciones que son absolutamente duras, injustas y que tienen que ver con un país fundido como consecuencia, entre otras cosas, no sólo de las malas administraciones, sino de la brutal corrupción,Veía un artículo de página doce del Veintiocho del ocho del dos mil cinco, Gobierno de Néstor Kirchner y se repetían las mismas cosas, no cinco semanas de huelga, conflicto gremial en el Garrahan, paro de cuarenta y ocho horas.

En esos momentos ate el señor Eduardo García, que le pedía al Gobierno de Kirchner que hablan de su postura y se siente a negociar.Tienen que dejar de llamarnos terroristas o cuestionar nuestra ideología, sostuvo García en referencia a quien era el ministro de Salud, Ginés González García, que hablaba de terroristas sanitarios en aquellos tiempos a los médicos que hacían reclamos,Hoy esa misma crueldad es pagarle lo que le quieren pagar a esta gente y evitar un comunicado formal o sentarse y decir mire, en este momento tenemos esto es un bono,Nos movemos de esta forma, no a través de Twitter a través de cualquier forma, no, no respetando absolutamente nada,Pero yo ayer escuchaba esa entrevista a Cristina Fernández que, por supuesto, despierta la expectativa de un sector de la sociedad que la sigue que la elige cada vez más reducido,En la puerta de un canal había doscientos personas,Querían hacernos creer que estaba casi llegando a la cancha de Riba llena más o menos y se va achicando,No, porque de Presidencia vamos a la Senado,Ahora la provincia, la legislatura de la provincia, cada más chiquitito, no cada vez más chiquitito y transformando el partido casi en un partido del conurbano.

Pero me quedé con el tema de la crueldad, porque en la Argentina hoy las campañas que tienen, como dicen, mucho odio y mucho olvido y mucha falta de respeto y muy poco autocrítica se basan en quién es más cruel, quién es más cruel con la sociedad que está en el medio y, en definitiva, la que paga los platos rotos de los malos gobiernos o de los gobiernos corruptos,Y yo la escuchaba a Cristina Fernández, que dio cinco notas en su historia alejada absolutamente de toda realidad, viviendo en un submundo, creyendo que fue extraordinario todo lo que hizo, creyendo que los problemas que tiene con la justicia forman parte de un invento de una ficción y haciéndole creer todavía a algunos cosas que no son ciertas,Y cuando yo repasaba el tema de la crueldad, porque hoy está, repito muy de moda utilizar esta palabra con jubilados a trescientos mil pesos, con chicos que se debaten si los atienden o no los atienden,Porque a los médicos le pagan realmente pésimo, con maestros que en cualquier momento salen a reclamar otra vez una crueldad casi enquistada en la Argentina, más allá del gobierno de Javier Milei de este último año y medio,Pero me parece que cuando hablamos de crueldad, doctora Cristina Fernández de Kirchner tiene que hacer un repaso un poquito de lo que ha pasado en su gobierno para hablar de cuestiones y calificar a otro de cruel.

Cuando no mira lo que pasó con su gobierno, con su gente, con sus funcionarios,Crueldad es haber tenido tantos funcionarios bañados de corrupción,Crueldad es haber tenido tanto tiempo a julio debido sus dos presidencias y y la de su marido, Crueldad es el señor López,El chorro de los bolsos no,en ese escándalo, en un convento con monjas, truchas y y riéndose de todos los argentinos,Crueldad es elegir a Amado Vudú como presidente de la nación, condenado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública,eso es crueldad, crueldad es milagroSala y la construcción de un barrio vergonzoso en la provincia de Jujuy de viviendas no terminadas bajo presión de esta delirante pato que hoy está presa por chorra y delincuente,crueldad De Bonafini, que se transformó de una mujer que defendía los derechos humanos en constructora con sueños compartidos y un parricida como el señor Schoklender,crueldad es haber tenido a Ricardo Jaime, el inolvidable secretario de Transporte,Después terminó todo con la masacre de once, donde murió mucha gente porque la plata no iba a los trenes, Iba a otros despachos.

Iba a otros lugares, no?crueldades, Báez,que nos robó en la cara,No él, Los hijos La rosadita,Si no lo recuerda ayer doctora, aparecieron muchas imágenes de todos esos personajes no contando guita CAG de risa de la pobreza argentina.

Crueldad son los cuadernos de las coimas donde los empresarios tenían que ponerla para para poder avanzar,Crueldad es haber tenido un secretario llamado Daniel Muñoz,Un chorro que se murió, que tenía mínimamente setenta millones de dólares,Un secretario,Imagínense si el secretario tiene setenta,Lo que queda para arriba, no?crueldad es el silencio rotundo por tragedias como Cromañón,donde no se les movió un pelo y crueldad,Es la tragedia de once que más que una tragedia por los muertos y el respeto a hechos de su familia, es otro símbolo brutal de corrupción.

Crueldad es vetar el ochenta y dos por ciento móvil de los jubilados cuando hoy se cortan las venas y alientan cualquier manifestación en la calle donde alteran a los pobres abuelos que reclaman lo que reclaman hace décadas,En la Argentina la crueldad es el récord de funcionarios procesados y encarcelados y me parece que no prestamos atención,Miramos solamente la Quin Tita, la elección que viene, la lapicera que marca la próxima elección,Pero me parece que cuando hablamos de crueldad tenemos que ser justos y tenemos que ser sinceros porque no, no, no, no es realmente auspicioso estar viviendo una ficción o estar viviendo siempre bajo mentiras o bajo irreal realidades o no, sintiendo las cosas que pasaron haciendo una autocrítica y decir bueno, pasó esto.

Esto, esto y esto y el presidente que tenemos hoy es consecuencia del fracaso mío, de mi antecesor y del otro y del otro y del otro en esta bondadosa democracia que tenemos en la Argentina,Ya estamos grandes, doctora para comernos estos ver sitos.Mire, si estamos grandes que yo estoy muy cerca de cumplir sesenta y usted ya tiene la edad suficiente para que si la Corte la condena en breve pueda cumplir con arresto, domina domiciliario y no tener que molestarse para seguir su vida en un penal.