Editorial Paulo Vilouta: "Cuestión de Justicia"

Hoy voy a repetir tema, pero capítulo dos porque como ciudadano y como periodista, lo que sucedió a hacer con Cristina Kirchner no es un tema menor. Creo que no todos los ciudadanos vamos a pasar nuestra vida con un acontecimiento para mi gusto tan desafortunado y tan desagradable que la justicia condene a quien fue presidenta de la nación por corrupción.

Ayer se produjo un acontecimiento que marca contradicciones porque porque la Argentina la Justicia muy lenta si es muy lenta. Catorce años de investigación tiene muchas instancias y muy larga. Si tiene muchas distancias, es muy larga. Permite que un tribunal ordinario permite que un tribunal extraordinario y que una Corte Suprema dictaminen si algo es cierto o no.

Pero a su vez, dentro de esta contradicción tenemos una gran ventaja La lentitud, la verdad. Catorce años de investigación es un disparate, una barbaridad, Pero lo bueno, la gran cantidad de jueces y de fiscales que pudieron pasar por USA para que no tengamos lo que hemos leído los expedientes, ningún tipo de duda que hacerse, condenó Un, hecho que está vinculado a una matriz de corrupción y que le hizo perder al Estado argentino más de ochenta y cinco mil millones de pesos Desde el fiscal Paul y cita al juez Ercolini a lo que fue después el fiscal Mola y el fiscal Luciani al trío de jueces del día de hacer tenemos que decir cheque, cantidad de jueces que cantidad de fiscales y ninguno pudo mover una coma de un caso que está absolutamente claro.

Porque si escuchamos a Cristina Fernández al ser o a ese grupo de entusiastas que tiene alrededor, ninguno pudo justificar absolutamente nada ni hacernos torcer. La opinión que tenemos después de haber leído de punta a punta la causa, no pudieron convencer no con ningún tipo de elemento que lo que hay atrás.

Es una campaña contra Cristina Fernández porque mujer, como dijo esa contra Cristina Fernández porque es inocente contra Cristina Fernández, porque no tuvo vínculo con Báez contra Cristina Fernández que se auto percibe en este caso ser víctima de una situación y además con un auto percepción muy particular que existe solamente en ella, como lo que es el la oferte Akon tenido a muchísimos dirigentes políticos a lo largo de la vida que trataron de sacarse de encima el mal olor de la corrupción.

Acá nadie en el día de ayer por más entusiamo hoy, por la frase de ocasión y por más caras de angustia y por máscaras de injusticia, ninguno de ser pudo contarnos porque el señor Báez, que se transformó en un testaferro como banquero amigo, pasó a manejar el setenta y ocho por ciento de la obra pública en Río Gállego y tuvo un incremento más de doce mil por ciento de lo que fue su vida personal de un cajero que hoy estaría cobrando unos tres millones de pesos aproximadamente.

A uno de los hombres más ricos de Argentina en el FA. Sólo jueces de casación resaltaron como la ex presidente firmó decretos, ascendió funcionarios y apoyo. Maniobras contra el Estado hacer No Hubo uno solo ni una sola persona vinculada al mundo del quise RIM o que pudo torcer la explicación que dio la justicia. Esto no es cuestión de fe.

Esto no es cuestión de gustos esto en la justicia argentina que con más de catorce miembros en el día de hacer a lo largo de un proceso larguísimo, tomó una determinación porque hay a hechos clarísimo dentro de la causa que demuestran el vínculo de Cristina Fernández con el resto de las personas que formaron parte de esta situación.

Fundamentalmente Lázaro Báez José López Nelson periodo ti Mauricio col Nicolás era Juan Carlos Villafañe el director de la Agencia de vialidad en Santa Cruz y así un montón de personas más me resultó realmente lamentable en el día de hacer escuchar argumentos con tan poca solidez. Yo le contaba que siempre el mundo y todos los humanos a la hora de tener que defendernos, nunca somos culpables de nada. Pero creía en el día de hacer que alguno podía aportar algún tipo de claridad o esgrimirá alguna defensa diferente a lo que escuchamos en todos estos años, que fue simplemente más que una defensa, una acusación en los demás.

Una acusación en la justicia que en forma categórica determinó en las últimas horas a través a de una segunda instancia que Cristina Fernández está condenada por corrupción Veremos ahora como sigue el camino porque la Argentina Sabemos que los tiempos son eternos La Corte Suprema tiene en su mano activar o desactivar el futuro político de Cristina Fernández Pedro.

Veremos también la conducta de la mayoría de los políticos argentinos que no forman parte del kirchnerismo para impulsar o no una idea que está afianzada en la sociedad argentina, pero que no está afianzada en la mayoría de los componentes de la Cámara y tiene que ver con la ficha limpia La Ficha Limpia significa que más allá que lo que determine la Corte, esta doble condena que tiene Cristina Fernández la desactivaría para seguir participando de política por hechos de corrupción y por un perjuicio al Estado cercano a los tres mil quinientos millones de dólares.

Esperan otras causas. Se espera cuadrar? Nos espera Otesur? Espera Los Sauces. Después esperan otras que ya no tienen que ver tanto con lo económico el memorando en contra Irán que gravísimo, pero que no es económico. Está el dólar futuro también.Todo este esta lista de espera Pero tendrán los políticos argentinos la posibilidad de examinar este caso y determinar si a futuro es imprescindible y necesaria la ficha limpia, sin especular por si me pasa a mi, por si te pasa voz sin especular si nos conviene que participe, no nos conviene que participe sin especular.

Los votos si participa, no perjudicarnos beneficial. Sin especulaciones. Porque estamos hablando de un hecho repito, donde gran parte de la justicia argentina más de catorce componentes ninguno pudo torcer el camino de una historia que no tiene forma de torcerse, porque huele de punta a punta, a un hecho lamentable y está vinculado nada más y nada menos que a la corrupción contra el Estado argentino y contra que la gran cantidad de argentinos que todos los días tienen un método y un sistema de vida absolutamente antagónico que es la transparencia, el trabajo y la honestidad.