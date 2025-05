Editorial Paulo Vilouta: "Cuidar las cosas importantes" (30/05/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días y hoy terminando la semana,Ayer me encontré, eh, con discusiones en este universo que son las redes sociales con relación al tratamiento del garrahan para ver cuál es el Gobierno más insensible o más cruel de la Argentina,Y me parece que antes de hacer calificaciones tenemos que buscar realidades, porque si hay algo que es intocable en la Argentina son los chicos y más los chicos que tienen problemas muy serios de salud,Y hoy en el Garrahan, con seiscientos treinta mil consultas con ciento catorce trasplantes y más de diez mil cirugías de altísima complejidad por año,No tenemos que dudar que tenemos que potenciar el trabajo de los que son médicos y de los que van a ser médicos, porque tienen una vocación que hay que respetar, que hay que cuidar, porque tenemos la bendición de en un país con muchos problemas y muchas des prolijidad, tener profesionales de altísimo nivel, lo que no se puede en otras partes del mundo, aun faltando recursos y aun discutiendo si hay muchos o hay pocos dentro del garrahan, la distinción profesional que tenemos en la Argentina es para sacarnos el sombrero y me parece que el actual Gobierno lo que tiene que hacer es un ordenamiento, pero priorizando el trabajo de los médicos.

Después vemos el problema de los administrativos,Se han hecho del garrahan como de tantos lugares en la Argentina, una bolsa de gente donde muchos cumplen tareas adecuadamente y otros no tienen tareas, están sobrecargando la planta administrativa de un lugar, lamentablemente tendrán que dar un paso al costado,Cuando asumió mi ley, decía No van a tocar a un empleado público.Este señor ahi no sé cuántos gremio lo la C.G.T.Echaron cuarenta y ocho mil.

El país sigue en pie,Por supuesto que de los cuarenta y ocho mil habrá hechos muy injustos,Pero dentro de los cuarenta y ocho mil hay un montón de personas que jamás cumplieron con una tarea y vivieron del Estado robándonos los impuestos a los argentinos,No va a ser la excepción El Hospital Garrahan, donde habrá que ver por qué hay tan poca cantidad de médicos en cuanto a número y tan alta cantidad de administrativos, no podemos en el dos mil veinticinco en un laburo, por más que sea público estar discutiendo si ponemos el dedo o no para entrar o si una foto nos toman la identidad cuando ingresamos a un lugar, cuál es el problema si todos cumplimos un horario, salvo que nos estemos rajando, salvo que estemos faltando, salvo que no estemos cumpliendo, salvo que no hagamos las cosas que corresponden,Pero me parece que hay una obligación por parte del Gobierno que se defiende diciendo que en los últimos tiempos el último tramo presupuestario lograron aumentar de un cuarenta y nueve por ciento a un doscientos cuarenta y cuatro por ciento del presupuesto,Habrá que ver si con estos números logran cumplir con las expectativas de los médicos de los residentes, que hoy solamente pueden estar en el Garrahan porque, como no tienen el título, no pueden tener otro tipo de tarea,el incremento está, pero no está en el bolsillo de la gente,Ayer un médico decía Yo no estoy pidiendo comprarme un crucero o irme con la Clerc a pasear por el Mediterráneo,Yo lo que quiero es poder alquilar mi departamento, poder ir al supermercado, poner una vida más o menos digna,y me parece que hay un montón de lugares para aplicar la motosierra,Entonces me parece que a esta altura, estar discutiendo el garra Ham y enfrente tener la idiotez sublime de Paka Paka,Ahora desmienten el pago de ciento sesenta y tres mil dólares por parte de estas imágenes que íbamos a ver en la nueva programación,Todo lo que tiene que ver con los canales estos del Estado, estas curros que inventaron para poner gente a trabajar en algún momento no hace falta,No hace falta gastar plata ahí, aumentar el doscientos cincuenta y cuatro por ciento el gasto del A side Explíquenme y los médicos del Garrahan peleando para ver si ganan un mango más o hacen una guardia más cansador de más de treinta y seis horas.

Madres de Plaza de Mayo dejaron de solventar esto, por favor y controlar gastos,Yo les contaba a un jardinero, la ex ESMA, dieciseis millones de pesos, Otro curro sublime,Una cosa es defendamos los derechos humanos y otra cosa hagamos de los derechos humanos un curro y un negocio, como hicieron los ñoquis del Congreso,Qué cantidad de asesores todavía tiene cada diputado y cada senador nos olvidamos del aumento compulsivo que se dieron los senadores en la Argentina y estamos discutiendo si un médico cobra diez pesos más o diez pesos menos,Después hablemos de los administrativos,Si los administrativos del Garrahan están en el número justo, perfecto,Y si sobra gente, lamentablemente tendrá que dejar el lugar, porque hoy está todo digitalizado, porque hoy hay inteligencia artificial y porque no necesitamos gente calentando sillas, porque en algún momento hicieron un favor a uno o un favor al otro,Cortemos asesores, cortemos legislaturas que hay tantas por provincia, Agrupamos, digamos Che en vez de tener dos en dos provincias, tengamos una que nuclea una zona,Cuál es el problema,Hay un montón de formas de poder ahorrar, de poder, no malgastar el dinero y de cuidar las cosas importantes,Las cosas importantes son la salud, las cosas importantes son la educación y la seguridad,Y ahí tenemos que invertir y mucho,Y tenemos que cambiar cosas porque miren lo que está pasando con este supuesto servicio militar que quieren promocionar.

Saben que quieren que mayor cantidad de gente tenga una profesión, que mayor cantidad de gente tenga un oficio que termina en la secundaria, en la Argentina,Tres de cada diez termina la secundaria,Estamos hechos unos bestias, no aprendemos nada,Hemos hecho la cultura del subsidio del Curto de AM, la birrita, el fastos Los países no crecen con ese tipo de cosas.Ayer veía una discusión impresionante en muy malos términos con relación a la crueldad del Gobierno con relación a los médicos del Garrahan,La verdad que se haya abierto un diálogo es algo positivo,Ahora hay que dar algún tipo de solución.No alcanza con decir que hay ñoquis en todos lados,Hay que terminar con los ñoquis,Hay que terminar con los inútiles,Hay que terminar con los militantes pasivos que han llenado las arcas del Estado y todos sus espacios.

Pero hay que dar soluciones,Pero me parece que hay algunos en la Argentina sin entrar en comparaciones que mínimo tienen que hacer una autocrítica o llamarse a silencio porque quienes defendían la postura del gobierno anterior de Alberto Fernández y Cristina Fernández Mmm uno hablando de la crueldad de Miley, se olvidan que en el Gobierno que antecede al actual en materia de salud y el garrahan es salud,Tuvieron que echar a patadas a un ministro Imagínense lo que habrá sido la evidencia para que un Gobierno tan inclinado a la corrupción haya tenido que echar a un ministro como Ginés González García,el vacunatorio VIP, el escándalo de la vacuna rusa.

La locura esta que nos hacían emocionar cuando llegaba una vacuna a la Argentina relatando llegó el avión con la vacuna y cosas de no sé, de la Unión Soviética de otros tiempos,La falta de respiradores, los políticos que se vacunaban por por izquierda,el papá con esa chiquita transitando por las rutas del país sin que le dieran lo que necesitaba del punto de vista médico,La señorita tirada en un pasillo de un hospital porque no la atendía absolutamente nadie, hablan de un ranking de crueldad,Por qué no hacen una autocrítica?

Por qué no miran un poquito para adentro y después opinan Por supuesto que lo del garrahan hoy es lamentable, pero desde la falta de autocrítica, desde la falta de criterio,Después tener que echar a un ministro por los papeles impresionantes que hicieron y por la corrupción brutal en el manejo de las vacunas con el covid me parece que como mínimo, por respeto a los pacientes del garrahan, a los médicos del garrahan y a la gente que hace las cosas bien en el Jar Garra Ham se tienen que llamar mínimamente a silencio o hacer una autocrítica, cosa que en la Argentina lamentablemente no se hace uno, ocho y diecisiete,Esperemos que la próxima semana entre en un canal mmhh de orden y que los médicos puedan concentrarse en lo que hacen, que son tareas y reemplazables,Si no tenemos Paca, Paca no pasa absolutamente nada si cortamos menos el pasto de la ex ESMA o un costo más barato, no pasa absolutamente nada.Si bajamos asesores o gasto político no pasa nada, pero en el garra Ham, si no le pagamos a los médicos, se nos mueren los chicos y son la prioridad de cualquier país.