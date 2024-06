Editorial Paulo Vilouta: "Cuidemos nuestras fronteras"

Otro tema que más tarde vamos a tratar con con Nuria y que lo dejamos a un costado, no por por qué no quisiéramos, sino porque tuvimos un testimonio muy fuerte sobre el caso Loan tiene que ver con el despido de Patricia Bullrich a un funcionario con el cual abramos la semana pasada después de lo que fue el incendio de de la Plaza Congreso y todo lo que pasó en el escándalo del tratamiento de la ley Bases, el señor Ventura Barreiro Hoy se habla de una interna el vínculo con rito.

No, no se que historia que Macri que Bullrich aquel tema más allá de cualquier disputa partidaria que puede haber sido decisiva en el momento de sacarlo. El tema es que Patricia Bullrich lo manda a que lo investigue la Oficina Anticorrupción por el manejo de comida en el Servicio Penitenciario sí que más allá.

Por favor, no nos quedemos en la interna que si Ritondo que sí Patricia por Macri que si Macri por Patricia basamos a que a un funcionario lo mandan a investigar por un hecho de presunta corrupción atenta y con este tema, porque realmente sería un hecho grave. Primero para este señor no aventura Barreiro caer en esto, pero sería muy oficioso que dentro del Gobierno no estén pensando en las internas más sosa que siempre piensan y que manden alguno hacer investigado por un hecho de corrupción.

Porque vieron que los gobiernos nadie le pisa el poncho a nadie. No? Noche, no nos metamos en esto, no dejar no, acá no, acá no realmente sería muy oficioso.

Ojalá que no, por el bien de este señor, por el bien de todos nosotros que pagamos impuestos y que no queremos que nos curren mas el a Argentina Que bueno, que dentro de un gobierno alguien mande a otro sin preocuparse. Que la interna sin preocuparse, que es el donde no se quiere. En el tres D no sé cuánto, así que veremos esto cómo funciona y ojalá que sea en una excepción, sino que forme parte de una regla.

Y para terminar, por supuesto que acá lo más importante de todo el Logan volviendo un caso que conmueve a la Argentina Pero qué indefensos Estamos en un montón de cosas A partir del caso lo han hablaba con colillas en la provincia y me decían Ustedes viven una realidad muy diferente a la que se vive en algunas provincias argentinas, donde nosotros nos preocupamos por el robo de chicos y no por la pérdida de chicos. Y necesitaba el ejemplo y se nosotros cuando vamos de vacaciones a la costa argentina nos llama la atención cuando se pierde un chiquito y todo el mundo aplaude para que los papás estén atentos y lo puedan recuperar.

Nosotros vivimos bajo estado de tensión porque quienes vivimos cerca de una frontera como no hay muchos controles o cuando los hay, no son seguros al ciento por ciento Vivimos con el corazón en la boca pensando que no pueden robar un hijo. Y acá con lo de Loan vemos un sistema muy, muy precario, más a sacar un comisario preso y hay gente de la familia de la empresa, pero el comisario que tenía que llevar a cabo una investigación que hacía todo lo contrario para que la investigación fuera para la otra punta y que nadie puede investigar, el comisario, el comisario con una justicia que perdió mucho tiempo con muchas medidas que no se tomaron con integrantes de la familia que podían haber aportado elementos, pero que todavía no les han tomado declaración. A esta altura Con la detención de gente cercana y con esta fobia que hay en muchas provincias argentinas de demorar y Casar. Todo por miedo a los mil medios nacionales.

No, no hablemos que vienen los medios nacionales hoy, lamentablemente, estimadas autoridades democráticas de la provincia de Corrientes están todos los medios trabajando en corrientes y corriente, se cadena nacional.

En las señales de cable las veinticuatro horas del día. Terminemos con esta historia. No hablamos con los medios, no damos explicaciones a los medios nacional. Pareciera que los medios nacionales son una peste cuando hay un problema, porque porque se potencian los problemas, porque se agudizan los problemas, porque los periodistas tienen ingenio, capacidad y una rapidez para romper lo que algunos no quieren romper, que son las complicidades que son estos secretos y que son todas estas situaciones que sea.

Tenemos que ir superando a la Argentina porque no puede vivir una madre, un padre con el corazón en la boca pensando que te pueden afanar un chico dicho por Utah, pero porque éste no pueden robar y te lo pueden robar por trata, Pero pueden robar, no sea el tema ese de órgano. No, no, no, no circula más porque usted vio lo difícil que es cuando alguien quiere donar un órgano, la compatibilidad y toda esa historia, esos a quedó como marginado muchas veces lo que es el dinero facil con el tema de los bebés, fundamentalmente por la adopción En menor medida.

Me decían la pedofilia y en menor medida, gracias a Dios, pero todavía alguna cabeza rotas con temas de ritos satánicos o cosas por el estilo. Entonces, por favor, hoy le toca corriente mañana? Ojalá que no, pero le puede tocar como le tocó San Luis con el caso de Guadalupe, como le tocó a Tierra del Fuego con el caso de Sofía, terminemos con esta historia.

No hablemos del tema porque vienen los medios nacionales, porque los medios naciones van igual y por qué se pierde tiempo. Y con Loan hay un tiempo ya irrecuperable que se perdió por querer correr la cortina y que nadie veía y que nadie escucha y que nadie no se que historia, por favor, estemos a la altura de las circunstancias cuando hay vidas en el medio La justicia acto muy mal y Agradezcamos a Dios que con una justicia Argentina y con fuerzas de seguridad y con fronteras tan, tan, tan, tan permisivas y tan permeables.

El Argentina que tenemos tecnología y tenemos perros. Perros que son capaces de descubrir lo que un comisario corrupto y cómplice no puede descubrir. Y tecnología que puede grabar, que puede ver o puede escuchar a través de teléfonos celulares Lo que muchas veces hasta la propia familia no puede, no quiere ver o no quiere o no puede escuchar.

Agradezcamos infinitamente que gracias al avance de la tecnología y a esta, pero capacidad infinita que tienen los perros de resolver casos, muchos casos que parecen en punto muerto terminan arrancando.

Día once. Un escándalo. Un chiquito argentino de la provincia de Corrientes. Desaparecido, perdido, robado. No sabemos a esta altura, pero después de once días en el dos mil veinticuatro, seguimos con este tipo de tragedias que no tienen solución. Sé que hay en materia de seguridad, temas, pero a resolver urgentemente los problemas nuestro de todos los días.

Los robos en los celulares, los robos Piraña nos desencuentro, pero en mil episodios los piqueteros, pero ofrecemos atención. Y también pidamos le en este caso a la ministra por Ulrich que hoy en la encargada Cuidemos nuestras fronteras, entra de todo, pero también parece que puede salir gente y no en las condiciones que nosotros pretendemos. Hagamos algo en nuestras fronteras son enormes, son compleja. Hay tecnología, hay formas, utilicemos dinero, no se inversa. Hagamos algo, porque hoy hay muchos que también dentro de la investigación seria creen que Loan puede estar sea fuera de territorio argentino.