Editorial Paulo Vilouta: "Decisión final" (16/05/25) #Vilouta910

Me tomo un minuto, como todos los días, porque más allá de todas nuestras discusiones diarias en la Argentina sobre quién gana el domingo, quién está primero?

Quién está segundo o segunda?Quién puede dar un batacazo?

A quién beneficia si esto marca algo importante Macri?

Si esto marca algo importante en mi ley, si el killer puede tomar el rebote, aunque no lo hayan participado a lo que es una antesala exitosa por parte de Leandro Santoro, Más allá de los anuncios que se puedan hacer para de espabilar los dólares del colchón nuestro de los argentinos para mi gusto.

Ayer tuvimos una noticia relevante, trascendente y que tal vez, como en la Argentina, estamos acostumbrados a cosas complejas y malas.Hemos naturalizado y mucho.Cristina Fernández, está al borde que la Justicia tome una decisión sobre lo que fue su conducta en una parte de sus gobiernos, sobre un hecho puntual que es el caso Vialidad y corrupción.

Hasta el día de ayer nosotros estábamos esperando la pronunciación por parte del jefe de los fiscales, que tenía que dar a conocer un cuadro de situación muy complejo para saber si mantenían la condena de Cristina Fernández en seis años o agravarla a doce, sumando una figura muy compleja que es la de asociación ilícita cuando uno es el jefe de una banda y es el que tiene la mayor responsabilidad dentro de ese grupo delictivo.Ayer el fiscal general, el jefe de los fiscales de la Argentina pidió que la expresidenta no solamente sea castigada por fraude en torno a los hechos de corrupción que tuvieron lugar con cincuenta y uno licitaciones de obra pública en Santa Cruz, con el señor Báez como responsable indirecto en un principio y después directo de todo esto, sino que solicitó que esa pena se duplique doce años de prisión para la presidenta y la inhabilitación perpetua para ocupar cualquier cargo ahora llegó el momento de la Corte Suprema, pero me parece que lo que pasó ayer es de una extrema gravedad.porque más allá que muchos alimentan lindos cuentitos de chicos de sexto grado de cuarto grado de tercer grado donde nos creemos muchas cosas que no son ciertas los que creen.en la justicia argentina, porque muchos de estos jueces y fiscales hasta fueron nombrados por el mismísimo Guillermo saben que la causa tiene tantísimos hechos de justicia y saben que es imposible que hayan participado ahora con el Fiscal general de la Nación.

Casi veinticinco exponentes de la justicia y todos coincidan en lo mismo en que Cristina Fernández tiene una responsabilidad en hechos gravísimos de corrupción contra el Estado argentino.qué camino puede tomar la corte Y me parece que este es un momento trascendente donde nosotros, como sociedad, le tenemos que decir a la corte.Ahora está todo Y ahora qué van a resolver?

Porque ustedes tienen una decisión final.Y si alguna vez hacemos algo distinto y evitamos que todo el mundo diga Che, la corte en los años electorales no se mete Che la corte cajon che La corte hace dormir los expedientes che en la Argentina un caso de corrupción tiene catorce o veinte años y después, cuando llega la sentencia, parece todo olvidado o atenuado.La Corte Suprema de Justicia no es un tercer tribunal.Aquí esto es importante que todos lo sepamos, porque acá la señora Kisner fue jugada por un tribunal ordinario.Luego casación, ratificó.Es una revisión de lo que hizo el primer tribunal y llega en observación ante la queja de Cristina Fernández a la corte que es el cielo es el último eslabón de esta cadena.Pero la Corte Suprema no tiene un rol de tribunal, tiene un rol de tribunal constitucional.

Qué significa esto?Que todos los ciudadanos que vivimos en la Argentina estamos amparados por la Constitución Argentina Y si alguien presenta algún tipo de queja aquí la corte puede tomar distintos caminos, dejar firme la sentencia de seis años, que es la inicial, duplicar la pena, pero consultando a casación porque casación también tuvo su interpretación o hacer lugar al reclamo, a la queja planteada por Cristina Fernández analizar el expediente y esto, por supuesto, demorar.yo realmente creo que ante lo que viene, porque esto no termina acá.Después tenemos o te sur los sauces, cuadernos de las coimas, todos gestos durísimo contra el Estado y a favor de la corrupción de algunos.Estos serán los próximos procesamientos que se vienen.Me parece que estamos ante un momento histórico.y me parece que la corte, si no quiere ser más de lo mismo, tiene que tomar cualquiera sea una determinación.porque no podemos estar en vilo los argentinos como sociedad.porque se vota este año y hay un hecho trascendente y tenemos que saber si la doctora Kirchner está habilitada o no, si merece estar habilitado o no para participar de la próxima contienda electoral.los políticos le hicieron un enorme favor.con ficha limpia que ya ponía un límite porque había doble conforme el primer Tribunal y casación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomará los caminos de siempre.de bostezos de ojos con la gañas de gente que le cuesta salir los días que está lluvioso como hoy y dilata tiempo.Y cerramos cajones y ponemos llaves y discutimos cuántos miembros vendrán y no sé cuántas cosas más o marcará un precedente histórico para la Argentina para tomar una decisión.Está en la mano de la Corte Suprema.creo que hay toda una sociedad que, por un motivo u otro pide que este caso tenga una resolución.

Aquellos que creen ciegamente en Cristina Fernández y que presumen que es inocente, y aquellos que ciegamente y viendo cómo actuó la justicia, cómo se movió, insisto, pasó por veinticinco hombres de la ley El caso no solamente presumen, sino confirman que hay un enorme caso de corrupción Está en manos de la Corte Suprema.

será lo de siempre o será algo distinto?

Ojalá sea algo distinto y con justicia, cualquiera sea el fallo para los que creen en la inocencia y para los que creen que estamos ante un caso brutal de corrupción de más de ochenta y cinco mil millones de pesos que no solamente involucra a la Argentina, sino que involucra a quien tuvo el manejo institucional de un país durante tantísimo tiempo, ojalá que esta vez sea diferente en los tiempos y que se resuelva antes de las fechas programadas.

Julio diecinueve Agosto diecinueve Y ser alguna vez en algo la Argentina distinta y no caer siempre y no tropezar siempre con las mismas piedra Es difícil, pero vale la pena decir.

Ojalá que esta vez sea distinto.