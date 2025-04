Editorial Paulo Vilouta: "Dejar de justificar lo injustificable" (25/04/25) #Vilouta910

Me tomo un minuto, como todos los días.

Dos temas breves y un tema central.

qué costumbre esta en la Argentina de ver gente contando dinero por todos lados y nadie pudiendo justificar absolutamente nada.

Un papelón tras otro no, pero más allá de los papeles, porque ya hay mucho ladrón de poca monta que no se pone colorado, el desorden del Estado y la distribución de dinero y gente robándose lo que le pertenece a otro.

La Rosadita la llaman ahora en Chaco.Fajos de billetes, una bocina de facturas, truchas, nenes en medio de montañas de dinero.La policía que detuvo detiene a un matrimonio vinculado a piqueteros.Otra vez los piqueteros.Otra vez los movimientos sociales responsables de una red que emitía facturas falsas contra el Estado.

Cómo lo descubrieron?Tenían el conocimiento de determinadas personas, le afanaban las facturas y le facturaban cualquier cantidad de cosas cuando lo llamaba la fe de ese momento.Pero yo no facture bajo ningún punto de vista esto y tiene su clave fiscal y el contador Y bueno, y el contador se la dio a alguien?

Cómo es esto?un escándalo.Nenes de por medio, contando plata otra vez los pobres.Estos movimientos ya nos tienen por el suelo con todas estas cosas.Hoy la justicia también confirmó que esa delincuente, esa mujer, Shakira, colaboradora de la otra delincuente de Milagro Sala todo este verso de piqueteros envuelto en robar plata, plata, plata, plata, plata, plata cuando viajaban al Vaticano, esa sala con toda esa mafia I no nos preocupaba mucho que cuántos iban, quién pagaba guita, guita, guita, montaña, montaña, ahora menores en el medio, otra rosadita, gente que cuenta plata que no justifica plata.Qué desorden, no?Qué desorden con una justicia que tiene que ser implacable en estos casos.

Porque estamos hablando del dinero destinado por todos los argentinos pagando nuestros impuestos para satisfacer las necesidades básicas y mínimas de la gente que la pasa muy mal.Y estos delincuentes amparados por políticos en distintas provincias, también contando dinero los hijos en el mes qué es esto?Dónde estamos parados me parece que tenemos que ser como sociedad también más implacable, más riguroso, porque yo mismo le digo Chela, rosadita y suena hasta hasta un término que disminuye la potencia del delito.un delincuente, otro delincuente, otra provincia, otro grupo social, otro grupo piquetero.Estos que lloran la pobreza en los medios de comunicación y después están afanando a la gente por atrás.Realmente vergonzoso.punto dos El señor Moretti y presidente San Lorenzo de Almagro ya podría dar un paso y renunciar y dejarse de jorobar con toda esta historia que está poniendo hoy en tela de juicio la credibilidad y la institucionalidad de un club grande como San Lorenzo Almagro, Por favor, la justicia.

Yo sé que hay un fiscal acá muy fuerte trabajando, que si el fiscal vence Y menos mal que tocó ahí, porque este tipo de situaciones con instituciones bajo las sociedades civiles sin fines de lucro tienen que hacer honor a esta palabra sin fines de lucro, no con fines de curro.El presidente de San Lorenzo de Almagro, a esta hora no puede justificar algo que es injustificable y sigue atrincherado con el caprichito de querer seguir, porque toda la vida quiso ser dirigente de San Lorenzo.La verdad no le importa a nadie, señor Moretti, renuncie de un paso al costado, déjese de jorobar y trate de demostrar algo que hasta ahora no puede.Y es que ese dinero ingresó y está en los libros contables de San Lorenzo de Almagro.No lo puede demostrar porque no está.y porque ni siquiera llevaron a cabo prolijamente la posibilidad de hacerlo ingresar de algún modo.Saben cómo con una escritura pública saben cómo con un escribano de por medio saben cómo haciendo las cosas como hay que hacerlas, porque una donación de un particular, esta señora María José Coti y la generosa también tendrá que rendir cuenta frente a la justicia.Se instrumenta con un contrato y con un escribano de por medio.Como eso no figura en ningún libro, terminemos con la historia, que usted es el ser más honesto del mundo listo afuera, respete la institucionalidad.Y me parece que la Asociación del Fútbol Argentino, más allá de permitir que la justicia investigue, también tiene que impulsar la normalidad de esta institución.

Y este señor que no forma parte ni de la historia ni del presente con todo respeto, presidente, de casualidad lo votó.La gente ganó por poco margen y demás y y una gestión realmente errática desde todo punto de vista, con muchos problemas permanentemente y con muchas cosas que no se pueden entender. Lo mejor es dar un paso al costado y terminar con este asunto, porque en la Argentina todos somos amenazados. Todos somos perseguidos, Todos somos presionados, Todos somos extorsionados, cosa rara, no?

Si te están extorsionando con un video y es mentira, para qué te calentas?Si es mentira?Dios mío!y para terminar, el Papa murió el lunes. Y creo que todos los argentinos estamos sintiendo.un poquito que perdimos mucho tiempo El Papa con nosotros y nosotros con el Papa, no?porque, como dijo Milley, el hombre más trascendente de la historia, no hay ningún lugar a duda.pero no lo pudimos aprovecharni él a nosotros me parece.No.Y hoy, cuando veo esta despedida tan fuerte con tanta gente contando situaciones personalísimas hablando de la austeridad, hablando de la transparencia, que hablen de un argentino transparente y honesto.Realmente.

A mí me enorgullece, no ante tanta corrupción como les vengo contando en distintos casos de gente de poca monta y gente con mucha monta que nos dejó pata para arriba, No?Pero qué triste no haber aprovechado todos esos momentos, no?Y qué triste ver, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos va con Obama y va con Baden al funeral o que el presidente orsic enfrente en Uruguay que nos enseñan permanentemente, mmm uno lo que es la institucionalidad va acompañado de su antecesor de la calle Poe y va con Sanguinetti acá.Ni siquiera los ex presidentes tienen un lugar destacado en la despedida del Papa.Están todos peleados.Acá tendría que estar el presidente Javier Milei.Tendría que estar la ex presidenta, el ex presidente Macri y algunos que tuvieron cercanía a ver los invitados.Y che Gabriela Michetti, fuiste amiga de Francisco?Viniste con nosotros?Elisa Carrió.Doctora, súbase al avión.Vamos a despedir al Papa.

Después llegamos acá, discutimos, nos agarramos en los tribunales y nos peleamos permanentemente Pero también creo que en esto que hoy empezamos a sentir y a ver cuánto tiempo desperdiciamos en un buen vínculo que podría haber sido beneficioso para nosotros.Los argentinos, no con gestiones tan erráticas y tan oscilantes, porque el propio presidente Miley en campaña, habló del maligno, Después cambió y hoy despide al hombre más importante de la historia.La presidenta Cristina Fernández tuvo una actitud bastante ambigua, no bastante cercana a la hipocresía, porque lo criticaron permanentemente, lo denostaron y después, cuando veía que era importante o que la podía salvar, iba a cada rato allá y le llevaba regalos y no sé qué historiaDespués Francisco empezó a entender algunas cosas y en los últimos tiempos, cuando las gestiones de Cristina Fernández se caían invadidas de corrupción y de inflación, la puso a un costado.lomismo con Alberto Fernández, no quien siempre decía que era su amigo.

Me parece que también el tratamiento del tema del aborto distanció profundamente a Alberto Fernández con con el papa Francisco y Quini.Hablar con las últimas actitudes de Fernández, involucrado en hechos de violencia de género.Mauricio Macri cuando, asesorado por Durán Barba en algún momento, Durán Barba en alguna entrevista, dijo Hay que salir de la cercanía del Papa.

El Papa no te sirve, no te trae más de dos puntos o como diciendo no te empuja electoralmente.Bueno, así lo desperdiciamos.Y él también nos desperdició en algún momento porque tuvo la chance de venir, de unirnos y de trazar una línea entre esa diligencia tan precaria y tan oportunista que tiene la Argentina.

8:37Y ustedes, que son los fieles, que son los creyentes, que son los hombres y las mujeres de fe los que padecen día a día un montón de cosas.Y tal vez hubiesen tenido ese paragua protector de este Francisco que se despide del mundo y que se despide mañana en su funeral dejando un legado.Ojalá que tenga algún tipo de réplica en la Argentina porque hablamos de humildad, hablamos de sencillez, hablamos de honestidad y hablamos de transparencia.Cosas que la Argentina muchas veces no las podemos encontrar.Y tuvimos tal vez en el hombre más importante del mundo, aquel que no reconocimos, aquel que nos hizo marcar diferencias, discusiones, broncas, fastidio, porque nunca nos visitó.Tal vez tuvimos el ejemplo para que ese hombre, el hombre más trascendente de la historia haya marcado o marque en el futuro una sociedad que no solamente está dividida, sino que muchas veces evalúa los mismos hechos, con distintos ojos y con distintos cerebros y con distintas formas de ver lo que en definitiva es la única realidad.

Y es la realidad de la Argentina.