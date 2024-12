Editorial Paulo Vilouta: "Dejar que la gente decida"

Hoy hay multi tema porque han pasado muchas cosas y no me quiero olvidar de algunas que son muy reiterativas en una Argentina que lamentablemente parece que en algunas cosas no avanza. Una de ellas es el tema de las dietas de los senadores. Estamos en un momento de mucha dificultad con el Senado de la Nación.

Hoy no discutamos el tema de la productividad del Senado hoy lo que estamos discutiendo no, si son vagos, si no son vagos, si van, si no van, Porque la verdad que el Congreso a lo largo del año tuvo una actividad impresionante, trabajó muchísimos temas y tuvieron que estar donde tienen que estar.

El año que viene hay campaña porque hay elecciones. Lo más probable es que no los veamos, pero este año se trabajó como corresponde y mucho. Y como es lo que corresponde, tampoco hay que exagerar en elogios o en ponderaciones, porque es la función.

Pero los senadores vuelven a engancharse hoy con los empleados del Congreso en el tema salarial, los empleados, muy merecido el aumento dentro de un contexto donde hoy las paritarias cambiaron porque la inflación cambió en lo que va del año tenemos una inflación diferente a lo que teníamos hasta hace poco tiempo.

Entonces hoy que un senador pase de siete millones, ochocientos a nueve millones y medio. La verdad es que es una falta de respeto. No corresponde más. Después de observar lo que pasó en las últimas horas con el senador Qader y con la investigación, donde muchísimos senadores están en una situación con conflictos en la justicia, entonces me parece que entre tantas idas y vueltas se puede tomar algún gesto y no hacerse el hill y decir no, dejémoslo, nos volvemos a enganchar, no? Veamos cómo hacemos para que no estén enganchados, porque no es lo mismo el empleado del Congreso de la Nación, con un sueldo normal, básico y necesario y seguramente corto para vivir, que los senadores de la nación ojalá que reflexionen y no tengamos que estar recordando permanentemente una actitud que en estos momentos de austeridad no corresponde.

Saben por qué? Porque uno de cada tres jubilados es pobre en la Argentina, según un estudio privado. Hoy vamos a hablar con especialistas que llegaron a esta conclusión. Uno de cada tres es pobre durante el año el último, más de medio millón de jubilados ingresaron al círculo de la pobreza.

Yo creo que están todos en estado de pobreza porque la Argentina tiene un sistema jubila, durísimo, injusto y que se profundizó con los recortes que se hicieron este año durante la gestión de Javier Milei. La caja jubilatoria está fundida porque hemos tenido dos presidentes como Néstor y Cristina Kirchner, que decidieron que un montón de gente sin aportes ingresaran a un sistema que tarde o temprano iba a explotar y que iba a generar que vos, que tuviste la suerte de tener un trabajo en blanco y durante treinta años aportaste el once por ciento de tus ingresos.

Hoy cobres una cifra miserable, con un bono que inventó Alberto Fernández y que mantiene el gobierno actual sin ningún tipo de retoque. El sistema está roto. Los jubilados yo sé que si ahora me estás escuchando y estás a favor de mi ley, vas a decir este tipo. Este tipo recuerda que las jubilaciones están en emergencia desde hace mucho tiempo y que siempre fueron pobres.

Pero en el último año se acrecentó la situación y hoy uno de cada tres es pobre en la Argentina y tenemos un sistema fundido, otro, tal vez me estás escuchando y si che, Pero y qué hacés con el que no tuvo aportes?

Bueno, vas a una figura como la que inventó Macri en su momento, que es la POI Te pago menos, pero no con los aportes del jubilado con otro dinero, que es dinero que destina el Estado o que vos te vas pagando con tu propia jubilación, pero no generando que el setenta y cinco por ciento de los jubilados hoy estén en un sistema de pobreza.

Porque esto es te doy algo, me desentienda de tu problema, que Dios te ampare y eso no sirve. De qué sirve tener un número tan alto y cobrar lo que cobran?

Hoy vamos a hablar largo y tendido después de este tema porque repito, y esto es bueno que escuchen los senadores. Nueve millones y medio cada uno.

Uno de cada tres jubilados es pobre en la Argentina, según este estudio privado, con medicamentos con precios muy altos en estos tiempos, con alimentos y con la vida que ha cambiado y hoy los tiene en una situación realmente muy, muy compleja. Les contábamos con Nuria en uno de los temas de la mañana. Que el gobierno argentino quiere limitar las vacaciones de los funcionarios. A mí no me parece mal que en el mes de enero o en el mes de febrero estemos activos. Que el presidente decida tomarse vacaciones o no es un tema del presidente de la nación.

Lo que no me gusta es esta historia de marcar algunos destinos, como si la garantía de la transparencia o de la eficiencia depende del lugar donde una persona toma vacaciones.

Y me parece de una hipocresía brutal. Porque acá hemos visto un montón de funcionarios en el pasado que va estacionaban en la Argentina o en sus lugares de origen y que hoy están manchados de una notable corrupción, con justicia o sin justicia de por medio. Y el Gobierno argentino pretende que ningún funcionario de alto rango pise Punta del Este, puse Nueva York o pise Miami y aparezca alguna foto en las redes sociales y se arme un escándalo brutal.

Me parece que como sociedad tenemos que evolucionar en otros sentidos. Tenemos que estar pidiendo a los gritos y obligando a nuestros funcionarios a que apliquemos ficha limpia, por ejemplo, o que no tengan más fuero, solamente el fuero de la palabra, pero preocuparnos porque aparezca una foto en Nueva York, en Punta del Este o en Miami en el año dos mil veinticinco pre ocupémonos por la idoneidad, por la transparencia de sus funcionarios.

Este señor Kueider, que se arrojó con doscientos once mil dólares, se podría haber sacado una foto comprando cosas en la calle Palma, en Paraguay y nos daba garantía de algo. Me parece que no me parece que es algo antiguo de otro tiempo, que es discriminador y que no soluciona el problema.

Repito, muchos no se tomaron vacaciones en la Argentina durante mucho tiempo o andaban aquí por el sur o por no sé dónde. Y la verdad que a pesar de la elección del destino, la transparencia no equivalía con su función. Y para terminar, me tomo un minuto con el tema de Racing porque ayer hubo elecciones.

Y ayer la gente de Racing tomó una determinación muy particular. ¿Por qué? Porque Racing está despidiendo a través de la decisión de la gente con el voto popular al mejor presidente que tuvo largamente en los últimos tiempos. El señor Víctor Blanco termina una gestión institucionalmente deportivamente en forma notable. ¿Por qué? Porque Racing sufrió como muy pocos en la vida. La locura de muchos dirigentes que los llevaron a lo peor. n un momento con una síndico en un momento con una quiebra. En un momento con mucha inestabilidad.

Recuerdo con un estadio semi clausurado, con equipos que no hacían pie, con un descenso con una amargura terrible. Y hoy Racing, desde lo que propuso el señor blanco, que fue excelencia en números, transparencia en números, la reconstrucción de una institución y un título ganado hace dos semanas le permite al socio soñar con un salto de calidad. Miren qué bueno, porque esto es Che, nos fue siempre difícil y fue mal y tuvimos uno peor que otro. Y hoy que estamos bien podemos apostar a la continuidad. O podemos apostar a un sueño nuevo que es Diego Milito como ídolo y como presidente de la institución.

Por supuesto que el fútbol no está ajeno. Y esto es lo que quiero marcar a todos los coletazos de la inmunda grieta que invade la Argentina. Y ayer fue muy difícil en Racing, porque el A y el B eran un presidente honesto que se va Víctor Blanco y el B, un ídolo y un hombre reconocido que marcó miles de goles en la Academia y que hizo que vos fueras y sos de Racing muy feliz y que tu corazón explotara de alegría en mil partidos. Un hombre serio, un hombre con ganas, un hombre con convicciones. Pero ayer trataron de meter otra vez la política que si gana Diego viene el Asad, que si viene Diego está Lacunza, como si Lacunza fuera el fin del mundo, porque estuvo con Macri.

Y ojo, que si gana blanco está la Cámpora metida en el medio, le metiera una bandera que este es de independiente, un nivel paupérrimo. Y la gente de Racing.

Ayer pudo elegir entre la excelencia, la excelencia de un presidente exitoso que se va y la llegada de un ídolo con las mejores intenciones que dijo Voy a dejar la vida sin un proyecto para mi voto todavía, claro, porque esto recién comienza. Es el kilómetro cero y trataron por todos los medios de empujar una elección, de meter la política. Si gana blanco, gana tal, si gana merito, gana tal, si gana, este va a ser sociedad civil.

Si gana el otro, aflojen un poco. La gente le dio la espalda, votó lo que quiso, eligió como quiso y decidió desde su lugar. Decidió desde su lugar algo muy difícil entre el buen momento de un presidente. Creo que se va por la puerta.

Enorme, brillante, va a poder seguir yendo a la cancha. Lo van a emocionar, lo van a saludar. Le van a recordar el paso notable que tuvo Deportivo y económicamente y la llegada de un nuevo ídolo para manejar los destinos de una institución sin grieta, sin política, sin tanta y permitiendo que la gente vote sola sin llenarle la cabeza sin buscar fotos, sin poner banderas, sin intentar escraches, dejar que la gente decida.

Porque, en definitiva, a la gente en la Argentina, por más que le armes campañas de miedo, de terror y de un montón de cosas, sabés que hace de hace un tiempo largo a esta parte elige con su propio corazón.