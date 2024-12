Editorial Paulo Vilouta: "Dejarle algo al país"

Dos temas breves. El primero, Qué país raro no, porque hablamos de ficha limpia. Yo me ponía a reflexionar ayer a partir de lo que escuchaba con Luis Juez y Gustavo López acá que no necesitaríamos tener una ficha limpia. Tendríamos nosotros como dueños de la democracia y como dueños de un país, porque somos los argentinos, los ciudadanos, no permitir que los corruptos que los narcotraficantes lleguen a lugares de poder.

En el caso puntual de ficha limpia y Cristina Fernández hay una sentencia firme contra Cristina Kirchner por prácticas de corrupción. La Corte Suprema de Justicia no es una instancia de apelación porque a lo de Che ahora queda la corte. Esto no es una instancia de apelación, sino es un recurso extraordinario que tiene la justicia. El máximo tribunal puede decir lo tratamos o no lo tratamos, no lo tratamos, se termina el tema y quién te saca lo que es la condena que tenés por corrupción? Por eso realmente es llamativo lo que estamos viendo en el Congreso de la Argentina, porque nosotros, como ciudadanos, no tendríamos que che pongan ficha limpia.

Tendríamos que no votar a quienes tienen causas en la justicia y en este caso condenas en la justicia, pero parece que no entendemos y que vivimos con esta cuestión de fe y esta cuestión de creer que lo malo es inventado y que hay campaña y que hay proscripción y no sé cuántas pavadas más y otra cosa que tendríamos que pedir más allá de la ficha limpia nosotros, los ciudadanos.

Uno es que terminemos con esta vulgaridad de los fueros en el Parlamento, porque los fueros fueron solamente concebidos para que los diputados y las diputadas puedan libremente expresarse y para que en aquellos tiempos donde había un delito llamado calumnias e injurias, nadie te pudiera correr con esto el si se te cayó la boca porque te meto a un juicio.

Entonces se crearon los fueros, que son fueros verbales, no fueros para proteger hechos delictivos, no fueros para proteger corrupción. No tendríamos a ninguno con esto. Acá tuvimos atrincherado al señor Alperovitch, que hoy está en Ezeiza por ser un abusador sexual con los fueros.

Qué fueron, si fueron los fueros para todo lo que tiene que ver con oral, que no venga otro diputado y diga Vos dijiste esto entonces? Además, el delito, la figura de calumnias e injurias. No rige más, no existe más. Me parece que nosotros, como Ciudadanos, tendríamos que uno no votar corruptos, no que nos digan no mire, que le vamos a contar cómo es la fichita de tal persona.

Dos. Pedir que terminemos con esta vergüenza de los fueros en un país donde hablamos tanto de discriminación en un país donde estamos siempre con el tema de la estigmatización, utilicemos para algo útil. Basta de fueros. El que entra a la cámara tiene que ser una persona honesta, proba y tiene que tener la libertad para poder expresarse y para poder investigar y para poder decir lo que siente contra un compañero de banca. Pero no fueros para Che. Entro acá, no me metés en canana realmente vergonzoso.

El otro tema importante es un tema que yo vengo charlando desde hace mucho y es esto de el cobro de la atención médica a los extranjeros. El tema de la educación en un país que es muy, pero muy pobre, no? Y que tiene muchos chicos que no mofan. Yo cuando veo gente que no mofa, gente que revuelve contenedores y digo che, cómo tenemos que cuidar los recursos de Argentina? No, y no soy hipócrita. Si me decís tengo que atender a un argentino o a un extranjero y atiendo al argentino.

No tengo ningún tipo de duda, pero ningún no estoy sumido en esa emocionalidad beta para tratar de justificar todo lo que está mal.Y los excesos en la provincia de Salta. Tres mil trescientos extranjeros por mes, cien pacientes por día bajo un noventa y cinco por ciento Saben por qué? Porque ahora hay que pagar un día de cama. Nos representa en cualquier hospital. Sesenta y cinco mil pesos, un día de terapia, doscientos cincuenta mil. Un uso de material descartable por día. Lo que tienen las enfermeras que traen llevan ocho mil ciento noventa y seis.

Una apendicitis, seiscientos cuarenta y siete mil pesos vale. Por supuesto que esto, al ser gratuito no es gratuito. Lo pagamos con los impuestos los argentinos y accedemos a lo que es la salud pública. No es salud pública gratuita.

Salud pública para los argentinos y está estupendo. Un parto. Trescientos veintiocho mil pesos. Una cesárea. Quinientos noventa y seis mil. Una ecografía ginecológica, diez Lucas, una mamaria. Once Lucas, una ecografía hepática, doce Lucas, una de vejiga. Ocho mil quinientos. Qué tenemos que hacer con estos casos? Tratar de tener un pacto de reciprocidad. si nos pasa algo en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en Uruguay, que respondan de la misma forma que respondía la Argentina o que responde hasta ahora, salvo en Jujuy, Salta, Santa Cruz y Mendoza, que han implementado un régimen donde dijeron primero los salte míos.

Primero los jujenios. Primero los mendocino, primero los santa cruceño y después viene el resto. En Salta pusieron un límite porque de las doscientos mil vacunas del dengue venían, se vacunaban y se iban.

Si nosotros vamos a buscar una vacuna fuera, nos cobran. Y hay que ver si nos las aplican porque hay un orden de prioridad, así que me parece que más allá. Que sea un tema de charla, de discusión, de debate, de Twitter furioso, de grieta insoportable, que vayamos a cosas que realmente le sirven a la gente y en este caso puntual, lo que tenemos que priorizar es el tema de los argentinos.

Después tenemos que ver lo educativo porque uno si no es residente, es muy difícil quedarse seis años en un país para estudiar. Acá hay un punto que no coincide. Lo que sí hay que trabajar con todos aquellos chicos que vienen de clases altas y medias altas, por ejemplo, como yo les cuento siempre de Brasil, que vienen a estudiar medicina a la Argentina fundamentalmente.

Entonces vos ahí, más allá que la persona venga cuse y durante seis o cinco años pague un alquiler, consuma en el supermercado viva y disfrute de de la Argentina poniendo dinero. Habría que buscar una vueltita para que no sea una golondrina.

Vengo, me recibo y me rajo dejarle algo al país que te instruyó algo al país que te formó algo al país que te dio un título, como podría ser el de medicina que hace en otras partes del mundo y te dicen bueno, todo fantástico, pero por seis meses se queda en el país y atiende, se forma y le brinda algo al país que lo formó.

Así que habrá que ver este tema. Repito, en un contexto de mucha fragilidad económica, en un contexto. Y se los digo todos los días, cuando este tipo de cosas nos hacen agarrar la cabeza, cómo le van a cobrar a un extranjero, cómo le van a cobrar a una curita, cómo le van a cobrar? No sé qué cosa. Cincuenta y siete por ciento de pobres y un montón de pibes argentinos, argentinos y no estoy discriminando, que muchas noches se van a la cama sin morfar.