Editorial Paulo Vilouta: "Dejen lo emocional para la gente"

Por supuesto que con sólo escuchar un testimonio de Bahía Blanca sentado frente a una radio o a un televisor, uno se da cuenta el drama que se está viviendo, gente que está con los billetes contados, gente que vive al día. Porque por sobre todas las cosas, lo que tenemos que entender que este es un país muy pobre y con muchas carencias. Y Bahía Blanca, arrasada por la lluvia, tiene trescientos treinta mil habitantes, pero tiene también cuarenta y cuatro por ciento de pobreza. Y esto se refleja en lo que estamos viendo con la gente, todos los santos días.

Pido por favor que terminemos con las fotos. Pido por favor que terminemos con las cuestiones por parte de los políticos emocionales. Y que comiencen a dedicarse a las cosas importantes. Dejen lo emocional para nosotros. Dejen lo emocional para la gente.

La explosión de solidaridad en todas las parroquias, en los clubes de barrio, los clubes de fútbol, en la estación Constitución, déjenlo para la gente. Nosotros podemos cubrir la primera etapa que va a ser la primera ropa seca, la primera botella de lava, el primer desinfectante, un juguete para los chicos, para borrar esa mueca de dolor.

Pero ustedes tienen que resolver cosas más importantes y más grandes el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Me gustaría que las puertas de la municipalidad estén abiertas las veinticuatro horas porque ayer veía mucha gente tratando de conseguir insulina en Bahía Blanca con la municipalidad cerrada. Puertas abiertas todos un poquito más, unidos, más juntos, pero buscando y dando resultados.

Y atención, señores políticos, porque ayer el jefe de Gabinete planteó acá una historia que se viene discutiendo hace mucho tiempo en la Argentina. Obra pública? Sí, obra pública, no. El gobernador que dice no sé cuántas obras nos pararon. Pareciera que las obras paradas ninguna tiene que ver directamente con el tema de la inundación. Pero los argentinos merecemos un debate por el tema de la supuesta obra pública o las obras que merecemos para vivir mejor. Después veamos si son públicas o privadas.

Para mí el tema es que hay que controlarla, porque si la obra pública el ejemplo es Lázaro Báez y Austral Construcciones, yo no quiero como argentino ese tipo de choo para hacerme creer que estamos haciendo obra pública. No quiero que nos tomen de pelotudo. Quiero que nos tomen como ciudadanos de Primera y nos digan Che estamos construyendo una ruta que uno la ve y a los precios que corresponden, no, porque lo hace. El Estado cuesta ochenta y dos mil quinientos veces más.

Eso no lo quiero y me parece que ustedes tampoco, porque empezaron a admitir y a ver que gran parte de la carencia y la pobreza que tenemos en la Argentina es por la corrupción. Me encantaría que los políticos responsables comiencen a advertir, más allá de la cuestión emocional de la cual nos encargamos nosotros, los habitantes de Argentina, que la UTN había advertido sobre la falta de obras en Bahía Blanca y las chances de una inundación catastrófica.

En marzo del dos mil diecinueve, un informe elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional, que es la UTN hizo esta advertencia Si cayeran doscientos milímetros en menos de seis horas, cabría la posibilidad del desborde del Canal Maldonado. Pero la advertencia fue aún más contundente tan sólo unos párrafos después al sostener que, de existir una precipitación de trescientos milímetros, o sea, hacían más en pocas horas, la situación en Bahía Blanca resultaría catastrófica Año dos mil diecinueve negándose toda la ciudad. El informe fue presentado en su momento al Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Estimados concejales, es verdad que archivaron este informe que no le prestaron atención? Sin que avanzaran las obras recomendadas.

Es verdad esto porque con el cuentito de la obra pública no tienen cansados. El tema son las obras eficientes pagas como corresponden, controladas como corresponden y sin ningún chorreo de por medio la UTN había advertido sobre la falta de obras en Bahía Blanca y las chances de una inundación catastrófica.

Entre las principales intervenciones sugeridas por los expertos estaban dos medidas claves para evitar inundaciones la realización de obras de envergadura en el arroyo Napo tá que llega a la ciudad desde Sierra de la Ventana y trae un gran caudal de agua cuando hay lluvias, y el aumento de la capacidad del canal mal donado, que son dos cursos de agua que en esta última inundación se vieron absolutamente desbordados, lo que dejó al desnudo que la infraestructura de la ciudad es absolutamente ineficiente. Se recomendaba también en este informe de la UPN del dos mil diecinueve, no de ayer dos mil diecinueve. La construcción de un dique sobre el arroyo Napo está a la altura del puente Canessa, con el objetivo de regular las crecidas y finalmente, un poquito más atrás.

En el dos mil diecisiete, el ingeniero Juan Carlos Scheffer, integrante de un comité de expertos por la crisis del agua en Bahía Blanca, había reclamado en forma pública la construcción de este dique. En una exposición advirtió sobre la necesidad urgente de esta obra para proteger a Bahía de una catástrofe como la que finalmente ocurrió. Termino con esto porque se suma un informe del CONICET del año dos mil doce. Advirtiendo que Bahía Blanca está en la cuenca inferior del arroyo aposta, por lo que recibe el escurrimiento generado aguas arribas, lo que aumenta el peligro de inundaciones.

Además, señalaron que el principal efecto de las lluvias intensas es el anegamiento de la zona de menor pendiente a su vez en el año dos mil once. Miren cuánto tiempo, no miren cuánto tiempo! La investigadora Paula Andrea Sapey, también del CONICET, había alertado que el ingreso de agua a las viviendas, escuelas y organismos públicos era consecuencia negativa de esta falta de obra y de lluvias muy fuertes. No voy a entrar en Labarta permanente. Quién gobernó en el diecinueve? Quién gobernó en el doce? Quién gobernó? No sé cuándo. Pero me parece que tenía fuertes advertencias. Un día pasó lo que pensamos que no iba a pasar. que en ocho horas caigan cuatrocientos milímetros.

Pero tanto la UTN como el CONICET y como el ingeniero Scheffer, integrante del Comité de Expertos por la Crisis de agua en Bahía Blanca, lo habían advertido, serán los señores concejales, serán los distintos intendentes. Si los hubo, serán los gobernadores de la provincia que hubo los que tendrán la palabra final para contarnos si sabían esto, si sabían de la magnitud, si sabían de la trascendencia y si no hicieron lo que no hicieron, por qué no lo hicieron en una Argentina de mucha discusión, donde gastamos energías en cosas intrascendentes, pareciera que todo este dolor se podría haber evitado sin discutir si es público, si es privado, lo que tenemos que no discutir nunca es la transparencia de cualquier obra, sea pública, o sea privada en la Argentina, sin chorreo y con un estado eficiente, porque ya la presencia del Estado sola no alcanza.

El Estado tiene que ser eficiente, transparente, honesto y brindar beneficios. El resto es pura cháchara, que no significa absolutamente nada y que nos demuestra que muchas veces es estado gigante, corrupto, ineficiente y que mira para otro lado. Muchas veces no evita lo que puede evitar.