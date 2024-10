Editorial Paulo Vilouta: "Descalificar menos y juzgar más"

Otro fin de semana con mucha violencia verbal que tuvo como protagonista al presidente Javier Miley y tu comenzó el día viernes Con la muerte del ex ministro de Salud Ginés González García I-.

Y me parece que acá se mezclaron un poco los tanto porque Quién no recuerda lo que pasó con el ministro? Pase sido el día viernes, pero me parece que el presidente que utilizó un descalificativo muy, muy potente, Hijo de re mil. No hacía falta.

En primer término porque tenemos que respetar a una persona que muere, pero no tenemos que santificar a las personas que mueren. Y no hacía falta cargar con tanta violencia cuando había otro tipo de argumentos para poder calificar la gestión de Ginés González García lamentablemente murió muy joven con setenta y nueve años Un hombre reconocido como un gran sanitarista. Pero con una gestión que hizo que Alberto Fernández, uno de los presidentes con menor poder a la hora de tomar decisiones, lo echará de su gabinete por el vacunatorio VIP.

Miren lo que habrá pasado para que Alberto Fernández, que era un presidente sin poder, tomará la determinación de echar aquí, negó. Sale García como el responsable de una tropezó a una sociedad golpeada, no vacunada. Y en medio de todo ese delirio de la vacuna rusa de la dos dosis de la emoción que viene el avión de buscar la EPO pesa en algo que era un tema de salud El presidente Javier Milei no necesitaba ir con esa descalificación tan profunda con un hombre que terminaba de morir.

Lo procesaron el jueves porque la justicia encontraba elemento para hacerlo responsable de lo que pasó en la Argentina y el viernes muere como consecuencia de un cáncer que lo venía quejando el señor el doctor Ginés González García no me decía ese descalificativo. Porque para la justicia de ejercido sus funciones de manera abusiva. Porque dio la orden de de Bihar vacunas del hospital Posadas al Ministerio de Salud para inocular personas que no estaban habilitadas para recibir esta dosis porque no eran personal de salud porque no era personal estratégico y porque eran simplemente amigos o conocidos de él o de alguien del poder que dio una orden.

Che manda las vacunas para este, para esta o para que el retirar vacunas de un hospital y llevarlas a un domicilio como el del ex presidente Eduardo Duhalde Vacunar Eduardo Duhalde y a toda su familia instalar un centro de vacunación improvisado en el Ministerio de Salud el mal manejo de la vacuna. Después de meses nos dimos cuenta que el mundo compraba la moderna y la Pfizer.

Y acá está, Vamos, no con la rusa, que Putin que La dos dos y geto esa cuestión y biológica hasta en un momento donde se murieron ciento treinta mil argentinos. había motivos para decirle un hijo de rehén. No había argumento para decir que su gestión había sido desastrosa. y que Alberto Fernández, el presidente con menos poder en la historia de la democracia del ochenta y tres a esta parte, lo tuvo que echar por la evidencia de esto.

Me parece que hay que saber regular los tonos, las formas y, por supuesto, dejar de lado cualquier tipo de descalificación. El doctor Ginés, entre otras cosas, tuvo que abandonar el cargo en un momento de tensiones y de altísima presiones. Porque no se olviden que hace poco quién era el ministro de Economía de esos tiempos, el señor Martin Wu Man planteaba que había una orden de extender la cuarenta Ina porque le daba rédito políticos al Gobierno de Alberto Fernández. Escuchen, lo parece igualador a la pandemia, pero por mucho tiempo eran o no no se puede. Después Creo han que pasó a ser un tema más político una bandera política.

El hecho de la administración de la pandemia, lo k sea fuerte al Gobierno se tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias o sobre si que la extensión después de un momento X que a mí fue más larga, lo que tendría que haber sido desde el punto de vista dado la información técnica que tenía, fue mayor que la que tendría que ver si respondía a una cuestión de Con esto no se haciendo bien con la sociedad.

Estén, damos, lo ataque se perdona de selecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal. O al menos no era si había una reducción del déficit. Pero no estaba dándose una salida directa dado del rol que estábamos buscando al el de esta hacía falta decirle hijo, R mil no sé cuanto una persona recién fallecida no había elemento para justificar lo que pasó en la justicia Si y corroboraba esto Martín Guzmán diciendo que el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández extendieron por motivos políticos la cuarentena porque Alberto Fernández picaba y tenía ochenta por ciento de imagen positiva. No conforme con todo esto del viernes. El presidente siguió en el día de hacer y planteó esto. es un problema de la oposición. Ahora yo también hay una parte de morbo y que me encantaría meterle el el último clavo, el cajón del C y seguimos con Crisitina dentro.

Hoy salieron algunos a explicar la frase cuando hay que explicar frases porque supuestamente alguien entendió o la mayoría entendimos una cosa y dicen que no es es porque la frase fue inoportuna y desubicada. Estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Si usted es segura? Me darán diciendo y Cristina Fernández la que decir Pero no, no es un empate. No, no vamos al rol? No, porque lo dijo una vez una lo tienes que decir o otro. Me parece que tenemos que bajar los tonos, que tenemos que bajar las tensiones, que tenemos que tener una cuota de capacidad, de racionalidad, de inteligencia porque Argentina no está para este tipo de cosas. No sirve, no sirve. Entiendo. No justificó que el presidente pueda estar molesto como hoy.

Su momento lo estaba Cristina Fernández porque se la descalificaba permanentemente y nosotros más que descalificar, lo que tenemos que hacer es jugar Los hechos de Gobierno Acá se dijo que la doctora Kissner tenía la enfermedad de Ubrique, la enfermedad del poder. Será descalificó en muchísimas oportunidades. Lo mismo con Javier Milei.

Ustedes se creen que esto que dice Milei ahora se lo tomó con alegría porque nunca nunca he visto, digamos, por ejemplo, pedir perdón a que esos inmorales que dijeron que eso me acuesto con mi hermana o que me has vuelto comida de arroz a él, hizo bueno y hemos seguido otros periodos, sólo pasó en el canal. Y hay otros periodistas que me han dicho nace y hay otros que me han dicho era si hitleriano, contra el que emprendió, disculparía?

No, no en su momento. Allí en echó a correr esa versión de un vínculo sexo efectivo entre hermanos. Una situación para cualquiera de extrema incomodidad. Me parece que esto no va a cambiar.

Milei tiene un estilo. Antecesores tuvieron también un estilo. Tenemos una vida, tus Tera, estemos o no en las redes sociales de descalificación permanente de unos y otros, el Papa dice Para ir a la Argentina tenemos que encontrar un pacto donde bajemos todos un poquito los cambios y donde tratemos de ser un poquito más racionales.

Creo que el presidente no necesita ni de los clavos para cerrar un cajón, ni de la descalificación permanente a una persona de muy mala gestión pero recién fallecida tendrá que tratar de hacer lucir otro tipo de argumento, tal vez la situación de escaso poder que tiene haciendo de esto éxitos en el Congreso con la ley bases, éxitos en el Congreso vetando con tan poca gente dos Es, elementos tan clave para el como el tema jubilaciones, universidades, la baja de la inflación, el hecho que no haya más piquetes, el Argentina y un gobierno que no forma parte de la vida política tradicional de los grandes espacios y en poco tiempo logró En muy poco tiempo.

Logró menos de dos años transformará Javier Miley en Presidente de la Nación. Tal menos razón en tal vez se den cuenta que hay otro tipo de cosas y que no es necesario la confrontación, los tapones de punta y muchas veces situaciones que están más cerca de la mala educación que de la confrontación política, porque se cruza una raza donde puede haber alguna persona lastimada o alguna persona herida en sus sentimientos.