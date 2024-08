Editorial Paulo Vilouta: "Desequilibrios"

Es un día de muchísimo movimiento en la Argentina para la política y para los temas nuestros de suma importancia. Primero porque tenemos en minutos a las diez de la mañana la reunión en el Senado, donde la vicepresidenta Vamos todas las caras de los senadores y saber en definitiva, como están con el tema del dinero, que defensa de especular.

No, sólo quiero que me aumente, pero me aumentan. No, yo quiero que me desenganché en pero no me desenganchó y terminar con esta historia de los nueve millones de pesos con todas las caritas veremos quién va a quien no va, a quien levanta la mano a alta, quien levanta la mano hasta la mitad.

Bueno, una reunión importante. Reunión dos La Corte para mediar entre el Gobierno de la ciudad y el Gobierno nacional Amada que no hay que mediar. El Gobierno nación está obligado por una resolución de la Corte a pagar a la ciudad lo que corresponde, lo que pasa que no acata la orden. Como no la acató en su momento. Alberto Fernández que le mando un Watts AP ahora Horacio Rodríguez Larreta diciéndole A partir de ahora vas a cobrar menos de coparticipación en medio de la pandemia.

Número tres, declara la señora Cantero secretaria Alberto Fernández. Por treinta y cuatro años en curso teléfono aparecieron los elementos de violencia de género, las pruebas para llevarlo Alberto, Fernández a la justicia, vivir este escándalo, momento que se lleva el ex Presidente de la Nación y el cuarto punto Hoy la justicia argentina va a tener que demostrarnos si realmente hace justicia con lo que tiene que hacer, que fundamentalmente en la sociedad argentina, por la cual tiene que velar y cuidar o vamos a tener una justicia permisiva y que para algunos tiene algún tipo de beneficio, como la libertad anticipada.

Y me refiero al señor Grassi. Este para mi gusto es cura. Porque no puedo creer que esa gente que participe aún en un penal de una misa de este delincuente que está pidiendo la posibilidad de salir en libertad antes de tiempo. El señor Grassi no debe salir antes de tiempo. Tiene que cumplir una condena hasta el dos mil. Veintiocho porque utilizo todos los artilugios, todo el poder, todo el dinero que tenía a través de una fundación, para defenderse, para demorar su ingreso a la cárcel, para entregarse.

Y para nunca reconocer que es un violador, un abusador de menores vulnerables de chicos que en las peores condiciones y van a una fundación a buscar refugio, alimento. Y este delincuente los los abusaba sexualmente siendo menores de edad. Este hombre, hoy Con un amparo muy fuerte de la Iglesia porque nunca dejó de ser cura.

Y la verdad que para los que somos católicos, algunos más practicantes que otros, pero que creemos en Dios y lo que la Iglesia Católica es una vergüenza, una falta de respeto a todos nosotros, a todos los crecientes, a todos los católicos, que este hombre siga utilizando la sotana, que este hombre si a jugando a que es cura, que este hombre se siga protegiendo, porque nunca el clero actuó como debía actuar, sacándolo de circulación en esa tarea, dejándolo como un reo común y corriente.

Y punto. Y terminando con este show Quiero salir antes de tiempo, porque mi función es la de ser sacerdote y quiero dar misa. No sé dónde juega, que es cura, no es mas cura, es un delincuente, es una vergüenza. Pese a la condena a la Iglesia Católica nunca echó a Brasil del clero cómplices absolutos de esta situación Escandalosa con este tipo, que cumplió dos tercios de su pena y pide la libertad sin entender por qué ahora es abogado, se recibió en la cárcel sin entender que los delincuentes sexuales no tienen este tipo de beneficios y que una vez que salen, tienen que seguir siendo monitoreados por la ciencia, por la psiquiatría para ver en qué condiciones están, porque en el noventa y nueve por ciento de los casos son reincidentes.

La conducta de la Iglesia fue paupérrima porque siempre lo protegió y vuelvo a repetir. Pese a la condena, la Iglesia Católica nunca echó a Brasil del clero. Así que cuando salga oigo en el dos mil veintiocho, ojalá que hoy no, porque va a ser un escándalo, pero brutal. Y este hombre no va a poder ir al country donde quiera basar la vida que se le de la gana porque la sociedad lo rechaza profundamente.

Este hombre va a seguir siendo cura cuando salga, porque nadie prestó atención en ese tema o si prestaron atención y fueron cómplices de esta situación. Repito día trascendente en Morón para ver que define la justicia con relación al cura Grassi, que cumplió dos tercios de su pena y pide salir en libertad. El Tribunal de Morón decide hoy si concede o no este beneficio. Está preso de dos mil trece por abuso de menores y hoy se decide atentos a la justicia y atentos a este falso.

Y para terminar lo hecho, lavamos con Nuria muy tempranito Es vergonzoso ver cosas que pasan en nuestro Congreso hace días con el aumento de los senadores y hacer con algunas diputadas que están para ser expulsada de la Cámara porque no tienen la más mínima idea, lo que significa ser diputada, pero son consecuencias de un sistema argentino que es un sistema de mucha precariedad y que muchos lo fomentan porque de esta forma hacen caja con con la simple venta, con la boleta de papel, con la lista Saman acometerá cualquiera y cuando digo meter a cualquiera es meter, por ejemplo, esta señorita llamada Lourdes Arrieta, una diputada que hace poco tiempo nos comentaba que fue a ver a un asesino como a un delincuente de esa tasa.

Y ya no tenía la más mínima idea porque esa nació en mil novecientos noventa y cuatro que se yo Entonces desconoce lo que pasó en la Argentina Ese fue el argumento de esta señorita tan básica Para justificar lo injustificable, Después metió al jefe de su bancada, el señor Martín Menem, diciendo el tiene que dar las explicaciones del caso. Así estaba en la Cámara, con un comportamiento in entendible desde la institucional, porque no sabe qué significa estar sentado, no en su banca.

No sabe lo que es un quórum, no sabe para qué se levanta la mano, si es para saludar a un colega o para votar a algo judía en contra. En su partido protagonizó un escándalo con otro diputado, los llevó a la justicia y lo denunció por violencia de género. Y lo grave no es que lo denuncie. No tendrían que pasar este tipo de cosas por ese chip.

Violencia de género dentro del Congreso de la Nación Lo dramático es que el fiscal que atiende la causa, el doctor Mola, diga que la denuncia de la nombrada esta motiva de su intención de despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista Para. Ello realiza una serie de consideraciones de carácter pueril, carente de verosimilitud y provista de un infantilismo que llegue la inteligencia del mas desprevenido.

Esta mujer es diputada de la nación. La habrán votado muchos y ahora de ganchillo. Guste a esta. Sí, porque por la lista sábana, porque arriba y un hombre rutilante, un hombre que te gusta y abajo todos estos cachivaches, esta gente que no está capacitada pero que nos cobra porque le pagamos un dinero muy importante y tienen asesores y tienen despacho, tienen secretario, tienen pasaje y de no sé cuantas cosas.

Pero lo peor de todo tienen la incapacidad para estar al frente de un lugar tan importante como es la banca de un diputado y jorobar con una denuncia por violencia de género en un momento tan delicado donde estamos viendo la vergüenza Alberto, Fernández y donde muchas mujeres se animan y muchas tienen un miedo pánico realizar una denuncia en medio de un Parlamento donde debate con un compañero que puede tener un tono distinto o puede plantear una disidencia con lo que piensa esta mujer ni de lo que dice el fiscal, provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del mas desprevenido.

Bueno, esta mujer la tenemos en la Cámara y mucha gente la eligió, como así dije en un montón de Unión por la parte que no conoce ni la familia y están ahí. No importa que sean populares o no el tema de si tienen capacidad o no. Una diputada que no sabe quiénes has this una diputada que va a la cárcel, una disputada que justifica todo. Una diputada que va y se sienta y no sabe qué es el quórum. Una diputada que hacer se agarra con un diputado, pues va y lo denuncia Cuando. El fiscal tiene que sabía poner puntos claros porque hablar de violencia de género no es un chiste. y no es jugar Che no me gusta. Violencia de género no marca un precedente muy, muy fuerte.

Por eso, con mucha atención para seguir todo esto, porque estamos ante desequilibrios dentro de la Cámara cuando en Argentina tiene que decir un sin fin de cosas trascendentes importantes en un país que está fundido en lo económico, en lo moral y lo social. Y tenemos representante como esta señorita Lourdes Arrieta que ojalá alguien haga alguna evaluación para ver si está en condiciones intelectuales de ser una representante de los argentinos. Nada más y nada menos que la Honorable Cámara de Diputados.