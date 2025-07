Editorial Paulo Vilouta: "Desmanejo Político" (11/07/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días,Ayer prestaba atención en este debate tan particular del Senado de la Nación,donde hay temas que nos tocan el corazón a todos los argentinos. Quién no quiere que un jubilado viva mejor después del desastre hecho a lo largo de tantas décadas donde los metieron en una indigencia absoluta,Quién no quiere que la persona que tiene el padecimiento? de tener que asistir a una persona con una capacidad diferente pueda vivir mejor,Quién no quiere que una persona que pasa por una tragedia, como pasó Bahía Blanca, que un día se cayó el cielo y llovió lo que nunca llueve y con un montón de problemas que de la ciudad como quedó todos porque tenemos corazón.

El problema es que pareciera que la política argentina no trabaja desde el corazón cuando en algún momento lo tendrían que poner a un costado y utilizar más la cabeza,porque la cabeza razona y el corazón late y muchas veces el corazón no lleva a cuestiones emotivas y emocionales,pero no nos lleva al razonamiento de lo que tenemos que hacer,yo ayer veía un sinfín de senadores, algunos como el señor Machanski se confundió los números y hace más de 20 años que están en el recinto con mucha experiencia políticos que responden a gobernadores,que pagan sueldos que manejan números porque en la Argentina es muy fácil pagar cuando uno no maneja nada y es muy difícil cuando uno tiene hasta un negocio empleados a su cargo pagar sueldos es una de las cosas más complejas porque uno tiene una gran responsabilidad y yo ayer mirando esa cámara, veía mucha gente sin conocimientos muy potentes en materia previsional, sin conocimientos muy importantes en materia de discapacidad, en tragedias, en desgracias.

Pero me posé un ratito en Luis Juez,el cordobés Luis Juez, hoy senador de la Nación,que vive él y su familia en carne propia,el hecho de tener a milagros hija de ellos con un problema vinculado a la discapacidad y así ayer entrevistaban a un montón de mamás de papás en la puerta del Senado,Una señora que decía No, porque Yoma me debe,No sé cuánto otra decía porque Yoma no sé cuánto Yoma tendría que también ordenarse un poquito, eh? porque veo que hay mucho desorden ahí y acá el juez habló como papá habló desde el corazón,porque uno dice Che, cuántas cosas que están mal en la Argentina,Pero empezaron hace dos minutos,20 no hace muchísimo tiempo, cuando nos enteramos que hay un montón de delincuentes que cobran,por discapacidad y no lo son,pero mientras tanto, el Gobierno en esos casos tiene que analizar el padrón y durísimo contra la persona que se abusa de eso y le cobra al Estado pero seguir asistiendo a lo que tiene una discapacidad, como seguir trabajando en el tema de las jubilaciones, pero no desde lo que hace hoy la oposición en la Argentina,porque es muy fácil.

Che,Subamos las jubilaciones,Vamos, Subámosla,De dónde sacamos la guita? cómo lo resolvemos? no Lo resolvio Néstor Kirchner,No lo resolvió Mauricio Macri,No lo resolvió Fernando de la Rúa,No lo resolvió Cristina Kirchner ,No lo resolvió Alberto Fernández,No hay que resolverlo, viejo de una vez por toda,pero no demagógicamente a los gritos Che subámosle a los jubilados para ver si sacamos algún botito más de mierda en la elección de octubre haciendo una reforma como la gente no podemos tener moratoria de 500000 personas que entran en un sistema y no tienen un centavo de aporte, porque lo que estamos logrando es que todo lo que aportaron y que tendrían que tener una jubilación digna hoy cobren una rosa cifra de indigencia a la Argentina y estos tipos quieren abrir otra vez la moratoria, de qué están hablando?en vez de cobrar 360 Lucas que cobren 200 Lucas no más jubilados, más, más pobres, más indigentes, más abuelos que dependen de un hijo, de un sobrino, de un amigo, de un vecino.

de qué están hablando?Por qué no hacen una reforma como la gente ponen las pelotas sobre la mesa y hacen una reforma de una vez por toda,Para qué están? les pagamos 9400000 pesos a ustedes sin hablar de los inútiles de los senadores que tienen atrás un sinfín de asistente de asesores,En qué los asesoran? en qué vuelo toman para volver a su provincia o en las reformas que tiene que hacer la Argentina de verdad?Para qué están? yo la verdad que no lo entiendo, porque ayer yo veo un desmanejo político por parte de un gobierno que se pelea con todo el mundo y patotea a todo el mundo mal,uno desmanejo económico de senadores que no saben de dónde van a sacar el dinero para un proyecto que pueda romper lo que hoy es el superávit fiscal.

Lo único importante que tenemos en materia de macroeconomía,Qué quieren vivir en inflación? qué quieren que mitamos guita para jugar a que tenemos dinero en el bolsillo y nos come la inflación el bolsillo todos los santos días,Qué es lo que quieren,Explíquenlo,no sean tan básicos de levantar la manito y poner cartelitos y creerse que están solucionando la vida de los argentinos porque no lo hacen,No lo hacen,Quién no va a estar a favor de un jubilado? Quién no va a estar a favor de un médico del Garraham? Quién no va a estar a favor de un discapacitado?Pero se acuerdan algunos ahora, perdieron la memoria durante mucho tiempo y se quieren aprovechar de un gobierno debilitado desde el número porque tiene muy, muy pocos diputados, el 15% y no tiene senadores,realmente una cosa increíble y yo me pongo siempre y se lo dije esta semana en varias oportunidad.

Pobre nosotros, los argentinos, no,porque vemos todo esto y vemos que unos festejan y vemos que unos critican y vemos que el presidente dice ahora vamos a vetar y no sabemos dónde estamos parados,Qué problema el nuestro no, porque miramos el presente y vemos un gobierno que se pelea con todo el mundo más allá que despertó en mucha gente porque lo votó el 56% una gran esperanza,Miramos para atrás y tienen el boleto picado,La última fórmula presidencial,Cristina Fernández presa por corrupta, Alberto Fernández, procesado por corrupción en el tema de los seguros y además procesado por ser un peg mujeres,fórmula descartada, salvo algunos delirantes que van ahí a gritar al parque les eran muy poquitos el otro día,Mauricio Macri, boleto picado,no hay un solo político ,Éste tiene nada,Miramos para adelante una incertidumbre absoluta,Mientras tanto, este dislate, esta falta de respeto y de consideración de un montón de senadores que nos tienen con el corazón en la boca, Hoy no sabemos cómo abrir los mares,hoy no sabemos qué piensa el mundo,Hoy no sabemos qué va a pasar con nuestros bonos.

Qué va a pasar con nuestras acciones?Qué pasa con Wall Street? Vivimos jugando con fuego y en el medio hay una república con un montón de argentinos que todos los días están con el corazón en la boca,entre otras cosas, por muchas actitudes irresponsables de un gobierno que políticamente tiene serios problemas para manejarse y de una oposición que cuando fue oficialismo no hizo nada y cuando es oposición dice tener las soluciones,El único problema es que nos dice qué, pero no nos dice cómo nos dice que hay que hacer, pero no cómo solucionarlo, como cuando fueron un gobierno, la que tenía la solución es la señora Kirchner,pero cuando fue presidenta de la nación en aquellos tiempos ante una situación donde le inventaron una situación compleja a nivel desequilibrio de sus propios números,Salió a vetar un 82% móvil y nos daba esta clase.

Escuchen,Esto era en el 2010,Basta de estafar al Estado,La Cristina Fernández racional típico de dirigente oficialista,Cuando soy oficialista, todo son problemas,Cuando soy opositor viva la Pepa sancionamos cualquier cosa total,Argentina aguanta,Estamos en primera B, eh siempre luchando por lo promedio por el descenso, siempre al borde de un descenso directo, Pero Argentina aguanta y esta vez aguantará seguramente un poquito más, a pesar del dislate de muchos que no dialogan, que no razonan o que a la hora de levantar la mano la levantan sin ningún tipo de argumento.