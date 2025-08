Editorial Paulo Vilouta: "Días complejos " (01/08/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días,La idea era contarles algunos datos importantes de la gente de Management and fit en esto que es casi casi un manual mensual,Pero es quiero sumar después rápidamente, por supuesto, lo que es la la situación que vivimos ayer con con el dólar, con el presidente, con el ministro y lo que puede pasar en el día de hoy con relación a management and fit,baja a dos puntos,La aprobación a la gestión de Javier Miley, que sigue siendo de 47.6,siguen siendo la corrupción, el desempleo, los altos precios, las tarifas, la inflación y la inseguridad, los temas más importantes de de los argentinos,en cuanto a la imagen de los dirigentes nacionales,el diferencial negativo más bajo es el presidente de la nación que entre 1441419 le arroja un-1,después el resto Cristina Fernández, Mauricio Macri, Juan Grabois todos, pero 262830 imágenes realmente,flojísimas, eh?un poco menos expert altísimo Máximo Kirchner.

Terrible, eh?Imágenes de los dirigentes argentinos,otro tema importante tiene que ver con Axel Kicillof,tiene un 38,4 de positiva uno 572 de negativa en cuanto a lo que es la gestión presidencial gubernamental en la provincia de Buenos Aires y con relación a los escenarios,la libertad avanza sola 35.4,La libertad avanza con el pro 40 y uno de intención de voto a nivel nacional y en segundo lugar, el killerismo con 32 M,en el caso de de de la fusión es 40 y uno contra 30 y uno en el caso de la no fusión es 35.4 de la libertad avanza 32 del Kerismo 7.7 del pro,El perorismo de Chiaretti anda con 55 la Unión Cívica Radical con dos y con relación a los sentimientos de los argentinos,se mantiene crece a penitas a penitas el sentimiento de la esperanza de 25,04/05 pasa a 2505/06.

O sea, cuál es el sentimiento que te genera la situación del país?En primer lugar está la esperanza y en segundo lugar está la preocupación que son tan, tan antagónicos, tan, tan antagónicos,Después aparece expectativa, tristeza, enojo, inseguridad, satisfacción, emoción, alegría no me genera absolutamente nada,Hay una mezcla de sentimientos positivos y negativos que están casi casi cabeza a cabeza,en el minuto de hoy,Creo que les habrá pasado a casi todos ustedes,la angustia que se vivió en el día de ayer con la cotización del dólar, yo sé que hace dos semanas había un sinfín de economistas argentinos diciéndonos que el dólar estaba bajo y que el país se iba a pique porque el dólar estaba bajo y que lo teníamos que controlar, equilibrar y subir,Pero ayer, cuando vimos la escalada brutal de 55 empezamos a darnos cuenta que no sé si estaba bajo, si estaba alto, si es bueno o malo, pero algo estaba sucediendo, no?por supuesto que en el día de ayer se vivieron todas las miserias sabidas y por haber porque si tenemos una corrida, el presidente se la atribuye a la vicepresidenta de la nación, entre otras cosas, o si se descontrola el dólar, sabemos que tarde o temprano va a golpear en los precios.

Sabemos que tarde o temprano va a golpear en la inflación y sabemos que tarde o temprano, levantando tazas, se puede enfriar una situación que está bastante fría,En cuanto al tema del consumo, veía algunos cercanos,al último gobierno kirchnerista encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quedaba en cátedra de los medios y algunos hasta estaban con satisfacción,Digo, qué responsable, no, porque tienen hijos, tienen familia dentro de un país y pareciera que les gusta que le vaya mal al país con tal no sé de satisfacer un ego o una obsecuencia o algo,porque cuando uno ve el gobierno de Alberto Fernández, un esta gente no está capacitada para hablar del tema del dólar,dejaron el oficial cinco veces más alto que cuando lo recibieron y recibieron un país con un dólar a 60 y se fueron con un dólar a 1300.

Entonces me parece que no están en la consideración para que uno diga Che, escuchemos, pongamos el oído a estas geniales personas que tuvieron un destacadísimo papel en la economía argentina,un papel paupérrimo no 200 puntos de inflación, un riesgo país altísimo, más de medio país bajo la pobreza,Una presidenta hoy encana por corrupción,Entonces me parece que hay que ser un poquito más prudente y mirarse primero hacia adentro, hacer la autocrítica y decir C recibimos a 60 y lo dejamos en 1300 y hoy estamos hablando y dando masterclass cuando el dólar sumó 136 en lo que va del mes por otro lado, y quiero aclararlo porque lo charlé con Gonzalo un poco a las apuradas,me parece que en días tan complejos como el de ayer, todos los argentinos merecemos si el presidente y el ministro de Economía deciden contarnos qué está sucediendo, que en algún momento hasta sería obligatorio hoy más que nada, que todos tienen una red social a mano.

No si quieren, publican un tweet en dos minutos,El tuit está en todas las radios, en todos los canales de televisión, en todos los stream está en todos lados,hoy no hace falta tener que ir puntualmente hasta un lugar para explicar algo o para designar un funcionario o para que uno renuncie,No, no hoy simplemente hoy un tenista deja el tenis y lo publica en Twitter,Antes tenía que ir a un medio.

Che, Haceme una nota,voy a comunicar algo,Todo eso cambió,pero me parece que ante la magnitud de la incertidumbre del día de ayer, el presidente y el ministro tienen que estar en medios de comunicación, que son los habituales y los muy cercanos de la gente,Yo anoche,veía que el presidente estaba en un streaming y el ministro de Economía en otro streaming.

Estoy a favor del streaming,Sí, es un lugar nuevo en la fuente de trabajo,Sí, es algo que tendrá que ir adaptándose con el correr del tiempo,Sí, es algo que tendrá que tener regulaciones, como todos los medios también,No estoy en contra,No soy Tutankamón,No atraso los pensamientos,No estoy con que lo viejo y todo ese tipo de cosas no,pero me parece que ante la magnitud del hecho ayer el presidente de la nación, si quiere conceder una entrevista o el ministro de Economía, que para mí está obligado a explicar cuando pasan este tipo de cosas que pasan?Tienen que estar en medio donde con apretar un botoncito o sentarse en el auto y encender la radio o en casa con el control remoto,Todo el mundo lo tenga ahí a mano y al alcance, porque hace 4900 años que sabemos cómo encender la radio.

Ya sabemos cómo es la aplicación,Ya sabemos cómo es la tele,Ya sabemos cómo es el control remoto y en muy poco tiempo sabremos cómo es el streaming,Pero si un presidente de la nación va a un streaming que tiene 25000 visualizaciones o hay desinterés por escucharlo o la gente no sabe cómo seguir al presidente a través de esta plataforma o este sistema nuevo,entonces me parece que ante la magnitud de los hechos, cuando uno comunica lo tiene que comunicar de un modo que la mayor cantidad de gente y argentinos podamos participar y escuchar, porque no todo el mundo vive en el universo de las redes,No todo el mundo es Tik Tok en la Argentina ni todo el mundo es especialista en tecnología,bastante esfuerzo.

Muchos argentinos hicieron aprendiendo la tecnología celular, aprendiendo a utilizar el WhatsApp, utilizando hoy por hoy las compus metiéndonos en el mundo de la inteligencia artificial,Pero me parece que era un día caliente donde merecíamos tener información ahí, al alcance de la mano,Para terminar, veremos qué sucede en el día de hoy,el Fondo Monetario aprobó lo que es el primer tramo del programa del último préstamo van a llegar los 2000000000 $.

El Gobierno perdió mucho tiempo desordenado con el tema de las LFI, desordenado también con el tema de la publicación de la baja de retenciones en el boletín oficial y unos días de mucha incertidumbre porque repito, hace días nos decían el país se va al tacho porque el dólar está muy bajo,Hoy nos dicen ojo que el país se va al tacho porque el dólar está muy alto,Yo no sé si está muy bajo,Yo no sé si está muy alto,Yo no sé si hay un riesgo cuca,Yo no sé si hay un riesgo caputo.

Lo que sé que hay un riesgo para todos los argentinos que vivimos muchas veces en la incertidumbre de los precios en la incertidumbre de la inflación, en la incertidumbre del dólar, en definitiva, en una casi permanente incertidumbre, con más de 100 años de desaciertos económicos y con décadas ya de inflación y de inestabilidad en la economía, con números que no cerraban con números que cierran con números que cerrarán o no cerrarán pero que tienen que cerrar de una vez por todas la angustia de todos los argentinos que cuando vemos que se mueve un poquito el dólar, empezamos a temblar escuchando opiniones tan antagónicas, tan diferentes y tan desafiantes