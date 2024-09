Editorial Paulo Vilouta: "Dime quién lo dice y te diré qué pienso"

El sábado, cuando teníamos la noticia de la detención de un supuesto individuo que se tomó un colectivo, llegó hasta una empresa privada de correo. Entregó una carta bomba cuyo destinatario era el titular de la Sociedad, Rural Argentina. Creíamos que teníamos el primer eslabón resuelto porque el primer eslabón, porque alguien tenía que ir al correo a cebar la carta bomba, Detienen a una persona Antecedentes de antisemitismo.

Dijimos Bueno, correcto. Esto puede ser. En la casa descubrió que tenía una vieja allí a donde tenía marcada la rural, como si yo ahora me encuentran en un, en una memoria de, de un, de un auto que yo fui a determinado lado y que por eso supuestamente soy el responsable. Pero a día dudas en el juzgado, el doctor Rafecas.

Y lamentablemente la duda se transformó en la realidad. Porque tuvieron que dictar, a falta de mérito de esta persona, que la verdad es absolutamente justo. Porque si no participó nadie puede decir tenemos al responsable cuando no lo es. Un papelón, porque estamos en punto cero en un hecho gravísimo que sucedió aquí en la ciudad hace muy poco días, donde atentaron contra La, secretaria del señor Pino y un grupo de colaboradores que abrió esa carta bomba.

No sabemos que segó la carta al correo. No sabemos qué organización está tras si hay o no hay una organización delictiva, no sabemos nada. no solo se nos escapan los presos. De casualidad re-, capturamos a ese delincuente asesino llamado Iribarren en Santiago del Estero.

Muchos están prófugos y no vuelven. No resolvemos los casos. No hemos resuelto el caso Nisman. No tenemos claro la muerte de Carlos Menem, hijo, No tenemos resuelta la embajada de Israel. No tenemos la AMIA. pero en el dos mil veinticuatro, en una ciudad que las en Buenos Aires tiene noventa y cuatro mil quinientas cámaras por todos lados. La justicia no puede dar con la persona adecuada.

Estamos en foja a cero. La verdad que es de altísima preocupación porque vuelvo a repetir hoy con la tecnología, que son las cámaras, los teléfonos celulares y hasta una tarjeta sube que determina dónde está un individuo.

No podemos resolver nada como corresponde. Es de altísima preocupación. Sucedió el jueves, Hoy martes no hay un solo responsable, No digo, si hay una organización, una banda tengamos todo resuelto. La investigación pasa por acá o pasa. Por eso no tenemos ni siquiera la persona que llevó la carta. El correo con ocho mil cámaras que marcan que entró esa persona con ese paquete a la sucursal de Andréani El día jueves pasado. Realmente increíble.

Tema dos. Después del escándalo de este senador, Abdala de la Libertad avanza que tiene veinte inutiles en la categoría Asesores trabajando para su campaña personal de gobernador el dos mil veintisiete. Arranca el control de Presentimos con huella digital en España Senado de la Nación. La verdad que tardaron bastante, no? Porque sabemos que hay gente que ni siquiera fue registrar la huella total.

Si no tengo que ir a trabajar y el Estado me DARPA, cuál es el problema? Desde el jueves abarca a todo el personal legislativo. Esperemos que esto sirva para algo, por lo menos para dar un poquito de orden, y al que está en el Estado que sepa cómo son también las obligaciones y las condiciones.

Porque no es Tengo un trabajo del Estado porque trabajé contra el diputado en tal año porque se campaña contra el senador en tal año porque un vecino mío es amigo del diputado o la diputada, no sé cuánto, sino que tengamos gente eficiente y que cobre por una tarea. Hay que respete su trabajo, como lo respeta mucha gente dentro del Estado. Pero vuelvo a repetir dos mil veinticuatro. Presentimos con huella digital.

De paso, hablemos en lo próximo día Concesión a dar, a ver si bajo esa planta de asesores, porque no se pueden tener veinte asesores sin tarea, muy claras, cobrando un dinero tremendo y con un Sincericidio donde determina y los tengo porque quiero ser gobernador en el dos mil veintisiete.

Y para terminar el minuto de hoy vengo escuchando con mucha preocupación desde hace tiempo y estas últimas horas vinculadas a un escándalo que surgió en el fútbol argentino, El último día sábado con el presidente de un club con un árbitro, con esta historia argentina donde se opina desde las esferas periodísticas y, por supuesto, también desde todos ustedes que tienen acceso a una red social aún Twiter aún insta Drama un Facebook bajo un lema que a mí realmente me tiene un poquito cansado en Argentina y es Dime Quién lo dice?

Y te diré que pienso. El Argentina se ha tomado la costumbre de preguntar primero quien lo dijo Che, si esa persona es afín a mi pensamiento o contraria, alguien que forma parte y que es antagónico a mi pensamiento, haya diero o rechazo sin analizar los hechos.

Así como le dije que realmente me tiene harto y saturado El mal ejemplo del pasado para justificar el mal ejemplo del presente que estamos hablando de un hecho de corrupción. Pero mira que en el año dos mil veintiuno no me importa. El dos mil veintiuno, el dos mil veintiuno tenía que estar echado, cerrado y condenado.

Hay una justificación permanente y se tomó esta costumbre y la veo con mucha fuerza en el fútbol, donde tratan de inventar grietas donde están con esta pavada de las sociedades civiles. Son las sociedades anónimas donde están con el discursito H Ojo, porque este es amigo de tal entonces, como es amigo de tal le tengo que pegar. Este tiene cercanía con tal otro. Entonces le tengo que pegar. Me clausuran la cancha porque el anterior presidente es amigo de no sé quién. No me habilitan la cancha porque el municipio está en contra de la actual dirigencia.

Dime que lo dice y te diré que pienso y así en todo, Así en todo, desde un ministro que tiene que resolver un caso como el de la rural y resuelto hasta ahora hasta un tema como un divertimento, pero con un condimento muy fuerte lo económico como es el fútbol, Dime quién lo dice Y te diré qué pienso.

La verdad que nos hemos transformado en un país donde priva una cuestión de fe y no una cuestión de realidad o de verdad no importa la verdad, si no importa que la persona que realiza un acto sea afín o no a mi pensamiento y la verdad que es triste y es difícil porque estamos únicamente analizando conceptos personales para tomar una decisión en cuanto a lo que hay que opinar. Mira, es amigo de Milei. No lo critiquemos porque eso nadie lo Amir. No, no es así, no es así? Fácil. El Presidente de Talleres de Córdoba Ojo, porque está cercanos esa anónima. Y si está cerca de esto, está cerca de Macri y siete acerca de Macri que te hacer, no es así? Por favor, razonemos un poquito más. Seamos más libres de pensamientos. No nos atenemos a los pensamientos de los demás.

No dejemos que usen nuestros pensamientos para beneficiar a otros que lo más probable los estén usando y no les de nada a cambio. Simplemente les están quitando la libertad de poder pensar, analizar y ver que lo que conviene y lo que es verdadero y no vivir en un mundo de falsedades donde tengo que saber quién lo dice para saber qué hacer.