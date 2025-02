Editorial Paulo Vilouta: "Diputados cómplices"

Todos los días estamos reflejando un resquicio en el conurbano bonaerense con violencia sin freno, hacer solamente para citar el título. Cinco muertos en tres tiroteos y una situación de descontrol absoluta y total Al ayer había una gran oportunidad y la hubo en el Congreso de la Nación porque tenemos un número de diputados en cantidad mucho más aptos que aquellos que, en menor número, votaron en contra de una herramienta para parar esto.

Cuando uno dice Che, cómo podemos parar esto aplicando la ley? Y la ley tiene que ser robusta. La ley tiene que ser severa. La ley tiene que impactar. Si yo soy ladrón, si yo soy asesino, si yo soy violador tengo que tener leyes duras para saber que si en la Argentina cometo un delito, voy a estar preso.

No voy a estar tomando sol en una playa en Mar del Plata con una tobillera. No voy a ser un prófugo barrabrava, que voy a un partido de fútbol y de casualidad me agarran porque estoy prófugo. No voy a tener un control por parte de la justicia y por parte de la policía muy severo y voy a empezar a valorar mi libertad. Porque ahora cuál es el problema si matamos y asesinamos y violamos y seguimos libres? Es inadmisible que los delincuentes entren y salgan del sistema judicial, como lo hacen en la Argentina en el día de hoy.

Ayer en el Congreso, lo que se logró es darle media sanción a una iniciativa para endurecer las penas a aquellos delincuentes que reinciden en el delito e incluso para aquellos que tienen antecedentes por delitos aunque no hayan sido condenados. Lo de hacer es muy importante porque es poner un freno a los antecedentes grotescos que tienen la mayoría de los delincuentes cuando son atrapados a las carreras directivas que comienzan de muy jóvenes a esta escala ascendente en la vida criminal. Empezamos con un arrebato, te robo un celular, pasamos a un robo, me meto en tu casa, pasamos al asesinato como consecuencia de un robo y termino en la cárcel, en el cementerio, en el hospital o libre, como la gran mayoría de los delincuentes en la Argentina.

Ayer la Honorable Cámara de Diputados de la Nación tuvo una herramienta importantísima que es la reitera. La reitera Sabés que va a lograr que el delincuente no lo tenga con vos conviviendo en la calle después de robar, de robar, de robar, de robar, sino que el tipo esté detenido esperando el juicio que le corresponde. Hubiésemos evitado, entre otras cosas, que maten a Cristian Velázquez. Quién es Cristian? Cristian tenía un quiosco, Mar de plata trabajaba como loco. Había tenido ocho asaltos en su comercio. Estos asaltos cada vez se ponían más violentos, a tal punto que en uno de los últimos, un ladrón tiró un tiro y una cajita de chicles que se transformó casi en un milagro. Rebotó la bala y le salvó la vida. Pero como esto está cada vez peor, y como los delincuentes en la Argentina tienen el aval de parte de la justicia y de parte de algunos dirigentes políticos que son una vergüenza, los ladrones volvieron. Y cómo terminó el pobre Cristian, asesinado en su kiosko.

Lo peor de todo esto que ayer atraparon a un tal Cristian Huch monje que había sido condenado en el año dos mil veinte a seis años de prisión. Si yo hago bien los cálculos y fue condenado en el dos mil veinte. Esta inmundicia de persona tendría que estar presa cumpliendo la condena. Donde estaba en libertad, asaltando y matando al pobre Cristian Velázquez en Mar del Plata.

Miren lo que es la vida, no el que tenía que estar preso no estaba preso y el que tiene que estar vivo hoy está muerto. Y así todos los casos, porque la lista de antecedentes que tienen todos los delincuentes, muchos de ellos atrapados de casualidad, nos hacen ver que la mayoría tienen que estar presos y ayer teníamos una gran oportunidad. Y tendrían que haber votado todos los diputados.

Esto todos los diputados decentes, todos los diputados que están en contra de la violencia, todos los diputados que están en contra de la delincuencia. Porque nos van a tener que explicar. Yo sé que hoy la mayoría están mudos. Por qué votaron lo que votaron? Ciento treinta y ocho a favor y noventa y cuatro en contra de los noventa y cuatro que votaron en contra de reiterancia en qué país viven? Son amigos de los delincuentes, son cómplices de los del Qué es lo que tienen en la interpretación para creer que esto no tiene que ser sancionado? ¿Cuál es el atajo o el argumento para decir Che? No, la verdad que la reiteración es una porquería.

Dejemos a todos los tipos y a todas las minas que afanan libres en la Argentina para que nos maten, para que nos roben, para que no podamos andar con un celular, para que tengamos que estar con pánico cuando salen los chicos de casa. ¿Cuál es el argumento que tienen? Hoy lo darán porque cuando uno empieza a mirar los votos gracias a Dios, ciento treinta y ocho. A favor de esta normativa. Veo un montón que están en contra.

El señor Gustavo Borde de Entre Río que nos tiene que explicar de ese delincuente senador que cruzaba con doscientos veinte. Lucas, su nombre del señor Santiago Cafiero. que es diputado de la nación ahora ni que hablar de la izquierda. Nicolás del Caño, la izquierda funcional a los delincuentes permanentemente siempre, siempre, porque pueden tener una oposición digna. Pero esta oposición es una oposición indigna, es oponerse a que la gente pueda vivir en paz.

Máximo Kirchner Juan Marino, el piquetero amigo de Delia Gisela, Marcio, Gisela Tenés hijos? Gisela, no te das cuenta que es un quilombo la calle que matan gente todos los días y que la afanan? Cecilia Moró Yo no sé dónde vive esta gente, no Rodolfo Tai lade Victoria Tolosa Paz Está bien que vivís en el country Victoria viste en Cari no debe haber mucha inseguridad, pero tal vez si te moves un poquitito con la gente, te das cuenta que hay problemas, no? Eduardo Valdés, el diputado funcional Hugo Yaki, que es una vergüenza que esté en la Cámara de Diputados, que se mete en temas donde jamás se tiene que meter porque no entiende nada como el tema de las cuestiones de género y votó en contra de la reiteración.

Alguno podrá pedirle a estos diputados que den una explicación coherente? Yo creo que no creo que íntimamente confían en un sistema Zaffaroniano en la Argentina, que nos arruinó la vida y que nos llenó de delincuentes, dándole un poder y dándole un espacio que no merecen, porque en todas las sociedades justas existe la aplicación del derecho.

Y esto significa que si uno comete un delito, va preso, va a juicio, es condenado y cumple una sentencia en Argentina muy difícil que te encuentren, porque la mayoría están prófugos. Si te encuentran y llegamos a este proceso que te conté lo más probable que una parte de una justicia garantista y cómplice, como estos diputados de la nación, otorguen la libertad si no pasan por favor a explicarle a la pobre familia de Cristian Velázquez, el quiosquero asesinado en Mar del Plata, por qué el delincuente monje que había sido condenado en el dos mil veinte a seis años de prisión el lunes pasado, terminó matando al pobre Cristian? Dónde en el lugar del laburo, su kiosko de toda la vida en Mar del Plata.

Diputados cómplices. Veremos qué pasa en el Senado de la Nación. Lo de ayer, para algunos es vergonzoso. No sé cómo andan tranquilamente por la calle, porque cualquiera les puede pedir, así como la familia de Cristian y un montón de familias condenadas a tristeza perpetua por la muerte de miembros de su familia, amigos de su familia que por un asalto o por cualquier situación totalmente injusta y de violencia hoy no están entre nosotros, no sé qué podrán explicar. Yo creo que ni ellos lo saben, pero son cómplices de un sistema que está arruinando la Argentina.