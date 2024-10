Editorial Paulo Vilouta: "Discutiendo el mal andar"

Todas las semanas tienen algo particular en la Argentina. Esta fue realmente compleja y difícil porque un tema tan sensible como nada más y nada menos que la educación, el Argentina quedó mezclada en esto que hacemos muy mal los argentinos y creemos que hacemos muy bien y lo tomamos como una virtud.

Y para mí es un defecto muy fuerte y el no poder focalizar cuáles son las cosas siempre le buscamos un camino. Siempre le buscamos un atajo. Siempre le buscamos una diferencia. Discutíamos hace un rato con con un tema tan pasional como como es el futbol. Salimos del de lo que la pirámide del conflicto y nos abrimos y a ser veía las redes sociales.

Muchas personas, entre ellos algunos famosos que fueran parte de nuestro ambiente. Personas que tienen una tarea pública o distintos hombres y mujeres de de la vida de la Universidad Argentina descalificando uno al otro porque van a una privado porque van a una pública y muchos diciendo la verdad que su Aderi pero no fui o cuando fui Hay cosas que no me gustaron porque había cosas que no se no se terminaban de entender Carteles políticos, banderas políticas, slogans, gritos, deseos, dirigentes políticos que en algún momento, cuando dirigieron la Argentina, cortar un presupuesto importante, la educación o no hicieron nada para que se educación, se modificó, crezca, Tras ser.

Contaba cuando Cristina Fernández era presidenta Y cuando Javier Miley era candidato, no en dos ejemplos antagónico Cristina como presidenta, castigando a los docentes, siendo esta manga de vagos tres meses de vacaciones, cuatro horas trabajan por día al la funcionaria y a la política de campaña Alabando y adhiriendo a la educación pública. Javier Milei en contra del impuesto a las ganancias, sacándolo diciendo en la Argentina no estamos para impuesto como presidente, rogando que vuelva, porque es un impuesto con participaban le y necesario para solventar la provincia y había mucha gente que se eche.

La verdad que no entiendo porque está la CGT, porque están los movimientos sociales, porque hay un aprovechamiento de un tema tan sensible como es la la educación y y me parece que terminamos discutiendo este tipo de cosas o cuestiones salariales que solas. Entiendo porque los docentes están mal, pero también entiendo que tan mal los médicos, los enfermeros, bosque, metas escuchando boquete net Hola duros bosque tener dos changa porque no te alcanza la en la guita para llegar a fin de mes bosques o jubilado i- y no salimos a discutir la educación pública o privada, porque eso está resuelto en la Argentina.

Es una discusión vieja que se discute cuando hay campaña electoral, pero después nadie en la Argentina va a tocar algunas cosas porque forman parte ya de nuestra vida. Si las podemos organizar y las podemos ordenar y yo en eso no estoy en desacuerdo porque lo mismo hicimos con la salud. Se acuerdan cuando los ministros de Salud, de Jujuy y de Salta dijeron vamos a empezar a cobrar a los extranjeros porque el acuerdo de reciprocidad entre Argentina y los países limítrofe no se cumple.

Un escándalo que insensibilidad el Argentina todo gratis. Regalamos medicamento, Regalamos el trabajo de los médicos. Regalamos el trabajo de los enfermeros. Somos Suiza casi en América y no somos Suiza. Somos un país con casi sesenta por ciento de pobres, con dieciocho de indigentes y con chico, casi un millón que no morfa han cuatro veces por día. Entonces hubo que hacer cortes porque porque venía muchos extranjeros que se incumplir la reciprocidad. Se aprovechaban de la bondad de Argentina. Doscientas mil vacunas contra el dengue, a los países limítrofes que nos has tirado salteño no lo tenían, los congenió, la verdad. Si a usted le parece bien, a mí no, porque cuando no hay reciprocidad hay un abuso. Y lo mismo va a pasar ahora con aquellos extranjeros que no sean residentes de la Argentina y la educación pública.

Entraremos en un debate que va a ser emocional durante unos días y que después entraremos en caja porque hay un cambio de época Y esto de la salud en el norte terminó siendo no solamente un resultado económico fuerte para Salta Y para QUÉ, sino un hecho de justicia, porque en un promedio de cien extranjero que venía atenderse todo a la Argentina.

Hoy vienen cinco porque porque hay que pagar y nosotros no vamos a Bolivia y a Paraguay porque tenemos que pagar. Lo hacemos con la gratuidad que tiene la salud pública argentina Debate cancelado en el norte se terminó y ahora va a pasar lo mismo con los extranjeros Saben. Cuánto cuesta en Chile, por ejemplo, para un estudiante, una carrera de arquitectura. Seis mil ciento siete dólares más una moto, matrícula de dos cientos, tres por año. acá en la Argentina. Un chico en farmacia se recibe con mil cien dólares por año. Mire la diferencia sustancial.

El extranjero que vive la Argentina tiene el mismo derecho que tenemos nosotros de la gratuidad de la salud y la gratuidad de la educación, que no es gratis porque por supuesto que pagamos todos impuestos, lo que no se va a avalar y me parece casi correcto. Y no son dos o tres en el dos mil quince, cincuenta y seis mil. el dos mil diecisiete, setenta y cuatro mil en el dos mil. Veintiuno, ciento diecisiete mil.

Aquellos que vienen solamente como golondrina estudian y se rajan. hay un sinfín de chico brasileños y por supuesto, en su comentario discriminatorio de clase alta y media brasileña que vienen a estudiar a Argentina Porque Porque las universidades a son muy buenas, pero son muy caras. La Universidad en San Pablo casi inaccesible para cualquier argentino.

Hoy entonces que dice Graciela y ocho y mira que lindo Argentina cinco añitos, un departamento piola y en Palermo salimos, estudiábamos un nivel educativo de la gran puta Todo divino que le deja eso a la Argentina Solamente la vida de un extranjero durante cuatro o cinco años alquilando un departamento consumiendo los impuesto, consumiendo al y me Pero no deja nada. Sí, yo soy argentino y voy a estudiar a Colombia.

Me tengo que quedar un año. Una vez que me recibo para darle a Colombia lo que medió, entre otras cosas, por mi capacitación. Acá no vengo, estudio Risto marrajo. Que paguen los argentinos. No es justo para mi gusto. No es justo Hasta hace poco. Tal vez tenía un criterio más amplio hoy cuando veo que hay cincuenta y cinco por ciento de pobre dieciocho por ciento indigente la gente revolviendo basura todos los santos días nos piden o comiendo.

Me importa un bledo que los brasileños vengan a estudiar a Argentina listo, que estudien en su país. Muchas gracias por la visita Y si vienen, dejen algo mínimo. Un año de lo que aprendieron con grandes profesores argentinos en nuestro país atendiendo a gente en el garra JA, EN, EL, Ribadavia en el Fernández, en en el pozo, donde quieran.

Pero ya no somos el país que fuimos porque lamentablemente tuvimos malos politicos, malos gobiernos, corrupción y hoy estamos realmente muy mal por respeto a la gente que no tiene nada. Cuando hay que ajustar algo que nos parece terrible. Vamos a tener que van Carlos un montón de cosas. No vamos a poder tener más mil dos cientos, noventa y un piloto para ochenta y uno aviones de líneas. No vamos a poder tener más ciento diecisiete mil extranjeros que no pagan un centavo en las universidades no vamos a poder tener más Tours médico para venir a la Argentina porque la Argentina de ser un país generoso.

Hoy es un país súper pobre y tendremos que atender este tipo de circunstancia. Veremos cómo le va al Gobierno con el tema del veto. La tiene compleja, la tiene difícil, dirime una interna con con el pro y si no lo llevará la justicia, vuelvo a repetir. En la educación es pública, no estamos discutiendo.

Estamos discutiendo el mal andar de un número importantísimo de docentes en la Argentina, como también estamos discutiendo el Malandar de casi el setenta por ciento de los argentinos que, según los datos que publicó hacer el INDEC, cobran promedio mensual quinientos diez mil pesos. Sin hablar de los jubilados que con Bono a Pere ganan trescientos mil.