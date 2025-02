Editorial Paulo Vilouta: "Dónde estamos parados"

Tengo tres o cuatro cosas dando vueltas que no me las quiero perder. Le prometí algo de Management and Fed a propósito de lo que es la última encuesta que ya fue realizada con el escándalo Cripto para ver qué pasó con Javier Miley Problemas de los argentinos, los problemas del país según la gente lo que más preocupa el aumento de precios En segundo lugar, se puso la inseguridad.

En tercer lugar, la corrupción. Y en cuarto lugar, la pobreza. Estos son los problemas más importantes que sienten los argentinos después. Algunos hablan de la desocupación, algunos hablan del narcotráfico, pero el primer lugar es el aumento de los precios y las tarifas, la inseguridad, la corrupción y la pobreza.

La imagen de Javier, la aprobación de la gestión de Javier Miley Puntualmente tenemos la comparación de enero a febrero, ya con este escándalo cripto en enero tenía cincuenta y dos coma cinco y ahora tiene cincuenta y uno. O sea que bajó muy poquito de un mes al otro disminuye uno cinco el nivel de aprobación, aumentando la desaprobación dos cuatro. Así que éste es el dato que tiene el gobierno de Javier Milei. Y cuando hablamos de la elección legislativa para ver si le pegó o no, lo pegó del escándalo cripto y demás.

Les hago el comparativo de enero y febrero. En enero la libertad avanza, tenía cuarenta y dos coma uno en febrero, cuarenta y uno coma seis. El Kirchnerismo veintiséis coma cinco en enero, veintiseis coma siete en febrero y después tenemos el peronismo, no, Cristina, que de nueve coma ocho pasó a nueve coma cuatro, el pro de siete, que bajó a seis coma cuatro. La izquierda de dos punto ocho, que subió a tres punto cinco. Y la Unión Cívica Radical muy lejos de uno punto ocho de a dos seis del mes de febrero.

Primeros lugares. Entonces Febrero La libertad avanza. Esto es nacional. Cuarenta y uno coma seis. Segundo el kirchnerismo veintiséis Coma siete. Tercero el peronismo no cristinista nueve cuatro cuatro días y la desaparición de un chiquito Lian de tres años, en la provincia de Córdoba. Me parece que a esta altura, más allá de evitar los malos pensamientos que nunca son buenos para poder convivir con ellos y para poder llevar una vida positiva, las autoridades nacionales, las autoridades provinciales y todo aquel que tiene algún poder político en la Argentina tiene que estar pensando que tenemos que hacer algo porque no pueden desaparecer menores como desaparecen en nuestro país.

Yo no quiero todavía, porque hay un tiempo de prudencia pensar que estamos ante un nuevo caso loan en Corrientes Guadalupe en San Luis Sofía en Tierra del Fuego y un montón de casos que no tuvieron tanta visibilidad pero que destruyeron familias enteras a esta altura después de haber discutido el cerco con Bolivia por los narcotraficantes, por el Ba galleo, el tema de radares que compraron en la gestión de Macri y que Alberto Fernández nunca puso en marcha el escándalo de las fronteras argentinas es un llamador muy, muy fuerte. Si no trabajamos con el tema de la frontera, nos vamos a encontrar con estos inconvenientes a la vuelta de la esquina.

Hoy es otra familia humilde. Otra familia, en este caso de extranjeros, porque son bolivianos un nene de tres años que no aparece. Se pudo haber perdido. Pudo haber caminado kilómetros y kilómetros. Creemos que no. Ya el papá habla de la aparición de alguien raro.

Me parece que hay una trama que ya hay que desatar en la Argentina. ¿Cuál es la investigación cierta sobre el caso Loan que desapareció en el mes de junio? ¿Qué avances tiene la investigación? Sabemos si Loan está en la Argentina o se lo llevaron? Sabemos si está vivo o muerto. Yo cuando escucho que me dicen desde la cotilla estamos manejando todas las hipótesis, saben que siento que no sabemos ni dónde estamos parados. Es una falta de respeto total a la seguridad de los habitantes de la Argentina.

Hoy tendrían que estar todos, no solamente opinando, sino llevando a cabo una tarea diferente, una búsqueda distinta, con algún tipo de elemento que permita desde la justicia y desde la política, saber por qué en la Argentina desaparecen chicos.

Ojalá esté dentro de dos horas con los padres. Pero por qué? Durante cuatro días no supimos nada? ¿Por qué de Loan? No sabemos nada. ¿Por qué de eso? ¿Sofía? En Tierra del Fuego no sabemos nada. Por qué de Guadalupe no sabemos nada. Y nosotros como ciudadanos tenemos que tener un compromiso más severo porque parece que nos tocan cosas desde lejos, pero guarda que las distancias muchas veces se acortan y lo que vemos como algo lejano lo tenemos a la vuelta de la esquina.

Y para terminar brevemente. Me parecen muy inoportunas las declaraciones de Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, porque siento que la Iglesia Católica, una vez más, está lejos de la gente. Esto dijo allá el Papa, eh? Ha abierto la iglesia al mundo y ha entrado en diálogo con el mundo. Mmm uno y entonces no deja de ser un referente mundial. Mmm uno.

Creo que quizás a los argentinos nos ha costado más porque bueno, como digo siempre a Bergoglio, no siempre lo hemos dejado ser. Francisco. Mmm uno hemos metido en nuestras internas más particulares, lo hemos metido en nuestra propia grieta y no hemos tomado dimensión de lo que es la figura de Francisco en términos mundiales. No me parece que lo importante ahora es rezar por Francisco y desear que se recupere, porque va a ser y lo va a marcar la historia el argentino más importante por haber llegado a conducir la Iglesia católica, que representa mil quinientos millones de personas.

Pero, estimado Arzobispo, los argentinos no tenemos la culpa. Nosotros no metimos a Francisco en ninguna interna. Es el propio Francisco y muchas veces ustedes desde la Iglesia, que se metieron en internas incomprensibles porque ustedes están para representar a todos los argentinos, no importa que pensamos políticamente, no es un problema de la Iglesia, pero echarle la culpa a los argentinos que no hemos dejado a Bergoglio ser Francisco me parece que es no haber entendido los diez años de papado, donde las grietas sirvieron para diferenciar, para potenciar distancias y para lograr que Francisco insólitamente no haya venido nunca a la Argentina.

Me parece que confundió la conjugación del verbo porque los argentinos no metimos a Francisco en la interna, sino que ustedes y el propio Francisco se metieron en esa interna que en muchos casos distanció al propio Papa de muchos argentinos. Ojalá se recupere pronto. Hoy no es momento de divisiones. Hoy es momento de un común denominador que es su recuperación hoy.