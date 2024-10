Editorial Paulo Vilouta: "Donde triunfa la mentira"

Cada día que pasa me siento más, más, más incómodo con vivir en un país de dos versiones permanentemente porque saturan te y faltarnos a la verdad. Nosotros, los argentinos, no saber dónde estamos parados y escuchar cantos de sirena de un lado y del otro, donde hay gran parte fundamentalmente no de verdades, sino también de mentiras. Veía dos informes, uno que dice que se proponen reducir los fines de semana largos y fomentar el turismo receptivo en Argentina, porque Argentina está perdiendo casi dos mil seis cientos millones de dólares.

Con esta esta modalidad, otro no dice no, no sabes la plata que se gana los datos de los dichos de mil Hay cuatro de cada diez alumnos en las universidades son pobres y el presidente dice que no. Y vivimos permanentemente en esta versión de quién lo dice? Como eso siempre digo Dime quién lo dice y te diré que pienso y la verdad que saturan te porque nos estamos faltando a la verdad entre todos y vivimos una ilusión Yo no puedo hoy, a esta altura, discernir lo que está pasando en la facultad es Argentina porque porque habló con los protagonistas y no lo tienen claro.

Y yo ya no voy a la facultad. Yo ya no curso En la Facultad. Yo puedo defender una causa, pero no puedo defender versiones de causa. Tengo que ver defender cosas ciertas y poner un objetivo común que es el de rendir y poder recibir. Me hace poco les conté y tal vez a algún oyente nuevo. Me encontré con un pide tucumano. Estudia Derecho y Medicina. Los Padres le pagan la facultad. Se rompe el alma para cursarla. Dos carreras. Insólito. Un pide con dos carreras y las va llevando. Iba rindiendo.

Hoy hablé con otro chico hace un ratito en la universidad derecho para entender un poquito cuál es el panorama de la izquierda del partido obrero. No trabaja, dice que busca trabajo. 5Durmió en la facultad, tomó la facultad, se va a recibir en ocho años en una carrera que dura cuatro cinco con toda la furia y me parece que llegó el momento de terminar con las versiones con la versión de Miley hoy, como fue la versión de Cristina, la versión de Mac y la versión de no sé quién y la realidad, porque nos estamos mintiendo en la cara y tenemos que romper esta situación argentina de tanta decadencia. Dos verdades del hecho y cada uno tira para un lado.

Hoy la siguen el Argentina nos tiene que dar a conocer los verdaderos números de las universidades y después discutimos si los maestros con los docentes tan cuatro puntos abajo de la inflación perfecto, Los edificios son de otro tiempo, no son mas mantenible. Es en la Argentina porque son como museo. Pues veremos cómo nos vamos renovando. Son hermosos, son divinos, Tal vez son muy caros. Porque la mayoría de los pides hoy se va a costar sin cenar.

Entonces no podemos mantener algunas cosas que manteníamos. Como no podíamos mantener la estructura del INADI con una manga de inútiles adentro ante un grupo muy pequeño de gente que hacía las cosas bien. Como no podemos mantener gastos superfluos en todos lados e inventar cosas que la Argentina no van porque nos cambió la vida. Nos pasó un tren por encima y queremos No tenemos que tener esto.

Tenemos que tener el otro. Tenemos y todo con olor a corrupción y todo con olor a falta de transparencia. Entonces dejemos de joder y hagamos las cosas como corresponde Si la universidad tiene las auditorías. Presente, señor Saco Viti Dije dar vuelta Presente todas auditoría.

Señor Milei, si usted tiene número que demuestran que hay curros y hay corrupción Denuncien a los corruptos y terminemos con esta historia. Terminemos con la toma. Terminemos con que si hay una toma van a tirar gases y no sabemos si lo que tiran son provocadores o hay gente que está protegiendo al dos versiones de todo y necesitamos alumnos que se formen y que terminen sus clases y sus carreras porque el país es caótico. El veinticuatro. Vamos a las pruebas.

Esta famosa para ver dónde están parados. Alumno de quinto año, Preparemos no para los resultados La mayoría de los chicos no hacen pie en la universidad porque el nivel educativo es lamentable y estamos discutiendo no que el profesor gana cuatro puntos, que no estamos discutiendo, que el Partido Obrero no, que la izquierda no se cuando el otro día en la tele con una señorita brasileña que me hizo un planteo pero como si viviera aquí y estuviera gobernada por Luna.

Y es una señorita brasileña que muy cálidamente los argentinos les solventamos su carrera. Han gratuitamente cuando si vamos al país de ella tenemos que pagar como mínimo seis mil dólares para tener una carrera no se me parece que llegó el momento de poner un poquito de orden. Si las universidades tienen todo, como dicen presente en los papeles. Y si el Gobierno dice que las universidades están de joda y que destinan gran parte a la política presente en los papeles y hagamos algo un poquito mejor, porque con toma, con dormir, con cortar la case, con tirar dase con que aparezca la policía, con qué demo- clases en la Avenida Córdoba no solucionamos el problema?

Le preguntaba también a Mateo. El año pasado, cuando Alberto Fernández sacó de un plumazo setenta mil millones de pies. Estaban tan preocupados porque la Argentina las preocupaciones son de tránsito también. Que cosa rara no Como esto de la CGT que ahora dicen Che Hay que hablar de una renovación en el Partido Justicialista Hace ocho mil años que está en una central obrera que se pasaron cuatro años chupando de las medias Alberto Fernández Hoy están activos otra vez.

Protestas temporales. De acuerdo a quien gobierna Que se esto ya no estábamos discutiendo la la gratuidad de la educación Algunos se quedaron Pone eso todavía? Entonces hoy es absolutamente necesario que nos digan Che A partir de ahora la siguen audita. Quieren eso? Lo invitamos, señor Yacobitti presente los papeles, señor Milei presente los papeles déjense de joder y de meternos todos los días en la cabeza Ideas que no sirven, Que los pobres Que los ricos que los no se Cuantos que los vagos, que lo no vago No sirve la discusión.

Hagamos algo diferente porque por discutir tantas historias y por tirar de un lado y del otro estamos en el medio del mar como país y fundamentalmente como sociedad que tenemos que estar a los gritos que tenemos que estar tirándonos de un lado y del otro para tratar de encontrar una verdad. Y la verdad, como le digo, todos los días hay una No hay dos, no hay tres pongamos todos para que la Siger ordene y para que nos de un camino y para que los docentes tengan dignidad y para que los alumnos tengan excelencia a la hora de rendir y a la hora de abrazar una carrera.

Hoy es un día muy particular. Como todos los días en la Argentina estamos discutiendo datos que no sabemos si son cierto de lo del turismo, si beneficia o no beneficia, ganamos o perdemos. Cuatro de cada diez alumnos nacionales son pobre. No son todos ricos, no son todos pobres. Pongamos de acuerdo en algo y busquemos alguien que tenga la neutralidad suficiente. Y en este caso, para eso tenemos la sigen para tener números claros y dejar de vivir en un país que no sabemos qué significa. Si me gusta apoyo y si no me gusta, no apoyó. Así no fue.

Y así estamos sanos, solamente mirando el mundo es comparado con el resto del continente Estamos pero clarísimamente en el descenso desde hace muchísimo tiempo y fundamentalmente entre nosotros, los ciudadanos que no mentimos en la cara y que nos dejamos llevar por este Tyrone o permanente y constante, donde lo único que triunfa todos los santos días es la mentira.