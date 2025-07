Editorial Paulo Vilouta: "Dos Argentinas" (04/07/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días les venía contando que leía en estas últimas horas un trabajo del colega Francisco Jueguen, que es de la nación, donde contaba que la baja de la pobreza convive con el lamento de no llegar a fin de mes en la Argentina.y estos datos porque un día apareció el presidente en un streaming ahí donde van y qué sé yo llevan los perros y hablan horas y lleva un momento que uno pierde un poco el hilo,El presidente habló de 11000000 de personas que salieron de la pobreza,Un cheche, pero estamos hablando de un número altísimo, no, porque con sólo mirar los problemas generales que tenemos,Uno dice che este número y empieza a desconfiar,Yo no desconfío del indec porque hay y lo dije siempre y lo marco y no soy de poner muchos adjetivos calificativos,Pero el señor Marco Lavaña merece todo mi respeto.

Y cuando hay un funcionario que rompe una frontera que pasa de un gobierno a otro tan antagónico como el de Alberto Fernández al de Javier Milei,Digo Che, el funcionario se mantuvo es absolutamente creíble porque siempre lo fue,es intachable,pero al margen de esto cuando te tiran un número tan demoledor, eh?por lo oficioso uno dice che no estarán exagerando,Este colega nuestro Francisco hizo una un monitoreo por distintos lugares,Se habló con Agustín Salvia, que es el coordinador de la UCA, que también proyecta siempre la inflación y habló también de un número bajo 30 y 1.8 Martín González Rosada, que es el director de la maestría en Econometría de la UTDT, que estimó que estamos en un 32 y así también la gente de de de sedias de E quanti,Todos coinciden casi en lo mismo, no?que la pobreza bajó como consecuencia de dos cosas claves el golpe mortal a la inflación y el hecho que la gente de menores recursos cobra y tiene transferencias en forma directa sin intermediario para tarjeta alimentar, asignación universal por hijo, el derecho a la leche y no sé cuántas cosas más sin esos delincuentes que estaban en el medio, les robaban la plata y sin la estruendosa inflación que tenía la Argentina,en esta convivencia de la baja de la pobreza y el lamento de no llegar a fin de mes,está la gente que dice che, la verdad,yo noto que los precios están más estables,Yo noto que el índice de inflación es bajo,Noto que si estoy en blanco, mis paritarias ya no son como antes, porque antes por ahí me daban 18110.

Ahora me dan un uno de casualidad,pero también noto que tengo gastos que antes no tenía,Por qué?Porque la Argentina se acomodó y terminó con esta ridiculez sublime de los subsidios a una clase, en algunos casos hasta media alta de subsidios que no hay que darle porque hay que darle un subsidio a la persona que lo necesita,hay que darle un subsidio al transporte a la persona que labura por poco dinero la Argentina y lo necesita,Hay que darle el subsidio de luz, gas y agua a la persona que tiene pocos recursos, pero no a una persona que vive en la opulencia o que dice Che, yo pago 30 centavos de gas y después vivo lujos y cosas que la verdad que estaba todo desmadrado y además eso lo pagamos con inflación, porque lo que yo podía ahorrarme de algún servicio lo pagaba con la inflación brutal porque tenían que emitir para cubrir todo eso,paralelamente a esto, las dos argentinas que conviven la que dice Che,Por un lado tenemos la pobreza bajó en un número realmente importantísimo y la otra argentina que le cuesta llegar a fin de mes y que saca créditos personales o que está apretada en un montón de cosas o el tema de las tarjetas de crédito, donde aquí también hay un uso muy alto porque la gente patea gastos para adelante mientras vemos esta Argentina partida en dos figuras muy importantes,nos enteramos que ante un problema de la naturaleza, como es el frío,el 46% de los argentinos utilizan garrafa para poder calefaccionarse para poder bañarse para poder cocinar y ante el mínimo problema, más allá que nos cuentan,que la crisis de frío congeló equipos de las plantas de la Cera y agua pichana este,que a los dos minutos tenemos un problema muy serio y hay ciudades que están, como le pasó a Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, con problemas muy serio para poder tener suministro de gas,yo entiendo que es una crisis, que estamos con temperaturas altísimas, que hay un récord de consumo,Miren lo que será el consumo que aún lo más económico o lo más cercano a la gente humilde que son las garrafas,la menta aumentó 130% y no porque a la gente le sobra plata.

Cheque, compro y me voy a comer una garrafa,No, porque hace un frío de muerte y hay que calefaccionarse como se puede pero cuando veía estos datos tremendos donde el Gobierno ya no va a intervenir con precios orientativos en un mercado donde predomina la población de bajos recursos y vamos a tener que prestar mucha atención para que a esta gente la cuiden y la protejan,Si bien vamos a tener libertad y pueden venir garrafas de Uruguay, pueden venir garrafa de Paraguay, de Bolivia y tal vez obliga a bajar los precios de acá,Pero también corremos el riesgo que algún loco y diga C esta garrafa no vale 10 Lucas vale 15 y tal vez para ese sector vulnerable, los 5000 MXN es un drama, un problema o la imposibilidad de comprarlo,Así que estemos atentos,No sé si era el momento de liberar el precio ahora en plena crisis con el frío y con el gas,pero lo que me llama la atención profundamente más allá de esta Argentina, dividida entre la baja de la pobreza y el lamento de no llegar a fin de mes, que solamente un sector de la población,Tenemos servicio como la gente.

Gran parte de la Argentina vive sin gas en un país que después de la crisis brutal en la cual la metió en materia energética al qerismo,tendrá los recursos naturales a través de vaca muerta hasta para poder vender,Ya no nos vende más Bolivia,Nosotros le vamos a vender a hecho,Le vendemos a Chile, les vendemos a Brasil y autoabastecemos la República Argentina pero conectemos al país de una vez por todas,el 46 dependen de la garrafa y de los tubos,la mayoría de la gente hoy en esta provincia de Buenos Aires que discute quién encabeza la octava, la tercera, la quinta o no sé cuántas cosas más,No tiene cloacas o no tiene agua potable.

Vive al borde de unos arroyos que son una vergüenza,arroyos que desemboca en el Río de la Plata, que se transforman en el agua que potabilizada consumimos nosotros los que vivimos en esta zona,un país sin cloacas, un país sin agua corriente, un país sin gas cuando sobra gas solamente entendible como consecuencia de malos gobiernos y de profunda corrupción,La plata fue a lugares donde no tendría que haber ido y la plata no fue a lugares donde tendría que estar,con que cualquier argentino prenda un gasificador, encienda un calefón, un termotanque pueda medianamente calefaccionarse cuidando, por supuesto, la tarifa porque ahora depende de nosotros,Antes era un festival.

Prendo, lo dejo todo el día total,Si lo paga, no sé quién y si no tiene guita el Estado emiten y emitimos y tenemos inflación,Ahora nosotros somos los dueños de nuestra propia casa y de nuestras propias facturas,por supuesto que con un esfuerzo importante, porque nos acostumbraron a algo que era irreal y ficticio,Pero por favor, sin gas en la mayoría de los lugares de la República Argentina, dependiendo de garrafas, dependiendo de tubos y dependiendo del precio que puede poner alguien yendo sobre un montón de gente,en condición muy vulnerable.

Ojalá que no sea hasta el próximo frío,Ojalá que algún día en la Argentina hablemos de obras de infraestructura, de acceso a estos servicios para toda la gente sin tener que romperse el bolsillo,uno estado comprometido en cosas serias y reales,menos garrafas, menos tubos, más instalaciones,más corriente en este caso y fuente de gas para todos los hogares argentinos, sin depender de este tipo de situaciones tan decadentes en el año 2025, donde todavía hay políticos que hacen campaña prometiendo cloacas, agua potable o gas natural