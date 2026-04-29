Editorial Paulo Vilouta: "El Adorni Gate" (29/04/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días y hoy es un minuto preventivo ¿No? Porque acostumbrado a la mala utilización de la argentinidad temo que hoy tengamos otra vez en la casa de la democracia un día que no sirva para nada porque es una muy buena oportunidad para que el señor Manuel Adorni que decidió no dar ningún tipo de explicación desde el mes de marzo en una fallida conferencia de prensa donde no estuvo a la altura porque lo que tendría que haber dicho en aquella oportunidad es esto es así así así así hubo mucha argumentación les decía en esos tiempos y poca documentación pasó un larguísimo tiempo con un gobierno en parálisis con un gobierno que hoy para mi gusto tiene conductas de estudiantes de quinto año de viaje de egresado ¿No? Porque hoy salimos todos juntos de la casa de gobierno vamos con el jefe de gabinete yo siento como que va el presidente en calidad de acompañante terapéutico ¿No? para con su jefe de gabinete y ahí todos juntos y todos unidos y 430 fotos a lo largo del mes que en realidad poco han servido ¿No? porque cuando yo ayer veo el trabajo que hace Management and Feed .

Veo que la mayoría de los argentinos piden como mínimo una renuncia o piden como mínimo un apartamiento directo de lo que es su tarea y en caso que la justicia diga no hay ningún problema regrese y a otra cosa debería renunciar 55% Adorni tendría que pedir licencia hasta que la justicia aclare la situación un 23 que creo que es una buena figura porque si bien todos somos inocentes hasta que la ley demuestra lo contrario cuando uno es funcionario es político es sospechoso siempre y está lamentablemente bajo esa calidad y en el caso puntual de Adorni obviamente que es sospechoso para todos porque Adorni acumula deudas por 335 mil dólares la esposa de Adorni gastó 6 mil dólares en efectivo durante un viaje a España y sumamos Aruba y sumamos el cash en ese viaje y sumamos Nueva York y sumamos Uruguay Punta del Este y sumamos el departamento y sumamos la escribana y sumamos muchas cosas Adorni les dije era uno de los nuestros trabajaba en nuestro sensible mundo periodístico y más o menos sabemos como se mueven los números trascendió en las últimas horas del lado de la justicia que cuando le hacen una pericia de todos los gastos había comprado un traje de 200 mil pesos no se en cuantas cuotas, bueno puede ser porque mucha gente cuotifica pero pareciera que le cambio mucho ritmo de vida ¿no? dólares en efectivo por acá, dólares en efectivo por allá, viajamos, subimos bajamos, veraneamos, ocultamos porque nos vamos de vacaciones si no decimos la verdad me parece que hoy es la última oportunidad para aclarar los tantos el gobierno seguirá sosteniendo lo insostenible o el gobierno apuntará que Adorni hoy nos de alguna muestra de claridad porque Adorni no va hoy a sentarse al congreso porque se le ocurrió hay un acontecimiento ineludible marcado por la constitución argentina y hoy tendrá la chance de contestar esas ridículas 5000 preguntas que la verdad no tiene más mínimo sentido hablar de esta cantidad de preguntas de gestión pero alguno le preguntará sobre su situación y como se siente y en qué condiciones está porque hasta ahora está mudo hasta ahora está mudo yo siento que estamos armando casi casi un acontecimiento un tributo una fuerza de choque un estímulo constante hacia un personaje que no abre la boca y no puede demostrar nada, bueno ojalá que en el día de hoy Adorni pueda utilizar este tiempo para poder aclarar algo.

No para seguir sumando cosas que no suman en la Argentina el destrato, la falta de respeto los gritos, las desenchufadoras de micrófono las tira agua, los que se quieran agarrar trompadas los cartelitos de la izquierda los kirchneristas que se hacen los morales cuando tienen a su líder presa por corrupta y nunca hablaron del tema, ojalá que sea un día que sirva para algo porque los argentinos en el listado que arman como un padre nuestro de los problemas que tienen, saben cuales ponen entre otras cosas la corrupción están hartos de la corrupción están hartos que vayan a un hospital y faltan cosas, están hartos que los chicos no van a clases porque cada dos minutos hay un paro por falta de salario, están hartos de vivir con la inseguridad ayer en Tempalay donde mataron a ese pobre chico para robarle un celular, hubo un arresto ciudadano ¿saben por qué? porque la gente detuvo en el mismo lugar de los hechos a otro delincuente, porque la inseguridad en la provincia de Buenos Aires es desastrosa y la gente tiene que hacer lo que no hace la policía y lo que no resuelve la justicia la gente está harta de un montón de cosas ojalá que hoy los políticos del Congreso entiendan el hartazgo generalizado de la sociedad argentina con conductas que no van más casta, no casta acá lo importante es hoy utilizar el día para que Adorni dé algún tipo de explicación y alguna vez hagamos algo en el Congreso dentro del respeto y dentro de la institucionalidad que la casa de la democracia se merece ojalá mañana no estemos hablando de un papelón en este día de mucho apoyo terapéutico a Manuela Adorni y en este día que parece más un día festivo para algunos que un día donde hay que encontrar algún punto para entender qué pasó en este larguísimo mes que ya casi dos de este desacierto del jefe de gabinete que sea un día que sirva, que sea un día que saquemos alguna conclusión y que no sea solamente el Adorni Party