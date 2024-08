Editorial Paulo Vilouta: "El club del oportunismo"

Anoche me preguntaba cuánto tiempo le faltará a medida que vaya transcurriendo su tiempo a Javier Miley para hacer lo que hace todos los políticos en la Argentina el club del oportunismo. Porque cuando hablamos de los jubilados en la Argentina vemos a todo político que tuvo su tiempo de acción sin solución que quiero decir con esto han podido tener en su manos la posibilidad de transformar un problema muy, muy serio, que son las jubilaciones.

El Argentina no es el jubilado. El problema, el problema, como siempre, el Argentina son los sistemas y hoy tenemos desde hace mucho, mucho tiempo, desde hace mucho, mucho tiempo, una caja jubilatorio fundida donde los aportantes, los que tenemos la ventaja y la suerte de estar en blanco, aportamos un once por ciento mensual.

Somos cada vez menos porque el empleo, el Argentina también desde hace mucho, mucho tiempo, está muy precarizado. En los últimos meses se ha perdido empleo blanco, que significa menos ingresos para la caja jubilatorio. Pero veremos cuál es el tiempo para que Javier Milei se sume a lo que es el club del oportunismo. Porque lo que estamos discutiendo hoy y la posibilidad a de un veto tiene que ver con jubilaciones de hambre que tiene la Argentina, con Milei, con Fernández, con Cristina, con Macri y con todos los antecesores del Gobierno actual.

Hoy los jubilados con Bono cobran tres cientos cuatro mil pesos Con esta modificación del Congreso que los tiene agarrado de los pelos al Gobierno con la oposición pasarían a cobrar tres cientos diecisiete mil. Esto lo explico porque parece que estamos discutiendo un dinero enorme que por supuesto multiplicado por los cinco millones de jubilados. Es un número importante, pero estamos hablando de una cifra que va a seguir dejando a los jubilados en línea de pobreza.

Hoy los jubilados con Bono cobran tres cientos cuatro mil pesos. Con el aumento van a cobrar si será y lo veta el presidente o no. Tres cientos, diecisiete mil hoy, si no tuviéramos Bono La jubilaciones son de dos, cientos, treinta y cuatro mil pesos estamos hablando de unas jubilaciones miserables en la Argentina y cuando hablo del grupo del oportunismo hablo porque hoy todo el mundo tiene la solución en un país que tiene que entender gobierne quien gobierne, que si no tenemos equilibrio fiscal, Estamos rotos siempre.

Yo por supuesto que le diría al Gobierno de Javier mi leche Saca de otro lado y tratemos de inyectar, aunque sea esto diecisiete mil pesos. No sé cuánto le va a cambiar la vida, pero por lo menos es un mismo. Por lo menos es un gesto. Por lo menos es un punto para decir acá tenemos que trabajar de verdad. Tenemos que hacer una modificación.

La reforma jubilatoria seria en la Argentina. Tenemos que lograr que hace mayor cantidad de aportantes, que son los trabajadores activos, pero una vez por todas hacerlo, si no vamos a tener las piedras de Macri las toneladas de piedra. Cuando se trató hace una modificación las jubilaciones congeladas de Alberto Fernández con ese bono que inventó y que forma parte también de un desastre, porque retrocedieron más de treinta puntos las jubilaciones en esos cuatro años o la incertidumbre actual, donde los jubilados cobran muy poco y donde vive en una situación de extrema pobreza. Porque hoy hay cinco millones de jubilados que están en extrema pobreza. Si no es por un hijo, un amigo, un vecino, un sobrino, no pueden vivir.

El sistema está roto, no se arregla con dos monedas, se arregla con algo de verdad. Deje moderado. Un ratito el club del oportunismo y sentémonos. Lo mejores políticos, lo más capacitados, los que tienen algún concepto económico, lo que tienen alguna idea previsional. Llamen a los especialistas que se hace como salimos en el último gobierno. La gente que cobraba la mínima accede algo? No los que cobraban dos centavos más.

Hace años que están frenados en cifras que se lo comió la inflación. Hagamos algo de verdad, Dejemos de jugar y dejemos de a Shannon los sensibles con los jubilados para sacar algún rédito político. Los jubilados ya los conocen, conocen a todos los gobiernos. Conocen lo que hizo cada Gobierno con ello. No hace falta que sobreactúan hoy en diputado suben celadores porque los conoce todo el mundo los conoce todo el mundo.

Tema dos después del caso Loan, setenta y cuatro días sin una noticia del chiquito Alguien creía que este pedófilo, este señor llamado Pizca, diputado provincial de Misiones, iba a permanecer en la República Argentina sin escaparse, viviendo en misiones con la frontera internacional a un paso ustedes creían que el señor Guillermo Kiczka y su hermano acusado de formar parte de una red de pedófilos iba a permanecer en su domicilio que no fueran a buscar para detenerlo. Error El señor donde está prófugo el Señor donde ésta se escapó? Es increíble, no?

Como nos toman el pelo todo el tiempo y como se pone bajo la lupa la justicia de una zona mesopotámica Loan corrientes qui s k misiones donde pareciera que todo el mundo está distraído se hacen los distraídos. Son distraídos o son picarones. Los busca Interpol, un diputado provincial acusado de formar parte de una red de pedofilia con unos chats espantosos abusadores de menores de edad. El y su hermano que los fueros que los bueno fueron un fuero para un diputado en el año dos mil veinticuatro. Como si fuera un rey. Un monarca. Dónde está el señor?. Nadie lo sabe realmente increíble. Y para terminar cuando nos volvemos locos y nos indignamos. Próximo Che como tenemos a todos los jubilados, más de cinco millones bajo línea de pobreza que nos pasa a los argentinos, que tenemos tanto campo, tanto litio, ahora tanto Gas Bolivia esa nos va a vender más da.

Le vamos a vender Nosotros a a Bolivia y tantas mentes brillantes que forman parte de de la ciencia en el mundo, porque nos va tan mal en todo. Bueno, no van tan mal por dos situaciones porque hay una incapacidad manifiesta con fracaso permanentes en en casi todos los gobiernos argentinos, joven, todos los gobiernos argentinos con algún atisbo de luz y porque hay una corrupción alarmante.

Hoy se comenzaron a auditar más de cuatrocientas mil pensiones por invalidez. Gente que pasa certificados médicos y psiquiatras y psicólogos que avalan este trucha G descubrieron cientos de legajos donde utilizaron una misma radiografía, más de cien legajos con una radiografía común Les conté con el fical Marijuán una radiografía de un perro en algún momento, gente que tal a casa, cobrando del Estado estando sana y tu luchando lo que es una pensión por invalidez, no conforme con todo esto en las últimas horas.

Se denunció en Aerolíneas Argentinas que utilizaban un nuevo sistema de huellas digitales que, como la conformación a través de una masilla de un dedo que tiene una huella para poder cobrar sin trabajar, ni siquiera es que no iban al lugar o no prestaban un servicio, sino que utilizaban huellas digitales falsas para poder cobrar y no presentarse nunca trabajar en otra empresa del Estado.

Hoy es un día muy importante porque el ministro Francos va a tender puentes con intendentes del conurbano para intentar reactivar Obras Públicas, obras públicas que están casi sobre el final. Y que necesitan, por supuesto, del Gobierno Nacional del Estado para poder volver a dar lugar a que esto se termine de una vez por todas.

Y en medio de esto, un día muy importante aparece la señorita Mayra Arena que militante del peronismo consultora política, con una frase muy, muy polémica con relación a la obra pública. Mayra Arena defendiendo la corrupción. Buena roban, pero hacen Ojalá que algún día hagan. Pero no roben muchísima gente, muchos argentinos y muchos jubilados es ya que hablamos tanto de ellos van a estar más que ahora