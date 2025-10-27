Editorial Paulo Vilouta: "El día después" (27/10/25) #Vilouta910

Embed

Bueno, me tomo un minuto como todos los días. Ayer, por supuesto, nosotros somos periodistas y tuvimos un día de mucha intensidad porque son días donde trabajamos sin reloj, pero cuando volví a mi casa de madrugada y me estaba preparando después para venir acá, digo, qué minuto complejo el del día de hoy más allá que hay tantos tantos elementos para analizar, pero cómo lograr compactar en poco lo sucedido o las sensaciones del día de ayer en una Argentina que nos volvió a sorprender. Y yo creo que la primera sorpresa tiene que ver con que la incertidumbre del presente, los mil y un errores del gobierno pudieron más que un pasado ya vivido, ya probado y rotundamente rechazado.Cuando yo repasaba cómo llegaba el gobierno argentino a la elección de ayer, realmente la previa era poco auspiciosa. El caso Libra que nos hizo pensar, che, otra vez un gobierno corrupto, otra vez igual que los anteriores. El caso Español, temas muy sensibles para toda una sociedad como es el Garrahan, los médicos, la educación.Pero me parece que también la sociedad que apoya al Garrahan, a los médicos y a la educación, se dio cuenta de muchos chantas y muchas chantas oportunistas en el Congreso que se pusieron esa camiseta de la sensibilidad cuando fueron gobierno no tuvieron esa sensibilidad. Hicieron lo mismo, pagarles sueldos lamentables a los médicos, armar un show de discapacitado y todo lo que sabemos del killerismo de la Argentina. Inflación, el gobierno cumplió pero prometió llegar a la elección con una inflación más baja, menos de dos y en los últimos meses se les soltó.

O sea que acá también hay una promesa para el año que viene que es inflación cero. Dólar desbordado, salvatajes de los Estados Unidos hoy y del Fondo Monetario Internacional. Así llegaba el Congreso a la elección La Libertad Avanza ayer.Un Congreso con todas derrotas en el 2025, poniendo la cara cuando no hacía falta. Porque con otras gestiones el Congreso deja de funcionar en época electoral y acá iban todos los miércoles o todos los jueves a poner la cara y perder 6-1, 6-0, 6-1, 6-0, sin diálogo, peleados adentro y peleados con el afuera, peleados con todo el mundo y aún así lograron un triunfo aplastante en el día de ayer. Lo que marca que en la Argentina los partidos tradicionales y el pasado hoy forman parte de un pasado para gran parte de los ciudadanos argentinos que comenzaron a reconocer que muchas cosas del pasado son los problemas del presente.Por supuesto que viene un enorme desafío como siempre para toda gestión en acción que es cambiar el presente por un futuro mejor. Pero miren lo que será que con todo este resumen que les hice y con un presidente que muchas veces tiene un tono agresivo, muchas veces casi violento, estamos en medio de un resultado muy muy fuerte a favor del oficialismo.

Miren lo que será la oferta política en la Argentina para que el gobierno con todos estos tiros en los pies saque el resultado que sacó en el día de ayer.Me resulta muy muy difícil poder entender lo que pasó en la provincia de Buenos Aires más allá de todas las explicaciones que nos puedan dar. Perder en 50 días 14 puntos es de gente improvisada y si hay algo que en el kirchnerismo no son, no son improvisados. Y me parece que tienen que hacer un repaso muy fuerte de lo que pasó porque hasta que no puedan sacarse de encima a Cristina Fernández con lo poco que le queda van a seguir luchando por esta situación donde gran parte del electorado argentino les va a decir que no porque están hartos de Cristina Fernández, están hartos de la corrupción y porque es la primera vez que vamos a una elección con una expresidenta condenada por corrupta.Es medio ser cómplice, meter una boleta donde hay gente que defiende a alguien que nadie pudo defender porque ni la justicia la encontró inocente y nadie en su espacio más allá de algún argumento con pocos argumentos pudo justificar que esta mujer tendría que estar libre y no presa. Una de las grandes derrotadas porque armó esta lista con algunos candidatos de muy poco nivel, el señor Tayana no hizo pie en la contienda electoral, se metió en el lío de Venezuela porque ellos sienten por Venezuela y por Maduro lo que realmente sienten, el señor Grabois que cree que es más de lo que es, el señor Hugo Yahasqui, un Moyano, o sea un olor a naftalina impresionante. Otro de los grandes derrotados es Chiaretti en la provincia de Córdoba que ahora tendrá que ser diputado.

Algunos delirantes cuando creían que el gobierno de Miles se tenía que ir en helicóptero pensaban, che, es que Chiaretti tiene que estar en la Cámara porque es un presidenciable para tomar en la emergencia. Otra de las grandes derrotadas, la vicepresidenta Villarroel que creyó tener un espacio que no tiene o que tal vez fabuló mentalmente una situación que algunos le pusieron en la cabeza, che, lo bajamos a mi ley, estás vos, armamos un gobierno de unidad, completás el periodo y sos presidenta de la nación. Hoy queda en la más profunda indiferencia en un Senado donde tendrá que hacer otro tipo de papel.Otro gran derrotado, Juan Manuel Urtubey, un hombre que luchó increíblemente cuando nadie luchaba contra la corrupción de Cristina Fernández y su familia y que se subió a este tren que ya no funciona cuando todos tratan de bajarse. Porque muchos van ahí a la cárcel-prisión y se hacen los emotivos pero dicen, esto es el pasado, por favor.

Bueno, Urtubey tuvo un lapsus y se metió en el canal volver y no pudo volver porque lo derrotaron contundentemente en la provincia de Salta.Me parece que se abre un 2027 con un Kicillof raspado mínimamente, deteriorado, creo, después de todo lo sucedido. Me parece que el presidente comienza a transitar un camino que si hace las cosas bien puede pensar en su reelección y creo que de todos los candidatos nacionales, muchos de ellos tal vez no conocidos, hay dos nombres muy fuertes y un acontecimiento muy alto. Patricia Bullrich en la ciudad con números contundentes, Diego Santilli levantando una campaña que estaba muerta con un error garrafal con José Luis Spert y una sospecha narco y con una compañera de fórmula que aún en silencio, como le pidieron, trajo problemas como Karen Reinhardt con muy pocas condiciones, por lo menos en la previa, para poder destacarse como futura y hoy actual diputada de la nación.Y muy bien, diez a todos aquellos que lucharon por la transparencia inventaron una boleta única en la Argentina.

Terminamos con el curro de imprimir para que algunos cada dos años hagan un negocio bestial, terminamos con la trampa, terminamos con la historia de robar boletas, terminamos con la historia de poner boletas truchas, de confundir a la gente y de impugnar. Boleta única, éxito rotundo como los países que tienen que progresar y los países que miran con transparencia los hechos eleccionarios.Un puntito aparte para terminar, porque si no todo está teñido de la campaña electoral. El sábado me dio vergüenza y lástima lo que vi en gran parte del conurbano bonaerense. Vecinos y argentinos en medio de una inundación bestial porque llueve más de la cuenta, en el mundo llueve más de la cuenta porque hay un cambio climático.Las obras públicas tendremos que ver por qué son tan deficientes las que hicieron. Estos túneles que pasan por debajo de las vías, todos inundados. Personal de algunos municipios con un palito limpiando los sumideros, falta de limpieza.Obras que se hicieron y que habrán costado vaya a saber cuánto y que hoy tienen un déficit impresionante. Gente mezclada entre los pozos ciegos y la bomba de agua para poder consumir. Campañas donde prometen todavía cloacas y agua.Candidatos mudos como la señora Magario que fue testimonial vergonzosamente en la elección del 7 de septiembre. Respeten un poco más a la gente.

Llueve, murió una persona como consecuencia del agua arriba de un vehículo porque tuvo una descompensación.Por favor pongan los pies en la tierra porque si no se los va a poner la gente como se los puso en el día de ayer. Porque la incertidumbre del presente con bolsillos flacos y con una particularidad en la Argentina y es que el 20 es el 30 de cada mes, con un futuro muy muy incierto, la incertidumbre del presente y los mil y un errores del gobierno pudieron más que un pasado ya vivido, ya probado y desde ayer para muchos profundamente rechazado