Editorial Paulo Vilouta: "El diciembre de la política"

Hay como una reiteración de temas a mi gusto que no avanzan, no se solucionan. Por supuesto que es una parte del año donde, salvo la corte que aceleró y mucho. Y ayer advirtió que con tres miembros va a poder seguir actuando más allá de la partida por jubilación del señor Maqueira.

Me parece que hay temas que están muy frenados y que el Gobierno también hizo todo lo posible, frenando las extraordinarias para bajarnos la expectativa de algunos temas que se tenían que tratar y que eran realmente para estos momentos, como el presupuesto dos mil veinticinco y después de la frustración brutal de ficha limpia, intentar buscar algún condimento o algún aditivo para que la sociedad se sintiera un poquito más aliviada en cosas que ya no tolera gran parte de los argentinos. Casi el ochenta por ciento.

El tema de la corrupción, el tema de los curros, el tema de los senadores que andan llevándose dinero fuera del país, el tema de los procesados, el tema de los condenados. Y a todo esto también les sumamos en las últimas horas y yo les pido disculpas porque pareciera que son temas repetidos, temas recurrentes y lo son. Lo son porque hay conductas que no cambian y llamativamente no cambian.

Hoy está puesta la lupa en el Senado de la nación porque tenemos un senador que se fue con doscientos mil dólares. Fuera del país hay un delito, no hay forma de justificarlo. No hay forma de inventar una historia, no hay forma de defenderlo. Esto está absolutamente claro, salvo los necios, que en la Argentina hay muchos y defienden cosas indefendibles.

Ante esta situación se abrió una pantalla dentro del Senado, donde vemos conductas irregulares, vemos procesamientos, vemos que la doctora Arroyo Salgado va y golpea la puerta porque este hombre no sólo se a rasgó con doscientos lucas verdes, sino que ya se lo venía observando sobre enriquecimiento ilícito, los números y la vida.

A algunos pareciera que no le dan, pero siguen con conductas que ofenden a la gente y me parece que se va a tener que tomar algún tipo de medida para que este tipo de cosas cesen, porque si no quedan en la bolsa de la indignación che ficha, limpia, cómo no tratamos ficha limpia y la respuesta es bueno en vez de tratar ficha limpia, dejen de votar ustedes corruptos o dejen de votar gente sospechada y no la metan en el Congreso y la verdad, tienen razón, pero ante una sociedad que no entiende eso, bueno, pongamos ficha, limpia, dietas.

Estuvimos todo el año discutiendo y lo simboliza mucho en Martín Lu. Usted cuando levantó ahí la mano a media asta por el tema de las dietas desbordadas de los senadores de la Nación no sólo se han enganchado una vez más en las últimas horas, con el dinero y con los ingresos de las personas de menos recursos, en el Senado se subieron las dietas a nueve millones y medio, sino que ayer nos enteramos que a fin de mes vence una resolución que congeló los sueldos de los senadores.

No hay acuerdo con la vicepresidenta y los jefes de las bancadas sobre el incremento y ahora están peleando por la dieta trece, que es un aguinaldo la verdad no se puede entender. Funcionario público con aguinaldo en la Argentina nueve millones y medio más dos millones y medio doce millones de pesos. Los módulos por desarraigo, los módulos por representación, los módulos por no sé qué historia. En un año donde trabajaron, sí, pero están bajo la lupa un montón de senadores por conductas llamativas y porque la cortina de el senador entrerriano Kueider abrió la puerta para observar un montón de situaciones irregulares.

Y vuelvo a repetir más allá, que haya una enorme cuota de esperanza y más allá que el Gobierno termina muy bien su año y en la Argentina corre un clima. Esto lo dicen las consultoras, los sociólogos, los que miden de ilusión, de expectativa. Tienen que estar muy atentos a este tipo de conductas, resolver lo que pasa con el titular de la DG y resolver lo que pasa con este senador y marcar una frontera muy rápidamente. No es nuestro, es tuyo, es mío, no repudiamos la conducta y evitemos que este tipo de gente forme parte de la política argentina.

La alfombra roja en muchos temas para Cristina Fernández, que podría claramente por una cuestión de ficha limpia, quedar inhabilitada para competir en la Argentina. Y no cabe la figura de la proscripción y estar atento también a todas las figuras que se van acercando, que forman parte de los aliados, como en el caso de El Pro, con gente que hoy está con muchos problemas ante la justicia.

Por supuesto que con sus argumentos no, que es un invento, no que me persiguen, no, que este no, que el otro no, que ayer no, que antes de ayer. Pero estamos parados en una lentitud que no tiene que ver con el diciembre de la gente, pero que tiene que ver con el diciembre de la política, donde siempre se produce como un freno. Y la última semana vendrán los proyectos insólitos, los pedidos de cosas que no se pueden creer, la pérdida de tiempo, pero lo sustancial. Pareciera que hay dos o tres temas que no avanzan y muchos están vinculados con conductas de funcionarios que están a cargo de áreas muy sensibles y sin ningún tipo de solución.

Repasemos lo de las dietas y fundamentalmente lo del aguinaldo, porque hay ocho millones de argentinos en un país con seis coma nueve de desocupación. Se movió poquito la aguja, eh? Cero coma siete, pero hay más de uno millón y medio de personas con problemas de empleo. Hay ocho que no saben ni qué significa la palabra aguinaldo. Y ahora vamos a meter a los senadores. Ahora vamos a meter a los senadores.