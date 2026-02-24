Editorial Paulo Vilouta: "El ejemplo de Marcelo Gallardo" (24/02/26) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días y ayer en la antesala de la renuncia de Marcelo Gallardo y después con el resultado dije, che, qué buen ejemplo este de Gallardo, ¿no? Porque este ejemplo de Gallardo a una sociedad argentina bañada impregnada con egos, con iluminados e iluminadas que han gobernado nuestra vida a lo largo de mucho tiempo, no nos ha ido bien. Y me parece que llevado al fútbol, que tanto nos toca a los argentinos, lo sucedido ayer con Marcelo Gallardo y River, es algo para ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ídolo, estamos hablando de un hombre que ganó 14 títulos, un hombre que tiene una estatua, un hombre que debe tener el ego por el cielo, un hombre que como alguna vez le dijo Diego Maradona a Macri, yo estoy entre Dios y el cielo.¿Por qué? Porque los hombres no son hombres comunes, porque han tenido una circunstancia muy pasional que los ha puesto en un lugar de privilegio, no porque sea algo revolucionario, pero las pasiones mandan y muchas veces lo que no razona el corazón lo razona después la cabeza. Pero qué interesante que alguien anteponga el interés en este caso de una institución o en el caso puntual de la Argentina, del país o de la bandera, antes de sus propios intereses. Y yo digo esto tiene que servirnos de ejemplo para tratar de bajar un poquito las tensiones permanentes en la Argentina, el tener la última palabra, el tener el pensamiento pero Harvard, el creer que somos los mejores del mundo, que sabemos absolutamente todo, porque en algún momento la vida, los resultados y las circunstancias nos ponen en situaciones límites.Y en un país donde todo el mundo privilegia lo personal a lo general, me parece que el gesto ayer de Marcelo Gallardo y de River sintetizan un poco lo que nosotros tendríamos que ver a nivel país. Donde primero está el país, sus intereses y la bandera.

¿Qué es lo que conviene y qué es lo que sirve? Y cuando yo veo en este momento tantas reformas, veo casi una obra en construcción en la Argentina, porque estábamos sin superávit fiscal, con una inflación galopante, con unos números de pobreza realmente imposibles de poder sostener, con una indigencia vergonzosa.Hoy veo que se habla de una palabra que a mí realmente me motiva, como me motiva el hecho que bajemos un poquito los egos y antepongamos el escudo y antepongamos la bandera argentina. Bueno, me encanta que hablemos de reformas en un país que está en inercia, en un país que está en punto muerto, en un país que está en marcha atrás. Reforma laboral, reforma del régimen penal juvenil, ley de glaciares, reformemos esto, cambiemos el tema jubilatorio, cambiemos el tema de los impuestos, cambiemos cosas que hoy están mal.No importa si somos radicales, justicialistas, liberales, socialistas o comunistas, pero movamos la monotonía argentina. Y me parece que estamos ante el desafío importante del primero de marzo, porque el presidente de la nación tendrá que anteponer hoy los intereses nuestros de los argentinos y no solamente contarnos cuáles son las virtudes, según su relato de los dos primeros años de gobierno. Y con esto me quiero referir a que los argentinos también necesitamos saber cuál es la hoja de ruta, la económica, la de nuestro bolsillo, la de poder entender sin siempre generar una trinchera en el medio, si tenemos que tener un plan como el que teníamos con la empresa FATE, que es el último ejemplo visible que tenemos, proteccionista, con precios altísimos, inaccesibles, o tenemos que ir a un plan equilibrado, con importaciones equilibradas y con cupo, o tenemos que ir a lo que algunos pretenden, importaciones desequilibradas, competencia desleal y absolutamente todo cerrado en la argentina, porque nadie va a poder hacer pie.Yo creo que el gran desafío, entre otras cosas, del primero de marzo del presidente, es contarnos cómo vamos a acceder nosotros los ciudadanos a bienes y servicios de calidad y más baratos, porque no nos sirve ni el precio de FATE, compro una goma a lo que valen cinco gomas chinas y tampoco sirve que yo me compre una goma a dos pesos china y que cierren todas nuestras empresas.

¿Qué hace el mundo? El mundo es más equilibrado, escalona la apertura, pone cupos, porque todo el mundo fabrica pero necesita de lo que viene de afuera, y le dice a las empresas acá te pongo a competir y acá tenemos que salir con costos más bajos, con impuestos más bajos, con costos logísticos más bajos, con costos argentinos más bajos, y ver cómo salimos, porque el otro día leía una nota muy buena y hablaba del match de nuestros números pensando en el futuro. Argentina por año necesita 18 mil millones de dólares para cubrir pasivos, y si pensamos en un país potencial dicen que tendremos aproximadamente 50 mil millones que nos deje Vaca Muerta, 30 mil millones que nos deje El Campo, 18 mil millones que nos deje La Minería, y con esos 18 mil estaríamos pagando todas las deudas y el resto sería para nuestra inversión, para nuestras cuestiones sociales y para todo lo que tiene que ver con el país.Pero miren esto, el cobre en la Argentina si bien vendimos 6 mil millones de dólares, un récord el año pasado, representa sólo el 1% del PBI argentino, mientras que en algún país vecino como en Chile esta cifra es una cifra mínima. Miren lo atrasado que estamos en un montón de circunstancias. Ojalá que el presidente el sábado anteponga la bandera argentina, ojalá que tengamos la posibilidad de escuchar argumentos que tengan que ver con más puntos de equilibrio que con esta trinchera, o todo es nacional o todo es extranjero, y fundamentalmente también algún mensaje alentador para toda esta sociedad argentina que aguanta, que pone el pecho, que se la banca, que sabe que tiene un bolsillo flaco, que sabe que el año pasado ha sido horroroso porque se lo comió la corrupción en un montón de cosas, pero que necesita también de gestos y de cercanía para cargar las pilas para un año muy complejo y muy difícil como todos para los argentinos.