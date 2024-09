Editorial Paulo Vilouta: "El Estado es de todos"

A veces hay políticos que no se dan cuenta dónde están y les pega el sincericidio. Y a mí realmente me gusta. No, Esto tiene que ver mucho también con el street y Ming. Como pasó con Guzmán, el ex ministro de Economía Pese relajan, se sueltan los chicos que hacen muchos crimen tienen otro vocabulario.

Está todo más relajado y por ahí se dice algo como Che. Extendimos la cuarentena porque nos iba bien con las encuestas en el momento político y si puede ser cierto, En televisión ya no. En streaming apareció un senador con muy poca experiencia. El señor Bartolomé Abdala que también tuvo su propio sincericidio.

Escuchen, lo tengo, va, tengo más de quince seguro. Tengo mucho en San Luis la vez elevará ni besos el gobernador y para eso necesito mantenerse bonito y mucho de ello. Créeme que me que colaboran conmigo dándome ideas sobre lo que se Bush en el territorio. El manera eco como uno también se va actualizando puntualmente en Soy San Luis.

Cuando llegó a Salvi tengo que interiorizar, Me tengo que tener gente que ven que te ayuda con las reuniones, que te ayuda con Asimo obras de beneficiencia, el de los quince y el trece son la teoría baja y eso viene conmigo y que de la palabra que se van a él conmigo Bartolomé Abdalá no vas a quedar, que es el único, no? Por eso lo vamos a justificar. Tiene quince asesores, de los cuales trece están en salud porque él pretende al futuro ser gobernador. El Bloque Libertario tiene pocos senadores, seis Saben cuantos asesores hay? Ochenta y ocho cuanto nos cuesta a los argentinos pagando los impuestos como nos cuesta.

Todo es como nos cuesta hoy el tema de Aerolíneas Argentinas y sus pilotos, que tan de Asamblea barra paro y dejan a toda la gente sin poder volar. Esto nos cuesta ciento veinte millones de pesos por mes Hoy cuando me entero que lo grupo piquetero van a marchar. y dicen porque hay un millón de chicos que no se llenan, Digo Che, hay un montón de chicos que no cenan, pero no solamente por las malas políticas de de los gobiernos en cuanto sus acciones, también porque tenemos un desborde y un exceso En situaciones que sea no son gastos, sino es directamente tirar la plata, Entre los seis legisladores oficialistas. Ochenta y ocho personas con sueldos que van de quinientos setenta y seis mil pesos. El más bajito a dos millones treinta mil, se llama Bartolomé Abdalá. una suerte de una caja electoral con recursos del Estado porque él dijo la verdad que los tengo porque quiero ser gobernador.

Ayer alguno me Sánchez, pero el tipo dice la verdad y a mi que me importa que diga la verdad a mi lo que me importa, que estamos destinando muchísimo dinero en pagar cosas de poca utilidad porque le soy sincero. Que, senador argentino.

Hoy nos la vuelta a la cabeza con una idea revolucionaria que une caché. La puta Mira este tipo, esta mina Logramos salir de esta jubilaciones desastrosa que tiene el país. logramos poner seguridad en las fronteras argentinas ante los focos terroristas, logramos un esquema económico que nos permite nada, todas cosas recontra Berreta, Sotelo vetos o no te lo vetó. Eso te gritos o no te gritos. Rubia teñida, no sé qué cosa psiquiatrica psiquiatrico.

Un nivel paupérrimo, un nivel paupérrimo de los seis senadores que integran el bloque oficialista en el Senado a darles el que más asesores tiene. se olvidó en la nota que del otro día porque tiene veinte nombramientos. Esto a través de lo que dice el sitio web del Senado seis De hecho son de planta permanente y algunos son heredado de los Rodríguez ha porque dices el problema que tenemos Cuando uno se va se tiene que ir con toda esta cría.

Los Rodríguez ha dejaron a una señorita Mariana Rodríguez ha, entre otros. Hija de Adolfo Rodríguez Za Un millón, tres, cientos cincuenta y cuatro mil peso. No sé si es necesaria esta señorita en el Senado. Si Rodríguez Za termina, se va. Sus asesores no se quedan ahí.

Ese es el problema que tenemos. no está mal que alguien, si realmente cumple un rol de asesorarte, lo haga. Si ponemos amigos familiares, acuerda la que se jubilen a los hijos, los primos, los tíos, una manga de inútiles del primero al último. Si tenemos el beneficio, utilicemos lo para que alguien no pueda dotar con ideas mejores a las que tenemos buenos.

Quedó un Rodríguez ahí dando vuelta. Que se yo Planta transitoria. Un verdadero escándalo. Esto no termina acá con la senadora iban a Marcela Arranca esta de San Luis tiene dieciocho asesores. Ese que lata Uche de Jujuy dieciséis Bruno Olivera Lucero de San Juan dieciséis Wilma media de Jujuy once Juan Carlos pagó to de La Rioja siete.

Tenemos ochenta y ocho asesores de la Libertad avanza. Le cuestan al Estado ciento veinte millones de pesos por mes solamente en salarios. Esta gente el sueldo bruto de la categoría más alta son dos millones treinta mil en un país donde será vamos con un obrero, dice. Cobró dos cientos mil por quincena de agosto de de este año. El salario más bajo, quinientos setenta y seis mil tienen además algún tipo de beneficio.

Es que esto es importante veinte por ciento por título profesional. O sea que se algunos a recibió de algo. Tiene un veinte por ciento arriba y un catorce por el segundo título. No sé si habrá mucho asesor con segundo título y un diez por ciento por otras funciones, pero no están especificadas. O sea que alguno puede decir un diez por ciento y no tenemos la más mínima idea. Por qué razón Lo de Abdalá destapa una caja millonaria que administran los setenta y dos senadores que tenemos en la Argentina?

El ranking con más asesores Además de Abdala. La señora Carolina Moisés Unión por la Patria de Jujuy. Saben cuánto tiene cuarenta? La vergüenza es la mujer. Cuarenta asesores cuarentas eso. veintiséis de planta transitoria y catorce permanente Los transitoria. No lo sacas ni con Comodoro Piqué. Vengan todos los jueces y te lo pidan. Antonio Roda frente todos el Chaco treinta y nueve veinticuatro en planta transitoria y quince en planta permanente.

El tercer lugar Gerardo Montenegro del Frente de Todos en Santiago del Estero y Jesús Rejal de Unión por la Patria La Rioja tienen treinta y cuatro cada uno y más Hans lo andará y midiendo, pero anda con treinta y uno aproximadamente por la provincia de Formosa. Así como esto es un exceso, hay otros que tienen realmente lo mínimo.

La señora Claudia le dé más gana de Zamora del Frente Cívico en Santiago El estero tiene cuatro Rodolfo Suárez de la Unión Cívica Radical de Mendoza tiene seis y el tercer lugar lo tiene Francisco Paltroni Libertad, trabajo, progreso Carolina Losada juntos por el cambio y Juan Carlos pan. Noto que tienen la menor cantidad de todo lo que hemos nombrado hasta este momento.

Así que ahí andamos, no? Después nos preguntamos qué qué pasa? Que hay un millón de PIB que la Argentina no comen entre la Universidad de La Madre de Plaza de Mayo Entre los moro, tributos sociales que hubo que bajar más de sesenta mil entre las supuestas carpetas médicas y psiquiatrica con problemas de invalidez para elaborar más todos los gastos habidos y por haber y el invento de asesores para meter amigos o gente cercano, gente para hacer campaña.

Armamos una pelota de dinero enorme. Como le digo, todos los días pagamos la deuda externa, no pasamos a ser del primer mundo. No Haremos una Argentina más justa porque el dinero irá donde tiene que ir y no a manos de gente.

En este caso, que se abusa del Estado y cree que el Estado es propio y el Estado es de todos Si no hay otro camino, otra puerta, por supuesto, con otras exigencias e el mundo privado. Ahí no hay joda. Y estoy en una empresa privada Lo más probable que me sancionen o me rajen. Y si tengo cuarenta asesores y los tiene que pagar un privado sabes que me dicen Anda al Estado que seguramente te lo dan.