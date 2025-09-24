Editorial Paulo Vilouta: "El gobierno encontró aire" (24/09/25) #Vilouta910

Embed

Por supuesto que el tema central es lo que pasó en los Estados Unidos, pero le (0:04) pido por favor al secretario de transporte, Luis Pierrini, a quien ni siquiera le conozco el rostro porque no lo veo muy activo en los medios, que por favor ( intente acelerar los tiempos porque hay un desastre con este paro o esta mediade fuerza o no sé cómo se llama de trenes a 30 kilómetros por hora en el día de hoy. Gente caminando por las vías, gente que no llega a su lugar de trabajo, filas eternas de colectivos, en trenes argentinos cuando llamamos, no te llamamos ni idea, en la secretaría de transporte nadie habla, creen que con no hablar se solucionan los problemas, el mundo habla, la gente habla, la gente dialoga, la gente explica y si no tienen ni idea lo que está pasando traten de ver cómo lo pueden solucionar, a ver si evitamos que sean 24 horas de este desorden de una empresa estatal que produce una innumerable cantidad de gastos y tiene que brindar un servicio que está subsidiado y que es público. Nos metemos en lo que pasó ayer en los Estados Unidos, hablamos con muchos protagonistas en las últimas horas y nos decían che esto es más político que económico y la verdad que tenían mucha razón porque solamente lasdeclaraciones políticas y el apoyo de Donald Trump bastaron para dar vuelta la profunda desconfianza que existe sobre la Argentina, un país que es un defolteador serial, un país que gastó más de 100 años siempre más de lo que tiene pidiendo préstamos o sino con una cultura doméstica de inflación galopante y el mundo mirándonos y diciendo esto siempre tienen un problema y tienen un país muy rico porque tienen buenas tierras, porque tienen petróleo, porque tienen minerales, porque tienen, porque tienen, porque tienen litio, pero tienen un desorden absoluto y total.Deben una vela a cada santo, estatizaron IP, firmaron despelotes, 16 millones de dólares, inventaban cuando teníamos cupones de deuda una supuesta inflación y crecimiento para no pagar, en algún momento sacaban pecho y le tiraban plata al fondo monetario o al club de París, sin hacer ningún tipo de negociación o quita, son raros, nos ven como raros en el mundo y las tenemos que bancar. Pero el gobierno argentino que ayer tuvo la posibilidad de concretar ungol después de mucho tiempo, porque venía durísimo todo en el Congreso, porque venía durísimo el mercado, porque estamos en un país que tiene superávit fiscal, pero tiene familias con déficit mensual. 8 de cada 10 argentinos no cubre sus necesidades básicas y el sueldo se le termina en menos de dos semanas.Hay una crisis salarial muy importante en la Argentina, porque el ingreso no coincide con los egresos. Repito, es un país con superávit fiscal que hay que aplaudirlo, miren que con lo otro estábamos 10 veces peor, muchos más pobres, pero familias con déficit mensual. A esa gente hay que explicarle lo que pasó en el día de ayer y hay que contarle que en definitiva el gobierno que estaba colgado de un pincel encontró aire para poder seguir pateando la pelota para adelante y estirando los tiempos en un país que está desordenado y en un país que está casi fundido y que va a tener décadas y décadas y décadas de esfuerzo nuestro, lamentablemente, para ver si algún día más allá de un arbolito con tres hojas vemos la posibilidad de un bosque en nuestra economía que nos prometen todos y nadie puede cumplir.

Yo ayer veía esa reunión, ese encuentro y digo realmente es imposible estar viviendo crisis cada seis meses, estar buscando un cheque de 30 mil millones de dólares porque no nos dan las cuentas, porque no dejamos flotar el dólar, porque vivimos en contienda electoral, entonces tenemos que ganar en septiembre, tenemos que ganar ante las pasos y tenemos que ganar la provincia de no sé cuánto y tenemos que ganar octubre y tenemos tenemos y el país cuando y el crecimiento cuando, repito, es un país con superávit fiscal pero familias con déficit mensual. Alguna vez tiene que haber algún paliativo o dado ahora después del rotundo respaldo de Trump en el día de ayer, de las promesas de Trump en el día de ayer, de cómo cobijó Estados Unidos a la Argentina, otra vez no subirse al cabacito de los soberbios, otra vez no subirse al cabacito de los hábilos todos, otra vez subirse al cabacito que hacemos lo que decimos nosotros y pateamos puertas porque tiene un frente interno muy muy delicado en la Argentina, un congreso que como nunca le puso fuego en un año electoral porque antes el congreso cerrado cerrado por elecciones, no por vacaciones, ni el loro iba al congreso, hoy todos los días te bajan un veto y hoy todos los días aparecen un sinfín de opositores que ustedes a través del voto lo sacaron de circulación con una autestima tan alta porque se autoperciben capaces, se autoperciben honestos, creen que lo que hicieron fue brillante y que la gente va a ir corriendo a buscarlos, hoy se asustan del presidente de los Estados Unidos, se asustan de Donald Trump, pero no se asustan del acuerdo que hicimos con un país como China que es un país comunista donde no hay ni siquiera libertad, no se asustan cuando nuestros aliados eran Venezuela que nos prestó plata al 16% cuando el fondo en ese momento nos prestaba plata al cuatro y fuimos por la plata de Chávez, no se asustan que eran amigos íntimos de Irán que son los asesinos que volaron la AMIA y mataron a un montón de argentinos, no se asustan que firmaron un memorándum repugnante que hoy en breve cuando hace a un juicio alguno los puede poner contra la pared por ser traidores a la patria, no se asustan deser amigos de Cuba que tiene una deuda brutal con la Argentina que jamás pagó erta de entrada para que Rusia ingrese en América Latina de modo decidido, se autoperciben honestos, se ¿ autoperciben importantes y muchos de ellos son responsables de esta ruina que es Argentina que ante los malos momentos de todos los gobiernos incluido este último tenemos que estar pasando la gorra, la bolsa por todo el mundo a ver)quién nos da una mano, si el van como un dial, si el bid, si el fondo monetario, si el tesoro, es una cosa realmente, realmente impresionante y lo que me resultó impresionante también en el día de ayer en esta Argentina que no () tiene autocrítica y que solamente critica porque no hay una sola idea fue la reaparición de Alberto Fernández.

Alberto Fernández nos dé de a todos los argentinos una autocrítica de su gestión, ayer le pidió a Donald Trump que se despierte, qué raro esto no, un dormido serial que le pida a otra persona que se despierte, alguien que nunca se despertó, alguien que de casualidad fue presidente de los argentinos ante una pésima elección de Cristina Fernández de hacernos creer que venía un moderado y que venían distintos.

Alberto Fernández el peor de todos los presidentes de la democracia de 1983 en adelante, un temeroso, un sumiso de Cristina Fernández, un chupamedias, sin ningún tipo de resultados, una presidencia vergonzosa, un hombre que hoy se hace laudada desde afuera y escribe un tweet con dos procesamientos, uno por corrupción, él se hace el gracioso con el 3% tendrá que explicarlos los millones de pesos que ganaron sus amigos con los seguros estatales y otro procesamiento por pegarle a una mujer, nada más y nadamenos la madre de su hijo, un títere no, una marioneta, un hombre sin ningún tipo de méritos previos para llegar a ser presidente y finales porque su resultado fueron nulos, ayer dijo despertate Donald, un dormido serial que todavía nos debe una explicación de las tantas de un gobierno brutal, inefasto que dejó a la argentina de rodillas y con un desorden económico de pobreza y moral contundente, muchos quilleristas dan clase hoy de cómo hay que hacerlo, de cómo hay que decirlo, cómo hay que actuar sin darse cuenta que Javier Milei es consecuencia del fracaso de ellos y de toda la política argentina y que en menos de dos años después de estar en una empresa privada se transformó en presidente de la nación, la oposición argentina salvo excepciones, se auto perciben lúcidos, honestos, críticos y con ideas, en la cancha, en la cancha eso no se ve.