Editorial Paulo Vilouta: "El gobierno es el responsable" (19/02/26) #Vilouta910

Me tomo un minuto con relación al tema de lo que está sucediendo en el día de hoy y el gobierno es el responsable absoluto de este paro de actividades que tenemos como consecuencia de la falta que tienen algunos de sus funcionarios de criterio, de sensibilidad, de flor de piel, de tino y entran en actitudes desafiantes, en actitudes sin sentido, en actitudes que lastiman porque pasan a ser muy fríos y muy injustos y el señor Sturzenegger cuando salió con esa frase el que selecciona papá papá papá jugando al fútbol generó lo que se está generando en el día de hoy que estemos parados y que estemos esperando qué pasa a las dos de la tarde cuando vuele este supuesto artículo 44 que nadie lo escribió que nadie lo leyó y que 42 lo votaron y digo el gobierno se pasa de rosca porque no le va mal porque ganó la elección de octubre porque tiene imagen positiva y porque el pasado es horrendo pero se pegan tiros en los pies permanentemente hay dirigentes del gobierno que parecen que están siempre en un viaje de egresados una de más llamando la atención con una declaración con un tweet sobre cargando situaciones tienen que trabajar no tienen que estar cargando las tintas permanentemente así como en alguna oportunidad algunos fueron por todo y hoy están presos no hagan ese tipo de cosas ganar no es romper todo ganar no es imponer a las patadas hay que consensuar hay que ser inteligente no hay que llevarse de prepo a la gente por delante ya los reyes de twitter no existen más terminen con esa historia bajen un tono para que les vaya bien porque lo que fue la media sanción que para ustedes fue un éxito hoy terminan con la obligación de sacar el tan mentado artículo 44 y estar parando el país porque la cgt que tenemos en la argentina que está representada por sindicalistas de muy poca monta intelectual tiene que hacer una puesta en escena para que sus bases para que sus afiliados le crean que realmente son combativos hoy lo deseamos temprano esto es como el cachetazo de la ficción menos que el cachetazo de la aflicción hace ruido pero no duele es exactamente lo mismo hoy nos damos el lujo en un país con tantos pobres con tantos indigentes con tanta crisis social y moral porque perdimos un montón de valores los argentinos con el quillerismo.

Fundamentalmente de tirar 600 millones de dólares por la ventana porque decidimos que hay que hacer una puesta en escena para que los señores sindicalistas se crean que son potentes y fuertes y son potentes y fuertes porque paran el transporte porque si no y la mayoría de la gente sale a trabajar saben por qué porque tiene miedo a perderlo porque en la argentina hay una vocación por progresar y porque no coinciden ni con maturano de los trenes ni con roberto fernández de la uta ni con el otro de los gremios vitró de los aviones no coinciden con esta gente esta gente hoy está lo más pancha no tienen los problemas que tenés vos que hoy che la aplicación me cobra no sé cuánto y cómo hago y cómo llego y me sacan el presentismo y pierdo el premio de no sé qué cosa y vendrá el 50 y no pasará el 50 y voy a la estación y no pasa un puto tren no no viven ese problema viven una irrealidad no sabemos de qué viven y cómo viven como gran parte de la política argentina que se nos ríe en la cara permanentemente hoy decidimos tirar 600 millones de dólares por la ventana.

Con lo que nos cuesta de reservas en lo que va del año compramos 2000 le pagamos 1000 hace poco al fondo hoy tiramos 600 millones de dólares para hacernos creer que tenemos un sindicalismo fuerte justo y que defiende el derecho de los trabajadores bueno empecemos a defender un poquito al 43 por ciento que no tiene un solo derecho que si hoy no labura que si hoy no se toma un micro trucho una aplicación o no vende lo que vende todos los días tal vez esta noche no come empezamos a defender de verdad las cosas serias y justas dejemos de tanta naftalina en argentina de sindicatos obsoletos de leyes de 1970 que nos llevaron a este fracaso contundente y permanente del cual vive hoy la república argentina busquemos ideas superadoras cosas mejores un paro para mañana hacernos creer que la cgt es fuerte y que enfrenta a gobiernos cuando por atrás arregló la caja cuando por atrás arregló las obras sociales y cuando mañana nos despertemos otra vez día viernes digamos en qué cambió la argentina en nada porque tendremos nueva ley laboral sin el artículo 44 los sindicalistas de siempre la pobreza de siempre las carencias de siempre y fundamentalmente la falta de ideas de los últimos tiempos que siguen siendo la falta de ideas de siempre