Editorial Paulo Vilouta: "El gobierno no debe excederse" (28/01/26) #Vilouta910

Embed

Un minuto como todos los días pasó Miley por Mar del Plata en esto que han bautizado como el tour de la gratitud y yo creo que es formalmente el comienzo de la campaña 2027 donde Javier Miley va a ir en busca de la reelección.

Hoy mira para adelante y no tiene un escenario de contendientes fuertes, primero porque hay muchos gobernadores que están dentro de su tarea y que tienen que tal vez pulir o generar o robustizar sus nombres. Tiene Axel Kicillof con muchos problemas en la provincia de Buenos Aires y con la necesidad de sacarse todos los nudos y la cercanía con el killerismo porque eso te lleva al fondo del mar y tiene al killerismo sumido en todos los problemas habidos y por haber con temas de corrupción, con una líder presa por corrupta y en breve con alguna nueva sentencia en el caso de los cuadernos, etcétera, etcétera, etcétera.Pero el gobierno no tiene que excederse porque el paso de de Miley por por Mar del Plata lo podemos dividir en varias partes, el discurso callejero cercano a la gente, lo que pasó ayer en el teatro con Fátima Flores y después la derecha fest y el discurso del final. Con relación a lo del presidente yo estoy dentro de una línea de los que no les gusta los presidentes show, a mí me gusta que los presidentes sean eficientes, por supuesto simpáticos, cercano a la gente, no me molesta que conozcamos su entorno, que sepamos cuántos hijos tienen, si los tienen, si están en pareja, si no están en pareja. Miren que hace 15 días el tema central y la tendencia de las redes era Macri y su divorcio.Bueno, ayer fue Miley el cantante.

A mí particularmente, tal vez por una concepción más antigua o porque vi otros líderes políticos, me parece que eso no suma, no es de mi gusto, no es de mi agrado, pero tampoco me pone en una situación de estar necio a los cambios del tiempo. Y en la Argentina hemos tenido presidentes que han roto protocolos, un Carlos Menem que hacía absolutamente todo y de todo, desde irse con una Ferrari a Pinamar, a jugar partido de básquet, partido de fútbol, farándula nacional, farándula internacional y hay mucha gente que lo aceptó y hay gente que no.Después tuvimos un Néstor Kirchner saliendo bastante de protocolo, a una Cristina Fernández bailarina.

Yo creo que lo importante para juzgar a un presidente son las acciones de gobierno, la eficiencia de los gobiernos y la transparencia de los gobiernos. Después el resto nos puede gustar más o menos, si tienen perros, si no tienen perros, si están divorciados, si no están divorciados, si son cercanos a los hijos o tienen... Esos son temas que no tienen que ver con la administración en general.Me parece que el gobierno hoy, donde sí tiene que cuidarse, porque esto de mi ley es aceptado por mucha gente y está comprobado a través de encuestas y por eso también lo realizan, me parece que el gobierno donde tiene que aflojar un poquito es en creer que cuando alguien hace algún juzgamiento o damos algún tipo de opinión, ya es una deshonra. Y la posibilidad de tener un pensamiento distinto, un pensamiento divergente, lleva a que si pensás distinto o ves algún hecho de la realidad que no te gusta, directamente sos un sobornado.

Y yo creo que hay una porción de la población que compra esto porque esta noche vos el sobre te lo llena tal, no vos aquel.Yo sé que hay mucha militancia rentada y yo sé que hay mucho personaje hombre y mujer que trabajan de periodistas que son voceros de los distintos gobiernos, pero de ahí a pensar que si tenés una opinión diferente en cualquier tema o una información contraria, sos un sobornado, ahí tienen que aflojar un poquito, ahí tienen que aflojar un poquito, porque como quieren decir que es el gobierno con mayor libertad de la historia, también tienen que demostrarlo y no tienen que caer en esas tentaciones, no tienen que hacer un 6-7-8 para fomentar una realidad, no tienen que poner carteles para escupir periodistas con las madres de Plaza de Mayo, no tienen que repetir cosas que la gente detesta y que no suman y que no son democráticas, tienen que dejar que se juzgue, después cada uno es juzgado por su propio público en el caso de nuestra tarea, que dice, este periodista es creíble, este periodista es militante, este periodista tiene buena información, este periodista cambia de opinión porque me genera algún tipo de duda, pero dejen a la gente, no estén fiscalizando permanentemente desde el presidente de mi ley para abajo, la actitud de los periodistas en cuanto a la opinión, porque si pensás distinto, repito, o ves algún hecho de la realidad diferente al planteo que te hace el gobierno, sos un sobornado. Tema 2 del día, vamos a empezar a tratar con mucha fuerza el tema de la imputabilidad de los menores. Cerca de 1.300 chicos de hasta 18 años están en institutos de menores en la Argentina, 118 dispositivos penales juveniles existen en el país, robo, tentativa de robo y homicidio son los delitos más usuales entre los menores.

¿Qué busca el mundo con países como Brasil, España, Chile, Uruguay? Lo que busca cuando baja la imputabilidad es reeducar y no tanto castigar, más reeducar que castigar, más salvar a los chicos delincuentes que no sean delincuentes mayores y que terminen presos o muertos, y salvar a las víctimas, porque yo escucho a muchos colegas míos que dicen ¡ay qué tema! van a terminar presos los chicos, van a terminar en institutos, y ¿dónde quieren que terminen? Un pibe como ese Elías que estaba con revólveres en todas las redes sociales con una familia de delincuentes tirando tiros y formando parte de una banda, los que mataron a Jeremías, ¿dónde quieren que terminen? ¿En un parque de diversiones? ¿O quieren que maten a otra persona y a cualquiera de nuestro entorno? Porque mientras no nos toca nos hacemos todos los progresistas de pensamiento, cuando nos toca ponemos el grito en el cielo.

Ayer Sergio Berni hizo un planteo muy interesante, tengo un distinto pensar a lo que es mi gente, lo que es mi partido, porque están con una postura progresista para tratar de seducir desde un lugar que no da ningún tipo de resultado, y tenemos un problema serio, y repito, para que esto sea eficiente no sólo hay que bajar la edad, sino que hay que darle un contexto para que estos chicos no solamente se los busque castigar, sino reeducar. No está el dinero, no está el presupuesto, seguramente que no, pero hoy, atención, porque vamos a entrar a la disputa estado presente, estado ausente, tenemos 118 dispositivos penales juveniles que son un desastre.Cuando mataron al señor Blakier en La Panamericana, el juez tomó la decisión de encerrar al delincuente menor de edad que lo había matado.

A los dos días este chico se escapó de esos institutos de menores que son un desastre, y que por supuesto son un antro de corrupción. El chico donde lo recapturaron, otra vez en La Panamericana, buscando motos para afanar.Hoy está retenido. Hace un tiempo atrás tuvimos otro chico que lo tuvimos que deportar a Perú y quedó en libertad por matar a otro de su edad que iba con su abuelo a cortarse el cabello. ¿Qué hace la justicia en esos casos? Lo entrega directamente a la familia, y la familia, ya nos decían los especialistas, lamentablemente está compuesta por padres ausentes, en lo más probable, porque están presos o son delincuentes, y abuelos en la misma calidad.Hagamos algo, saquemos ese tipo de discursos que suenan muy lindos pero que son poco eficientes. Tratemos de resolver el problema en una Argentina donde el tema de la inseguridad, más allá de la baja de las estadísticas, no está resuelto. La reiterancia y la reincidencia es brutal.Los antecedentes de todos los que roban, de todos los que matan, es brutal, y la mayoría tendrían que estar presos y están libres.

Cárceles saturadas, políticos que, salvo excepciones, no construyen penales porque creen que construir cárceles es hablar de inseguridad, y muchos problemas que no se resuelven. Y un gobierno que juzga permanentemente cuando alguien piensa algo distinto y lo lleva a categoría de sobornado, cuando esto realmente no sirve.Ojalá que entendamos que esta discusión, ojalá que podamos estar un poquito más aptos para entender que hay un problema muy serio y que hay muchos chicos de 10, de 11, de 12, de 13, de 14 y de 15, que están en el mundo de la delincuencia, y en el mundo de la droga, porque el mundo de la droga ha pegado y pega muy fuerte en la Argentina y llegó para quedarse por mucho tiempo