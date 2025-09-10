Editorial Paulo Vilouta: "¿El Gobierno tomo nota?" (10/09/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días,día tres después de la derrota durísima del Gobierno en la provincia de Buenos Aires,donde le dio,rienda suelta a una elección provincial hasta hace poco tiempo de muy poca monta nacionalizarla y llevarse un golpe terrible,pero mirando para adelante, uno dice el Gobierno tomó nota de lo que pasó el domingo,fue muy duro en cuanto al tema de los resultados pero uno se pregunta a esta altura el Gobierno tomó nota de lo que pasó el domingo entendieron lo que pasó el domingo,el mensaje que le dio el votante y el que no fue a votar,pareciera que no, porque lo que estamos escuchando en las últimas horas son reuniones,internas y cosas muy repetidas con personajes que la gente no eligió y que poco nos importan a mí realmente si el señor Pareja Si el señor Romo Si el señor Lule si el señor Martín.

Menem o la señora Karina Milei o Santiago Caputo se llevan mal y cada uno cree que tiene la estrategia para transformar a Argentina en Australia,que lo demuestren, pero que no dificulten,el andar de todos los argentinos, que es complejo y es difícil en un país que tuvo que salir a buscar un presidente que hace tres años trabajaba en una empresa privada ante el fracaso rotundo y total de los últimos fracasos de la Argentina,creo que el Gobierno argentino no interpretó o todavía no leyó bien lo que pasó el domingo,porque lo que estoy viendo son supuestos cambios para que no cambie nada, porque son los mismos y me parece que en algún momento, cuando algo es confuso, cuando algo es contradictorio o cuando los resultados nos pegan contra un paredón, tiene que venir alguien con mayor lucidez a entender lo que está pasando para lo que no entendieron lo que pasó el domingo sepan lo que está pasando,no alcanza con que los mercados digan Ayer el Gobierno no gastó un peso,se estabilizó el dólar,Subieron los bonos,Se organizó el tema de las no alcanza con eso,me parece que la gente el domingo dio un mensaje y veo más profundo a un montón de analistas que al Gobierno haciendo ese tipo de análisis,porque si nosotros abrimos los números del domingo, vemos que hubo una interesante cantidad de personas que no fueron a votar,hubo un desencanto generalizado.

Probé todo el ajuste,Sé que hay que hacerlo, pero es como cuando hacemos una dieta,Sabemos tal vez por una enfermedad que es de por vida, pero cada tanto aflojamos y hoy es un permitido y mañana es otro y es muy difícil mantener,la estructura del ajuste,Necesitás, como decía ayer Carlos Melconián, alguien que didácticamente el Gobierno te explique te diga Miren, el camino es duro, pero tenemos que hacer esto, esto y esto,Pero mientras tanto vamos a tener este paliativo,No salimos con los tapones de punta,No se tocan las jubilaciones,No se tocan los bonos, los discapacitados no tocan los médicos están todos politizados los no y así no funcionó,así no funcionó,No quiere decir viendo la apertura de los números que la gente salió corriendo a creer que lo que pasó hace dos años con Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue maravilloso, no?porque el judicialismo no levantó votos,pero dentro de esta alianza llamada la libertad avanza solamente en la Argentina pasan estas cosas,arma un frente electoral, pero prescindo del nombre de los demás espacios,pasó lo que pasó,porque el votante del pro tal vez entendió que colaboró mucho su espacio y que le dieron poco,los votos de Patricia Bullrich nunca fueron compensados porque les dieron escasísimo lugar en la gestión,le dieron la espalda permanentemente en todo,rompieron el vínculo con Mauricio Macri, el líder de ese partido, ex presidente de la Nación,no le dieron ni siquiera la mano mi ley a Jorge Macri de la rural cuando se cruzaron en un acto protocolar

La señora Loz Pato, que perdió y salió tercera, obtuvo 16 puntos en la ciudad de Buenos Aires,Hoy el Gobierno tendría que ir corriendo a tratar de captar esos votos para no perder o tener un resultado flojo en la ciudad de Buenos Aires el de octubre,pero todo es no y yo pensé que cenó del domingo y esos modos y esos tonos y esas descalificaciones y esos periféricos que mandan en Twitter que no gobernaron pero o que jamás estuvieron y al frente de un consorcio de un edificio y que quieren tener la fórmula para gobernar la Argentina siguen hoy teniendo un alto predominio y me parece que Javier My tiene que entender que la gente lo buscó,a modo de salvación en la Argentina ante el fracaso de Macri, de Alberto Fernández, de Cristina Kiser y de todos los que pasaron por la gestión,tiene que entenderlo y prescindir de toda esta locura encerrada en una situación donde supuestos cambios van a modificar el destino.

Pero estos supuestos cambios son con las mismas personas,Ustedes que son muy futboleros como yo en el fútbol,Qué pasa?Equipo que gana no se toca equipo que pierde por lo general tiene 3456 modificaciones o salen a comprar jugadores en el próximo mercado de pase,Me parece que es lo que no está entendiendo el Gobierno argentino todavía a tres días de la piña dura del último día domingo para terminar,el Gobierno no solamente tiene que cambiar, sino tiene que fortalecerse,porque hay un montón de oportunistas en la Argentina, golpistas en la Argentina, que creen que cuando un gobierno pierde una elección o está inestable por muchos errores y por muchos tiros en los pies, hay que terminarlo.

El gobernador de la provincia de La Rioja,un gobernador de poco mérito desde el.de vista de su gestión en la República Argentina en las últimas horas, dijo lo siguiente Primero el gesto tiene que venir de la nación hacia las provincias, pero aún así, yo personalmente creo que este gobierno está acabado,Creo que este Gobierno diga no tiene forma de salir adelante por el mismo sistema que lo implementaron, que es muy grave, que es muy grave que que investigar en su momento, digamos todos estos juegos financieros que ha generado un esquema de corrupción financiera muy fuerte,Este gobierno está acabado,Lo dice el señor Quintella, gobernador de la provincia de La Rioja, integrante del club de los golpistas en la Argentina habla un gobernador que inventó los chachos,unos boros de porquería,porque tenía un desquicio económico en su provincia habla un gobernador que dice que este gobierno está terminado con una provincia en default, no paga deudas en dólares que contrajo desde hace más de un año.

La Rioja está en default,habla un gobernador que en su provincia la caída de exportaciones en el último año fue del 32.2% cuando a nivel nacional estamos en un promedio de cuatro, habla un gobernador que tiene un desempleo altísimo en su provincia y mucha informalidad, habla el gobernador de una provincia donde la venta de motos fue uno de los grandes elementos económicos en toda la Argentina, pero en su provincia tuvo una caída de 306.Cristina Fernández se bajó en dos minutos y medio,ojo porque está el club de los golpistas dando vuelta

Milei Tome nota,haga cambios, dialoguen,palabra democracia, palabra institucionalidad,cambios, modificaciones,bajemos un poquito el tono,Escuchemos, a veces se gana, a veces se pierde a veces uno recibe y a veces uno da pero también tengamos cuidado más allá destos tres días de un gobierno que supuestamente cree que cambia para no cambiar nada, pero también deste tipo de personajes de escasa calidad institucional de poco valor por la democracia y que cree que cuando hay un gobierno ajeno ante un traspié, ante una dificultad o ante una derrota, hay que sacarlos del mapa,En algún momento nos decían Che, hay que terminar con el gobierno de Macri porque viene algo mejor el Gobierno de Macri terminó cuando tenía que terminar a los cuatro años porque la gente lo decidió en la urna y lo que vino no fue mejor fue Alberto Fernández. ojo con el club de los golpistas, uno de los socios fundadores, el flojísimo gobierno, el flojísimo gobernador de la provincia de La Rioja, el señor Quintela y hay muchos más en lista, eh?