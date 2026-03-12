Editorial Paulo Vilouta: "El índice casta" (12/03/26) #Vilouta910

Embed

Un minuto como todos los días a esta hora, digo qué costumbre tiene el gobierno argentino que en momentos donde puede brillar el sol siempre mete nubes, siempre mete nubarrones y como les dije en muchas oportunidades se pega voluntariamente algún tiro en los pies. El caso de Manuel Adorni mete al gobierno otra vez en un conflicto en medio de un momento donde tendríamos que estar hablando de la Argentina Week con una convocatoria impresionante, con la necesidad de saber si Argentina de una vez por todas despega, si Argentina de una vez por todas va a ser un país serio y si alguna vez vamos a crecer y terminar con las mesías y los mesías que cada cuatro años vienen a prometer una tierra prometida por no sé quién y papá papá papá y son un desastre y terminamos siempre buscando al antagónico o a la antagónica porque las cosas no funcionan.

En medio de la expectativa por la Argentina Week en Nueva York, en medio de mercados que están serenos y sólidos con una guerra brutal en Medio Oriente con un dólar cuando nos presagiaban que podía estar no sé cuánto y hoy está estable y tranquilo, el gobierno se sigue pegando tiros porque no puede validar, le cuesta muchísimo validar su carnet anticasta, algo que ellos mismos inventaron.El índice casta del gobierno argentino está muy muy alto y les cuesta salir de todo eso porque pareciera que hay una barrera imaginaria que cuando uno está afuera del poder no entiende algunas cosas como yo y no entiendo esto del viaje de la mujer de adorno y como yo y no entiendo que los senadores cobren 11 millones de pesos y los policías y los maestros uno como yo no entiendo que en la época del quillerismo llevaban diarios para que la señora y el señor leyeran en Santa Cruz como yo no entiendo que un montón de particulares se hayan metido en la obra pública y hayan hecho los desastres que hicieron robándose la plata del estado como no entiendo todo ese tipo de cosas el gobierno no entiende que el índice casta está altísimo en su primer año el índice casta llegó al 70,5 de los cargos yo sé que es muy difícil armar equipo y a veces cuando busco afuera ejemplo el primer jefe de gabinete el señor pose íntimo amigo de miles yo lo veía comiendo por acá a pose con mi ley que trabajaba en aeropuertos 2000 juntos mil veces no es lo mismo lo público que lo privado llevó gente su confianza muchos no hicieron pie 7 de cada 10 estoy hablando del año 2024 sobre 78 cargos relevantes el 70 por ciento eran casta.

Después discutamos y tenemos que andar haciendo esto pero yo te digo guillermo franco se casta dámelo después está patricia bullrich rechazaba arrestor senegger caputo scioli es muy difícil encontrar la pureza al ciento por ciento pero para ser casta no hay que nombrar familiares en cargos trascendentes si no preguntarle a mi ley a carina mi ley el lío que les trajo españolo el abogado de mi ley metido en andes si no preguntarle el lío que les trajo el hermano de adorni que en algún momento apareció que parecido a manuel es el hermano y apareció en un cargo y después lo votaron no sé qué historia o algún primo de martín menem federico yarif o cosas por el estilo pero vuelven a tropezar permanentemente con las mismas piedras manuel adorni que trabajó de este lado hasta hace poco tiempo y criticaba lo mismo que critico yo no sabe que si sube a su mujer al avión presidencial va a haber un problema porque más allá que estén con la lupa buscándote siguiéndote y fundamentalmente los kirchneristas que hoy son la fiscalía moral de la argentina cuando no tienen nada de moral porque tienen a su líder condenada por corrupta entre otras mil cosas que tendrían que todavía marcarnos y decirnos cómo lo hicieron con una autocrítica pero pero ellos se auto perciben que hoy son casi casi el vaticano en la argentina pero dejémoslo de lado para el resto no sabía manuel adorni lo que iba a generar no sabía que si va en un vuelo privado no sé quién lo va a ver hoy todo el mundo es un reportero hay teléfonos por todos lados hay líneas que levantan chimentos de espectáculos hay líneas que levantan información política y hay filtraciones y el gobierno argentino hoy en vez de estar preocupadísimo por la imagen tan dubitativa que dio manuel adorni está preocupado por las filtraciones che quien filtró que tomó un avión privado a punta del este quien filtró que subió a la mujer muy de casta muy muy de casta no se preocupen por las filtraciones preocúpense por no hacer cosas que no deben hacer porque a la gente le molesta pagamos la deuda externa o le duplicamos el sueldo a los jubilados si no llevamos a la mujer de adorni.

No pero son gestos y argentina necesita gestos porque nos han atropellado a lo largo de décadas con actitudes patoteras desde el poder confundiendo permanentemente lo público con lo privado y hay mucha gente que la pasa mal y que no tiene casi derechos y que tiene hasta esa mirada perdida porque no sabe nunca cómo va a ser su día y en la argentina vemos todavía un sinfín de privilegios que no tienen que ser cuestión de casta si casta no tienen que ser reglas morales de vida para todos aquellos que ejerce la función pública son empleados nuestros circunstancialmente no son los dueños de la vida y lo de adorni realmente es muy flojo empaña argentina week por supuesto que lo importante van a ser las inversiones que vendamos yo no me paro no se arruinó todo la verdad que es un papelón de ahí a que sea más trascendente que argentina week la verdad que no pero hay que cambiar costumbres hay que cambiar formas y de verdad hay que sentirlo de verdad hay que sentirlo de verdad porque con declaraciones lindas o que le peguen al rival de turno y dura un ratito y hoy están preocupados por las filtraciones y hoy están preocupados por una interna que nos tiene hartos la interna como bien dijo villarroel también forma parte de otros tiempos en la política y lo tendrá que entender este gobierno y lo tendrá que entender la oposición momento de inflexión para el gobierno argentino porque ya hay muchas tarjetas amarillas por distintas actitudes y por distintas conductas va a llegar un momento que la sociedad va a pedir mayor firmeza y le va a decir a mi ley che mi ley mira que prometiste otra cosa y entre otras cosas que nos prometiste la tarjeta roja para aquel que no está en línea con un pensamiento de la mayoría de los argentinos que tiene que ver con la pulcritud con la tranquilidad con la serenidad con los buenos gestos desde lo público para que cambie algo en la vida de los privados todos los santos días