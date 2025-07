Editorial Paulo Vilouta: "El Insulto" (28/07/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días y prestaba atención a lo que pasó el sábado de la rural y lo que fue también una fiesta nuestra en la fiesta de la radio con periodistas y colegas de la noche de noche y por qué lo asociaba? Porque el sábado estaba muy pendiente de que no tuviéramos ningún delirio en la rural,que afecte la institucionalidad del país,porque estamos acostumbrados lamentablemente a vivir,de un modo muy agresivo,estamos en la era de los insultadores cales y la verdad es que esto me tiene un tanto preocupado e inquieto, no porque el insulto me resulte imposible de contrarrestar, porque muchas veces un insulto se puede contrarrestar con otro tipo de acciones, con diálogo, con inteligencia, demostrándole a la persona que está equivocada, yo no hablo de la mala palabra, si no hablo del insulto cuando el insulto forma parte de una descalificación de un maltrato de un destrato hacia otra persona,Y hoy traje unos datos de la consultora ad hoc que se especializa en comunicación digital y realmente esto es duro y llamativo, porque una cosa es el mundo de las redes sociales, fundamentalmente de Twitter o de X en estos tiempos, donde hay un grupo de gente que se ha dedicado a vivir del insulto, de la descalificación, de la falta del respeto, de darle like a todo lo que es desagradable, todo lo escatológico, todo lo que hiere, todo lo que lastima,pero si nos apartamos de la red social, vemos que esto forma parte de lo cotidiano y hoy tenemos un presidente que desde que comenzó su gestión,utiliza el insulto como moneda corriente,desde comienzos del 2023 a hoy en las redes sociales se publicaron más de 27000000 de insultos, dice esta consultora,son números realmente muy, muy duros en la Argentina.

Nosotros pasamos de 22000 insultos diarios a más de 40000 por día,Esto significa que en una hora tenemos 1800 insultos 1800 descalificaciones, Milei como usuario, no como troll, ha publicado 1589 insultos,es bravo, eh?Y esto luego se va retroalimentando porque mucha gente que adhiere a estas formas lo tuita o le pone un like o utiliza otra red social para poder llevarlo a cabo,Qué significa?

esta forma de manejo,para mí en la Argentina pareciera que si vamos a las patadas tenemos más fortaleza,Somos más respetados, nadie nos va a hacer frente y me parece que es todo lo contrario,lo que hoy la sociedad pide,Ayer escuchaba colegas que subían al escenario a agradecer sus premios muy sorprendidos por el momento de Javier Milei,que, por supuesto, yo no los comparto,pero digo, tal vez no estaban tan sorprendidos en los tiempos del kichnerismo que ha hecho de la falta del respeto y el atropello a los periodistas y a los oponentes que los trató siempre como enemigos y no como circunstanciales rivales han hecho de eso casi casi también una costumbre,la señora Kirchner ha utilizado un catálogo también de insultos para destratar gente.

Por supuesto que los de tratos de Cristina Kirchner no justifican los de Javier Miley, sino lo que habría que hacer es haber combatido los de Cristina Kirchner para que no lleguen los de Javier Miley,Porque si no está esta Argentina subibaja que dice como como lo decía ella lo puede decir él,No, no, no, no, como lo decía ella, hagamos lo posible para que no lo diga él,si no nos conformamos en la mediocridad permanente y sistemática que tiene la Argentina.

La señora desde un colaborador suyo como Parrilli con aquella frase yo, Cristina Pelotudo o no sé a quién una vez, en una forma muy grosera, le dijo que se sature en el horto cosas por el estilo, inventando ese programa 7 ocho que destrataba a todos los que pensaban distinto,escupiendo gigantografías de periodistas, la señora Bonafini y parte de ese gobierno que ya pasó y ya fue, formaron parte de ese cultivo que comenzó a gestarse en la Argentina y que hoy tiene amplísima vigencia,porque el insulto está a flor de piel y creo que como sociedad el viernes acá Clara Mariño trajo un resultado contundente,la imagen más alta de los ministros de Javier Mile la tiene el ministro que compone no el ministro Talibán que descalifica y pega todos los santos días desde un lugar que pareciera más un hecho de obsecuencia al presidente Javier Mile que a su propio estilo y a su propia forma,el señor Guillermo Franco.

Soy jefe de gabinete,Tiene la mejor consideración en cuanto a imagen positiva,Saben por qué cuando le preguntan a la gente por su capacidad conciliadora,Esto significa que la sociedad argentina hoy destaca la conciliación y no la irritación,como hecho permanente o como argumento de vida o como argumento político o como argumento de relación entre las personas y me parece que el Gobierno le tiene que besar atención,porque esto es como los chicos,Cuando les festejamos cosas no hay límites y me parece que tanto Javier My como un grupo de ministros o colaboradores hoy creen que desde la descalificación crecen y creo que viendo el número de Guillermo Franco desde la descalificación,decrecen.

Por qué?Porque la gente busca la conciliación y porque en algún momento los tonos, las formas tan inadecuadas del killerismo hartaron a la sociedad argentina y hoy repetimos los insultos, la forma, el estilo, la agresión, algunas palabras muy, muy desagradables, el destrato casi permanente, muchas veces por opinar distinto,otro exponente muy serio, Trump,mentirosos, difamadores, extorsionadores,todas palabras que no argumentan, sino descalifican simplemente por descalificar y para cerrar esto que me parece que se transformó en moneda corriente.

Anoche asistimos a una ceremonia que era de premiación y salvo algunos discursos puntuales, no tuvimos ningún tipo de exceso por parte de colegas y hubo una frase que yo la tomo como una frase muy importante para este tipo de momentos, no?cuando ganó su premio nuestro colega Gustavo Silvestre, el gato, que durante mucho tiempo también fue compañero nuestro aquí en la radio, dedicó su premio también a quienes fueron sus compañeros de Terna y dijo una frase que es muy interesante porque dentro de la terna estaban colegas y compañeros que piensan distinto como Eduardo Feyman y dijo Se lo dedico a tal a tal a tal y Eduardo,porque pensamos distinto, pero nos respetamos y me parece que es la síntesis de la Argentina.

Podemos pensar diferente,Podemos ver las cosas de distinto modo,Sería interesante que todos sobre algunos temas tengamos la misma visión, que no hagamos cuestiones de fe, sino que hagamos cuestiones de veracidad sobre los hechos,Pero como dijo Gustavo respetándonos,respetándonos,Qué es lo que está faltando hoy en la Argentina cuando quienes son los circunstanciales número uno hoy mi ley y ante Cristina Fernández no hacen o no dicen las cosas que hay que decir o no componen de la forma que hay que componer,Después vemos cómo por debajo muchas cosas se degradan, muchas cosas se justifican y muchas cosas que están mal para muchos terminan siendo cosas que están bien,podemos pensar distinto, pero tenemos que respetarnos,Esto es palabra sagrada,Ojalá,Ojalá.

Ojalá que podamos entenderlo alguna vez los argentinos para poder despegar, para poder crecer y para poder utilizar toda la energía brutal que tenemos los argentinos en que el país crezca y que no esté permanentemente en declive con actitudes y con energía mal utilizada fundamentalmente,desde la intolerancia, la falta de diálogo y la falta de capacidad para entender que aun pensando todos diferentes, todos podemos ser una misma cosa porque somos lo mismo.

Somos argentinos.