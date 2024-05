Editorial Paulo Vilouta: "El negocio con los pobres"

Me Tomo minuto, como todos los santos días que bueno, cuando hay buenos fiscales investigando causas horrorosas en la vida argentina, hoy estas a los medios de comunicación con una doble denuncia, la primera que tiene que ver con la aparición de comedores que no existían en un momento donde estamos reclamando permanentemente casa, comida para la gente, porque es un país de sesenta por ciento de pobres y de chicos que no comen las cuatro comidas diarias y un asentamiento masivo a distintos grupos piqueteros por un escándalo con los planes a esta altura, con el fiscal Pollicita y el fiscal Ribóro, que están investigando causas muy serias en materia de este escándalo.

Yo estoy tranquilo, saben, porque, porque esto no empezó a hacer esto más allá de tener la inquietud de de cualquier ministerio del actual Gobierno. Este camino comenzó hace cuatro meses, donde la justicia viene trabajando en un silencio hermético para que esto no se filtre y tratando de probar.

Lo que todo el mundo cree, pero que hasta ahora no pudimos confirmar. Por eso está la justicia federal de por medio y ojalá En poco tiempo. El doctor Paul y cita y el doctor vivo lo que son todos muy buenos fiscales de la nación y comprometidos como lo hizo el doctor Marijuán. Bajando planes de atorrantes y delincuentes que viajaban al exterior en cruceros que compraban pasajes de aviones y les robaban la guita a la gente o bajando las Juan. El doctor Marijuán en las últimas horas bajo un número importantísimo de Juan, que es cuando uno no tiene aportes jubilatorios y el Estado le otorga un beneficio más bajo que la jubilación mínima, pero que la retribución social que un Estado le puede hacer condición indispensable vivir a la Argentina que descubrió Marijuán, que había un número importantísimo que estaban cobrando por en el exterior Las Juan terminaron que viva en el exterior y que se van quien con lo que tiene, no lo que pueden no robándole al Estado argentino y a todos nosotros, que somos el país que paga mayor cantidad de impuestos.

Y realmente no tiene que doler como ciudadanos, no la cantidad que pagamos, que algún día algún gobierno resolverá, sino donde va el dinero que nosotros aportamos. Se me dicen Che, Pablo Mira Se va tanto dinero en planes sociales? ¿Te duele? No, no me duele porque porque pienso que estoy contribuyen dudando le una mano, un montón de gente que está fuera del sistema El Argentina, pero no a delincuentes que se aprovechan de la gente.

La investigación comenzó con mucha fuerza. Por qué decidieron poner una línea anónima? O te recuerdan cuando los canales de noticias iban a los piquetes y veían que se tomaba lista? ustedes recuerdan que la contratación era no es una cuestión organizativa. Ustedes se acuerdan? Cuando el dirigente hoy legisladores a Gabriel Solano declaró los medio que se le cobraba un plus a la gente para la organización de los piquetes, ustedes lo recuerdan?

Ute Recuerdan cuando un montón de mujeres harta que les saquen lo que le da el Estado, reclamaban en algunos medios de comunicación, jugándose a que le saquen el plan. Bueno, me parece que Argentina va a tener que llegar a un sistema donde habrá asignación universal por hijo y habrá tarjeta alimentar directamente a los carenciados sin dirigentes piqueteros sin ningún tipo de intermediario, se termina esta historia.

Más allá que van a tener que responder unos cuantos ante la justicia para explicar por qué extorsionaban a la gente. Pusieron una línea directa donde el doctor Fernando Soto que es intachable. manejo esta situación y descubrieron cosas como La siguientes, llamados anónimos contando la vergüenza y la extorsión de muchos que manejan planes y que hablan de una Argentina sin hambre, pero que no hablan de una Argentina sin curro.

En este negocio con los pobres y la manipulación política de la pobreza y los planes. Quieren escuchar más Otro ejemplo Ministerio de Seguridad Hola, buenas tardes. Me llamo Alejandro. Sí, y no te llama para reclamar por Amy y potenciar? Usted quiere, digamos de haber información todo y porque un policia o quiera hacer una me jubilo tan obligando voy y no, en realidad ahora también.

Pero tiene me lo piden. Me lo Porcaro de en realidad, porque en el pensamiento distinto con eso, porque en la asociaciones, en por qué servicios tratan civiles de hicieron una reunión. Ni a los que no pensaban como como esta unidad es que siente días no se hicieron a un lado perfección que organizaciones eso. Me dijo Sigue buenos. No hay del decir buenas.

Hay Más de tres mil denuncias anónimas y muchos testimonio Pero Esto no es todo Esto no es todo El Gobierno denunció y está investigando el fiscal Pollicita comedores que no existían direcciones que no existían.

Se acuerda del Médano debut o en algún momento bueno, algo parecido y hasta uno con una dirección dentro de un can try que, por supuesto, no es un comedor.

Realmente Una Investigación terrible porque De todos estos comedores El cincuenta y dos. Coma tres existe y lo pudieron relevar el cuarenta y siete. Coma siete No se pudo relevar debido a que el treinta y dos no funciona como tal. El veinticinco. Los datos de la prescripción no coinciden con los Reales.

Son direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores ni merenderos. Y en muchos de ellos jamás se cumplió con esa función. Realmente es de una gravedad terrible. Y así más de tres mil casos Indignante.

Repito, tres fiscales importantes y serios de la nación manejando en la justicia federal lo que puede ser un escándalo porque hay que tener cara para hablar de una Argentina contra el hambre y hoy tener que está luchando por una Argentina contra el curro y contra la corrupción.

El negocio con los pobres, la manipulación política, el enriquecimiento de algunos dirigentes sociales que no tienen cómo justificar cómo viven y de que viven. Y un tema interminable parece terminar. Lo saben porque porque está en el medio la gente pobre y está en la comida de los pobres y los medicamentos de los pobres. No. Importa el momento que esta se tendría que haber pasado inmediatamente, pero hay que encontrar a los responsables y poner un punto final a toda esta decadencia, porque los países no crecen con planes de asistencia social.

Pero sirve la asistencia social y los planes para mantener a gran parte de una población que hoy está bajo situaciones indignas. Pobreza indigencia alarmante. Y se a eso le sumamos que aparece una banda de presuntos manipuladores sociales manejando el bolsillo de esta pobre gente. Estamos ante una situación realmente horrorosa.

Repito, fue Argentina contra el hambre. Hoy la justicia está investigando porque lamentablemente para muchos se tiene que terminar esta historia de Argentina contra el curro y contra necesidades de la gente y de la gente más pobre. Afanando le la mercadería, obligándolos a ir a un montón de marchas y tenerlos bajo una tremenda extorsión.

Ojalá que estos tres fiscales importantísimos del país en breve nos en un resultado y los responsables estén no solamente identificados, sino también con la ley