Editorial Paulo Vilouta: "El país que somos" (09/07/25) #Vilouta910

Me tomo un minuto, como todos los días y hablando del de julio, el parte pronosticaba, alta neblina, pero también pronosticaba falta de gobernadores de los 17 del año pasado a los tres de este año y viendo esto, no el año pasado, una foto con 17 gobernadores y el presidente de la nación y la posibilidad de este un presidente con tres gobernadores y aprovechando que siempre que hay alguna fecha que nos marca, los argentinos somos muy de evaluar, de hacer algún tipo de balance,Yo me pregunto qué es este 09/07 hoy para nosotros, los argentinos y creo que hemos pasado ya varios 09/07 y muchos aquí compartiendo con ustedes en este horario central de esta prestigiosa radio que es nuestra querida radio la red y tuvimos momentos de una sociedad cansada por siempre pasar por las mismas instancias. Una sociedad muy angustiada y muy golpeada cuando nos chocó la pandemia, una sociedad en algún momento con atisbos de esperanza y esta esperanza fundamentalmente sustanciada en los presidentes que se van más que el que viene.

Miren qué sociedad rara que somos, que a veces nos alegra más el que se va y nos produce menos esperanza,el que viene no y hoy somos una sociedad tensa, enojada, de mecha corta que ante cualquier cosa reaccionamos y hemos armado tal vez un método de de autodefensa,que termina siendo demasiado desgastante,Hoy somos eso, no? y somos también la llegada de un presidente nuevo y distinto, que no forma parte ni del judicialismo, ni de la Unión Cívica Radical, ni del Partido Demócrata, ni de la izquierda, ni del socialismo,Mire que han pasado tantos en la Argentina y han sido tantos los fracasos que la gente un día, esta sociedad harta decidió encontrar un camino nuevo y arriesgar con alguien sin experiencia,un ciudadano que lo veían participando en programas de televisión y que lo transformaron en presidente, Si yo evalúo, digo bueno, tenemos un gobierno nuevo que es un momento bisagra en la historia argentina con Javier Milei, con mucha debilidad parlamentaria, porque son muy pocos los libertarios con tonos elevados y dientes para mi gusto demasiado apretados, no hace falta, eh? Para mí la fuerza se demuestra en cuestiones intelectuales, no solamente en cuestiones verbales y de descalificación y de destrato menos inflación,Hoy nos preocupamos porque la inflación toca dos cuando vivimos delirios permanentes y algunos nos hacían creer que la inflación era buena cuando en el mundo ya no hay inflación, más gastos para la sociedad,uno costo de vida que se nos hace cuesta arriba y alto a todos los argentinos, Menos curro con estos movimientos sociales que hacían que defendían pobres y les robaban la plata o intermediaban para quedarse con dinero de la gente con menores recursos, una mejor justicia porque este 09/07 no se encuentra con una justicia,que ha logrado meter a una expresidenta, la dueña del poder en la Argentina en cana por corrupción. No hay duda y la sociedad hoy pasó la condena y hoy van ahí a Parque Lama con la banderita, pero el país sigue funcionando,Las instituciones siguen vivas y más allá que algunos meten un relato tipo polka en los tiempos de Adrián Suar, no pasa absolutamente nada.

Hay una justicia diferente a partir de un fallo ejemplar que pasó por todas las instancias y que coronó la Corte Suprema, Mucha inseguridad, Pareciera que la Argentina de esto no, no se habla mucho insulto, mucha grieta, En síntesis, esta era mi ley es una economía ordenada,uno batalla cultural, no tanto con mucha discrepancia y en algunos casos con mucha falta de respeto,Y hoy que es 09/07, uno también se pone a mirar que estamos tranquilos y ponemos la bandera y tenemos los rituales y toda la liturgia de aquel 09/07/1816 y uno dice que somos y yo creo que hoy somos un país sin diálogo, somos un país muy adicto a las ficciones políticas de creer tremendos relatos y cosas que son mentiras totales,Pero hay un sector de la sociedad que lo cree con mucha fuerza,Un país que parece una cuestión de fe,Somos un país en campaña permanente,permanentemente permanentemente un año,Sí, un año, no el año que es no,ya estamos preparando el año que sí no se puede vivir en campaña electoral permanente porque se distrae mucho en este aspecto habría que votar cada cuatro años todo.

Somos un país tan particular donde yo les decía hace un rato que los políticos que se van despiertan más esperanza porque se van que aquellos nuevos que vienen y somos tan especial que aquellos que perdieron en las urnas cuando están afuera y la gente lo puso afuera, dicen tener la solución para los problemas que no solucionaron cuando fueron gobierno,Una cosa realmente insólita,Somos un país que tiene menos pobres en estos momentos porque lo dice el Indec y lo dice la UCA,Pero tenemos una pobreza estructural muy, muy severa que no la vamos a poder quitar,Somos un país con orgullo por nuestra educación pero con flojos resultados de los educados,Somos un país donde un senador gana 9000000 y medio de pesos,Un médico del Garraham tiene que estar protestando porque apenas llega uno policías a 800000 y docentes a 700000, somos un país que cuando hace mucho frío no tiene gas y tenemos vaca muerta,Somos un país donde en el 2025 los políticos caraduras prometen todavía cloacas y agua corriente en el año 2025 políticos cararrotas que la Argentina hacen campaña ofreciendo agua corriente y cloacas,somos un país con diputados y senadores que por su conducta desquiciada por momentos creemos que es imposible y somos un país donde un presidente como Miley agrede verbalmente a periodistas,uno expresidenta como Cristina Fernández llegó muy lejos en actos concretos contra el periodismo en general.

La verdad es que si yo me pongo a hacer este repaso digo a la pucha, qué país, Pero también hay otra parte que me ilusiona y me pone esperanza,Saben por qué? Porque es 09/07 y porque somos un país, de honestos ciudadanos,Somos un país de jóvenes muy entusiastas que buscan y ven futuro aun cuando parece imposible ver el futuro con tanta niebla institucional y política en la Argentina, Somos un país de costumbres solidarias y somos un país que tiene costumbres familiares y trata de respetarlas y somos una sociedad con una paciencia infinita, uno fe ciega en nuestra querida Argentina,buscando que algún día podamos orgullosamente decir che qué bien estamos los argentinos.

Feliz día de la independencia con la fuerza de ustedes, con la fuerza de la gente, con el ímpetu de todos los argentinos,Feliz día de la independencia,Vamos todavía con fe, con esperanza, a pesar de todas las cosas que nos suceden a pesar de todos los errores, a pesar de toda la mala intención a pesar de tanta corrupción, hay una Argentina que nace todos los santos días y que hoy festeja los 209 años de nuestra independencia con el orgullo argentino, con la fuerza de todos ustedes, con la fuerza de los argentinos.

Feliz día de la independencia, Querida Argentina, te amamos.