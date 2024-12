Editorial Paulo Vilouta: "El presente comprometido por tanta corrupción"

Creo que terminamos el año con muchas noticias muy fuertes del punto de vista judicial. Por lo general nos quejamos de la lentitud de la justicia y tenemos que hacerlo porque la justicia tiene mucho que ver muchas veces con la caída de los países cuando no actúa y cuando deja que transcurra el tiempo y no se resuelva absolutamente nada y permite que nos olvidemos o que estemos atentos.

O que algunos crean de su inocencia cuando de inocente tienen realmente muy poco y tenemos una ola en la parte final del año de casos de presunta corrupción o de corrupción ya muchos confirmados, que realmente como país nos tienen que preocupar, no viendo nuestros números y viendo nuestra realidad.

En las últimas horas se nos sumaron muchos casos para prestar atención y ver que tenemos un sistema donde hay muchos honestos, pero donde también hay mucha gente que está fuera de control y que nadie la controla. El senador Kueider. Primer caso doscientos diez mil dólares.

Pareciera que no es lo primero ni lo último, pero no hay forma de justificar la salida de un dinero a través de una frontera internacional. La justicia también tiene que comenzar una investigación porque el jefe de la DGI ha comprado en Miami tres propiedades que no declaró y es el encargado de la lucha contra la evasión.

Me parece que acá tenemos que tener una respuesta rápida por parte de la justicia y rápida por parte del Gobierno. Porque quien está encargado de luchar contra la evasión y estaría siendo el primer evasor, un caso realmente muy preocupante. El caso de la señora de Cristian, rindo, que no declaró son bienes gananciales.

A esta altura, en algunos sectores hay un silencio rotundo. Yo sé que están todos de acuerdo en el pro con el tema de ficha limpia, que han luchado mucho, pero me parece que con quedarse mudos o no atender los teléfonos de los productores que llaman para tratar de hablar con algún político cercano, no se soluciona el problema.

Me parece que hay que tratar de explicar y si no irán a la justicia, la señorita esta pombo de Pilar que la han destituido con el tema de las multas y no sé qué historia en la provincia de Buenos Aires. Con bienes en Mallorca. No sé qué cosas. Fotos hermosas en Instagram, eh divinas, la vicegobernadora, destituida o licenciada o suspendida en Neuquén, que armó de su espacio una ONG familiar metiendo hermanos y no sé cuántos.

Y guita de acá, guita de allá. ¿Quién controla todo esto? Son dos, tres, cuatro, cinco, Pero son muchos, eh? Y ayer el golpe final lo dio la Corte Suprema con el caso de Cristina Fernández y Máximo Kirchner. Un caso brutal porque estamos hablando de la causa Hotesur y Los Sauces, en la que están acusados por blanquear activos a través de hoteles. La conexión con Báez. Y todo atado a lo que ya es una doble condena de Cristina Fernández por corrupción en el caso de vialidad.

Otra vez las rutas otra vez los hoteles, otra vez el lavado de dinero. Otra vez la posibilidad de una asociación ilícita? Yo sé que acá hay un montón que por una cuestión de fe o de un ALCA absoluto y de ignorancia también, eh? Porque hay gente que lamentablemente desconoce un tema y ante la ignorancia crea algún tipo de cosa.

Cree que hay una conspiración brutal de toda una justicia en contra de alguien? Imposible, Porque si fuera uno, dos, tres. Pero son todos los jueces y los fiscales argentinos que ven lo mismo los cuatro miembros de la Corte Suprema No, qué cosa no, qué conspiración brutal, pero realmente es complejo.

Es difícil porque la empresa Our y la inmobiliaria los Los Sauces están considerados por la justicia como la estructura clave para un circuito de enriquecimiento ilícito y otra vez la palabra de enriquecimiento y otra vez y otra vez y otra vez.

Y no terminamos nunca. No terminamos nunca, porque los tiempos son muy lentos porque las causas tardan catorce años y porque Mientras tanto, el daño sigue y muchas veces es irreparable, porque todo esto que estamos mencionando de probarse la justicia es corrupción y es sacar dinero de donde no hay que tocar, que es el Estado para beneficiar a unos pocos y perjudicar a muchísimos.

Me parece que estamos en una semana donde habrá que comenzar a ver los pasos de la justicia. Yo sé que hay tiempos electorales y que tal vez los años electorales son mucho más lentos. Pero más allá de nuestra indignación casi permanente con el tema de la justicia, me parece que la Corte Suprema despide el año y despide a este cuarteto que en forma unánime determinó que Cristina Fernández y su hijo tienen que ir a juicio por lavado de dinero y determinó también el punto final a lo que son las reelecciones indefinidas, por ejemplo, en la provincia de Formosa, una provincia con un notable atraso en un montón de situaciones y con una profunda irregularidad democrática. Porque la democracia es alternancia y algunos, como dice el ex presidente de Uruguay, el señor Mujica, nunca pueden largar.

Nunca pueden largar y creen que tienen que ser los protagonistas absolutos de todo y tienen que estar al frente y tienen que estar ahí como los líderes, como y ya. El tiempo pasa y la democracia es una alternancia y la democracia es un cambio y la democracia es la posibilidad de elegir sin ningún tipo de ataduras.

Ojalá que en los casos que mencionamos en los anteriores, más allá del de Cristina Fernández y el hijo, el titular de la DG el caso de la familia, rindo el caso de la señora Pombo. El caso del señor Kueider, el caso de la señora vicegobernadora de la provincia de Neuquén. Nos traigan rápidas noticias porque no está en juego. El nombre de esta gente está en juego, nada más y nada menos que el futuro de muchos argentinos que hoy tienen el presente comprometido por tanta corrupción.