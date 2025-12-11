Editorial Paulo Vilouta: "El Regimen Narco" (11/12/25) #Vilouta910

Embed

Este minuto tiene que ver con que existe una verdad y es única. En la Argentina muchas veces defendemos cosas increíbles, insólitas, y yo veo que muchos colegas y gran parte de la sociedad argentina comienza con el correr del tiempo a ver que hay cosas que son indefendibles. ¿Por qué? Indefendibles por el hecho que los propios, los que se tienen que defender, no pueden.No tienen el más mínimo argumento, sólido, después podemos inventar, me persiguen la campaña.

Cuando uno se quiere defender de verdad, pone sobre la mesa un sinfín de argumentos, se termina todo tipo de discusión. En Argentina hoy, más allá de transformarnos algunos y algunas en necios y en necias, no hay ningún elemento que permita hablar de una arbitrariedad.El régimen de Nicolás Maduro es defendido por muchos en la Argentina. El ex canciller Jorge Tayana y candidato a diputado nacional en la última elección, trastabilló muchísimo cuando, en las pocas entrevistas que dio, habló de Venezuela sin confirmar sobre un régimen dictatorial. Después una elección que estaba ganada por 14 puntos la perdió.

Yo creo que ese tipo de cosas tienen influencia, porque la sociedad argentina puede estar de acuerdo o no con pensamientos, pero es justa y sabe lo que pasa y sabe lo que está pasando en Venezuela y conoce lo que está pasando en Venezuela, porque todos tenemos un vecino, una vecina, un amigo de un amigo, un chico que nos viene a traer cuando reparten cosas en nuestros domicilios, una cajera de un supermercado. Hay un montón de venezolanos en la Argentina porque nueve millones tuvieron que irse de su país por un régimen instalado, un régimen narco y dictatorial que gobierna este país desde hace mucho tiempo.

Miren cómo son las cosas que en las últimas horas un grupo de colegas nuestros, tres integrantes del equipo periodístico de la empresa C5N, viajaron a Venezuela.Llegaron como llegan todos los periodistas, con sus equipos, con su pasaporte, con su documento, Adrián Salonia, Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís. ¿Cuál era el plan cuando les preguntaron señores a qué vienen y venimos a mostrar la vida cotidiana de los venezolanos? No venimos por el tema de lo que está sucediendo en la costa, no hablaron en ningún momento de lo que está pasando con Estados Unidos, iban simplemente a trabajar como periodistas. Miren cómo lo cuenta Adrián, Adrián Salonia.En estos momentos ya estamos en el avión retornando a Buenos Aires, en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra.

Fue un momento de mucha tensión en Venezuela y en Caracas, donde nos detuvieron los pasaportes, donde nuestras valijas quedaron en Caracas. Una situación de mucha desesperación y finalmente no pudimos ingresar a Venezuela.Según ellos no reuníamos la documentación correspondiente cuando realmente teníamos todo, todo al día, el pasaporte, nuestros datos. A mí lo que más me impacta fue la celeridad con la que nos expulsaron del aeropuerto de Caracas. Fue muy fuerte porque de un momento a otro nos llevaron a un pasillo, ese pasillo agarraba la de un avión y el avión nos trajo a Bolivia.Nos expulsaron rápidamente, pero un momento de mucha, de mucha tensión. Vivimos esta madrugada en el aeropuerto de Venezuela. Llegaron al aeropuerto, fueron a formar una fila, la de los extranjeros, se dieron cuenta que eran periodistas, los sometieron a un interrogatorio, un número altísimo de policías, porque lo escribió Adrián también en sus redes sociales, por eso yo lo estoy leyendo, nunca les devolvieron los pasaportes y los mandaron vía Bolivia para regresar a Buenos Aires.Este es el régimen de Maduro, que echó a tres colegas, que hoy trabajan en la señal C5N, que fueron sometidos a un interrogatorio por parte de la policía de migraciones del régimen de Nicolás Maduro, lo filmó, lo fotografiaron, les prohibieron el ingreso y los enviaron a Bolivia.

Esto es lo que pasa en Venezuela permanentemente. Se había pasado en una oportunidad con Jorge Lanata, que le dio altísima difusión y hoy C5 también difunde lo que pasa con sus periodistas que no pudieron ingresar para trabajar libremente en Venezuela.¿Qué diferencia con nuestro país? Y yo realmente este año cuando haga el balance, cosa que no me gusta, pero que siempre uno termina de hacer con algunos detalles, porque todos somos argentinos, voy a decir que es bien la justicia argentina, porque mientras vemos que tres colegas son echados a patadas en Venezuela, les retienen el pasaporte, no los dejan entrar a un país supuestamente democrático para mostrar la vida de los venezolanos, en la Argentina el presidente de la nación tendrá que pagar 5.646.480 pesos luego que la justicia fallara en contra por una denuncia que hizo de calumnias e injurias a un periodista llamado Nicolás Lantos. Miren la diferencia, ¿no? En Venezuela, arbitrariamente formando una fila, te dicen señor, usted atrae una cámara a que viene a mostrar cómo se vive en Venezuela, a un interrogatorio, con todo lo que significa estar en otro país, con todo lo que significa estar entrando a un país que creas o no creas, sabe todo el mundo que tiene una raíz narco, uno no sabe a dónde puede ir a parar, uno sabe que hay un gendarme argentino retenido ilegalmente hace un año en ese país, me imagino lo que habrán pasado estos tres caballeros, estos tres colegas nuestros, ¿no? Lo que habrá pasado por la cabeza de Adrián, de Nicolás y del cámara de Sebastián Solís, mientras esperaban ser deportados sin saber a dónde iban a ir.

En la Argentina, mientras tanto, la justicia le pone un límite al presidente de la nación que tendrá que abonar un dinero que obviamente no le va a cambiar su vida, pero le pone un límite a lo que es la tarea del presidente de la nación y es lo adecuado y es lo lógico y me parece que esto marca un claro funcionamiento de un país que funciona y que tiene una división de poderes a lo que es una dictadura como la de Venezuela.En Venezuela, los colegas retenidos, sin pasaporte, deportados rumbo a Bolivia y en la Argentina, la justicia fallando a su favor, en este caso de un periodista sobreseído a partir de una resolución que indica que uno de los símbolos señalados por el comunicador estaba relacionado al nazismo, motivo por el que ahora el presidente argentino tendrá que abonar más de cinco millones de pesos.

Qué diferencia, ¿no? Un país que tiene división de poderes y que tiene una justicia con un sinfín de errores, con un sinfín de precedentes y antecedentes que no son de los mejores, con un montón de jueces y fiscales que no funcionan, pero con una boca nada de aire muy importante. Hoy tenemos un desfile de presos por corrupción en la Argentina que nadie imaginaba que iban a estar presos y hoy en la Argentina un juez libremente puede condenar a un presidente de la nación después de perder una demanda contra un periodista porque actuamos en libertad y porque trabajamos de otro modo.La contracara de Venezuela y la Argentina, algo importante para destacar en el día de hoy.