Editorial Paulo Vilouta: "El Relato de la obra pública" (08/07/25) #Vilouta910

Me tomo un minuto, como todos los días.Por supuesto que ayer, cuando el vocero presidencial hizo el anuncio de de vialidad de lo que puede ser un cierre o una reestructuración, porque siempre hablamos de cierre y después nos quedamos en algunos casos a mitad de camino y esto habría que tenerlo en cuenta porque una cosa es cerrar, reestructurar,uno cosa es hacer que cerramos y que reestructuramos y siguen pagando, pagando, pagando por mucha gente que en muchos casos es de suma utilidad y en muchos casos son personas que no tienen ningún tipo de función de función en el Estado, pero siguen cobrando, Por supuesto que cuando uno recibe algún tipo de noticias como tenemos arraigadas algunas cosas en la Argentina rápidamente lo primero que hicimos,Uy, la pucha che cómo van a cerrar y y miramos los números y prestamos atención y decimos según la Secretaría de Transporte Vialidad, tiene 5184 agentes,los cuales 1090 y uno se encuentra en la casa central 44053 distribuidos en 24 distritos viales,El 67% cumple funciones administrativas, técnicas jerárquicas.

El 33 hace tareas operativas de territorio,a mí me encantaría que cuando aparezca la palabra vialidad en la Argentina,nos llame rápidamente algo,Una alarma, una alerta hoy que estamos con este problema de de niebla y estamos con todas las alertas prendidas más allá de las cuestiones emocionales que yo las entiendo, porque en cada lugar del Estado hay mucha gente que es muy útil y que se toma el empleo como corresponde y hay un montón de gente que fue agrupada o metida en distintos lugares para cumplir con algún favor político,Por eso hay tantos puestos jerárquicos,Por eso hay tantos caciques y en algunos casos, tampocos indios en las estructuras de de la dinámica estatal.

Pero les pido por favor que cuando vemos la palabra vialidad,No nos olvidemos que en la Argentina hay una causa llamada vialidad que llevó a la presidenta de la nación a estar presa,después venimos con los relatos que ustedes quieran que no se los creen ni ellos, porque hoy hay dos personas en San José 1111 diciendo Cristina libre ahora vendrá la campaña,Los mensajes emotivos, las diputadas y los diputados que lloran en el Congreso de la Nación, que ponen cartelitos uno montón de cosas, pero ninguno pudo rebatir la causa,Por qué? Porque la contundencia de la causa de vialidad hace que tengan que cerrar la boca y salvo esrimir algún argumento que no tiene el más mínimo sentido,entender que hay una presidenta condenada en una causa llamada vialidad,entre otras cosas, por haber ordenado 51 contratos para la construcción de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, que no se concretaron, se concretaron a medias y que en definitiva, fue un monumental choreo al Estado argentino digo porque con el versito este la obra pública, la obra pública, muchos nos hicieron creer que toda la obra pública, si bien fue necesaria y es necesaria por lo general no tuvo controles y en la Argentina hubo un festival notable de corrupción, uno de ellos encabezado en la provincia de Santa Cruz,Entonces me parece que más allá de la cuestión emoc emocional, porque a nadie le gusta que alguien pierda su trabajo,tenemos que observar que hay muchos nichos hoy de suma sospecha en la Argentina por pésimos manejos,abramos un poquito la cabeza,Pensemos la historia,Miremos los empleados, miremos los roles,Veamos que es un país recontra pobre, que estamos mangueando a todo el mundo para ver si juntamos alguna guita para las reservas y para ver si podemos dejar de deber tanto como debemos los argentinos una vela a cada santo y nos ponemos las pilas,porque en algún momento estuvimos discutiendo,temas estúpidos, no como si no che guarda que no es más ministerio,es secretaría y cuando era ministerio como nos iba y espantoso y cuánto gastaba uno montón y cumplimos y tuvo un rol destacado preponderante,Ministerio de Salud de la Argentina en la pandemia fue vergonzoso pero era ministerio cuando es secretaría.,Ah, no guarda porque ahora es secretaría,Va a salir todo mal,Parece que nos gusta todo lo opulento total paga el Estado,Pagamos nosotros con los impuestos y total,Hay un montón de chicos que no comen todos los días y total hay 30 y pico 100000030 y uno de pobres y total y total y total Y si no hay guita, emitimos, emitimos, emitimos y volamos en inflación,Pero lo importante es la obra pública y fundamentalmente para muchos funcionarios que se llenaron de guita con la obra pública.

Les pido que cuando hablen de vialidad, más allá de decir C adorne me cae bien o me cae un espanto lo que dice el boletín oficial, lo que promueven,Veamos que en nuestro país hay una expresidenta presa por un choreo monumental en la obra pública y después vamos a entender un poquito más el tema de obra pública y hablando de choreo,me parece que hay algunos límite,uno límite tiene que ver con la comida de los pobres y con la gente carenciada,cuando yo les decía y no creía,que la pobreza bajó en un número tan sustancial en el último año hice una consulta no solamente con el index, sino también con la UCA y con todos aquellos organismos serios que miden y me dijeron Sí, bajó, bajó,Cree el número créelo,No es un disparate que dice el presidente Mile en campaña bajó, digo, pero cómo va a bajar tanto y tan rápido baja porque hubo una baja impresionante de inflación y porque la gente comenzó a tener ingresos por tarjeta alimentar por asignación universal, más altos y sin intermediarios,borraron de un plumazo toda esa mafia que veíamos en la puerta de los ministerios reclamando planes y uno se lo creía Che planes para la gente, planes para la gente, pero compartidos con ellos para tener ventajas para apoderarse de cosas que le pertenecen al más pobre en la Argentina,Y saben por qué? Porque la G, que es la sindicatura, de nuestro país de la nación auditó comedores y merenderos,Nos pasamos casi seis meses robando rogando que vuelvan los alimentos a los comedores,porque los chicos, porque los ancianos y no sé cuántos discursos más de estos chantas delincuentes escondidos en estos centros que supuestamente beneficiaban a los pobres,Saben qué nos dio lac, que es un organismo neutral que el 87% de los registros de comedores y merenderos estaban duplicados en la Argentina,es una auditoría realizada sobre el número total de comedores y merenderos y criptos en el Gobierno,el 87% de los registros duplicados,alguien tiene que explicarnos cómo robaron descaradamente a la gente que en la Argentina pasa hambre de 54000 registros solamente bien registrados 4400 y yo me acuerdo porque trabajaba en esos tiempos en intratables el destrato que teníamos cuando poníamos videos de gente que iba a la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, que no tenía idea por qué marchaba y que tomaban lista porque tenían que estar presentes y recuerdo al legislador o funcionario.

No sé dónde está Solano cuando contaba que le cobraba el pol obrero y todas esas organizaciones de izquierda un porcentaje a la gente del haber que tenía,por su ingreso por pobreza,toda esta mafia,Mire lo que logró que el 87% de los comedores y los merenderos tengan doble registro para quedarse con alimentos, para venderlos en las ferias, para hacer de la pobreza un negocio, uno curro monumental,Esta gente nos daba cátedra,Esta gente nos daba clases,Esta gente se imponía a los gritos cuando alguien decía Che, empecemos a controlar,el descontrol permanente que hay con el tema Pes sociales y con la distribución de los alimentos,te decían cómo se te ocurre ser tan hijo de puta de meterte con la comida de la gente,No nos metíamos con la comida de la gente pensamos que había irregularidades y lo confirma la SG,me encantaría saber,esos líderes de la pobreza que hoy están casi ocultos o agazapados porque pretenden volver,Qué opinan ante esta auditoría de la CG, que nos confirma que los comedores y los merenderos en la Argentina tienen un resultado revelador el 87% de los registros,estaban duplicado,Qué dirán estos cararrotas?

Qué dirán estos caraduras afanándole la comida a la gente sacándole a los chicos sacándole a los viejos obligándolos a ir por ellos a las marchas, no por los pobres por ellos para tener más poder, más planes, más dinero y creyendo que con ellos podían tener un espacio político que lamentablemente para ellos no fue y gracias a Dios quedó cancelado para una argentina,que comenzó a razonar y a pensar el futuro de otra forma