Editorial Paulo Vilouta: "El show del Procesamiento" (10/02/26) #Vilouta910

Un minuto, me tomo como todos los días.

Un día muy complejo hoy, ¿no? Porque estamos viendo el show de los procesamientos y algo que la Argentina no termina nunca y es la corrupción. Y sabemos y vivimos, los argentinos, sabiendo que por tanta corrupción, entre otras cosas, más allá de los malos gobiernos, estamos como estamos.Procesaron al señor Españolo por coimas y fraudes en discapacidad, en discapacidad. Yo no puedo creerlo. En un área tan sensible.El señor Campagnolo, Españolo, el señor Garbesini, el señor Calvete... ¿Cuántos calvetes habrá en el Estado argentino? Estos tipos que aparecen y que están en medio de tantos líos, ¿no? Bueno, una cosa impresionante. Ayer procesaron también por enriquecimiento ilícito a Debido y a su esposa, en una de las tantas causas, y ayer también un fiscal pidió celeridad en el decomiso de veinte inmuebles de Cristina Fernández y sus hijos ¿Eh? Porque Cristina Fernández solamente por vialidad nos debe seiscientos ochenta y cinco mil millones de pesos. La verdad, un día espantoso, ¿No? Porque seguimos hablando de procesamiento, de ejecuciones, de extinción del dominio, en un país que económicamente está fundido, y que pareciera que las costumbres de algunos se repiten en otros y no terminamos nunca más.Otro tema en el cual no terminamos nunca más y realmente es un escándalo tiene que ver con el caso puntual de este jovencito, este granadero, este soldado que murió en la quinta presidencial de Olivos cuando cumplía funciones de custodia al presidente de la nación. Escuché en algún momento estos militantes eh que están en los medios diciendo el chico se murió, dejó una carta porque el sueldo que cobraba. Bueno, estupidez sublime porque inventan cosas y no trabajan de periodistas.

El chico no murió por el sueldo ni ni porque no le alcanzaba la plata. El chico murió como consecuencia de una banda de presos que lo extorsionaba porque como todo chico de veintiún años puede tener una inquietud de entrar a una aplicación de citas y tratar de conocer alguien. Bueno, él conoció a una señorita, supuesta señorita dentro de lo que es la aplicación y por el gran trabajo de la doctora Arroyo Salgado se descubrió toda esta trama de extorsión que tiene un común denominador y que a esta altura hace que el gobierno de la provincia de Buenos Aires desde su ministro de seguridad Javier Alonso para arriba nos expliquen por qué los presos están con celulares en las cárceles.Porque no tienen el celular para hablar con mamá, con la abuelita, con el abogado. Tienen celulares que se pusieron a disposición del delito. Entonces hoy los ciudadanos mantenemos a los presos adentro de la cárcel por sus delitos con nuestros impuestos, pero no mantenemos en vilo porque los tipos con celulares organizan bandas, extorsionan, y terminan logrando lo que lograron aquí y es que este joven soldado se haya suicidado por la presión moral que sentía y por la presión económica que le generaron estos delincuentes desde las cárceles.El primer audio que vamos a presentar plantea el modus operandi.

Este chico conoce a una supuesta chica en una aplicación de citas, intercambian el WhatsApp, empieza a chatear con la chica y a los pocos días lo llaman a su WhatsApp y le dicen esto. El soldado conoce a una chica, le da el WhatsApp, la chica supuestamente no es mayor de edad y la trama comienza con esta mujer haciéndose pasar por la mamá de la chica diciéndole degenerado, mi hija es menor de edad, ya te voy a hacer la denuncia.Este chico entró en pánico porque creyó que mantenía algún tipo de vínculo con una menor de edad. Automáticamente desde la cárcel desde la cárcel de una de las cárceles de la provincia de Buenos Aires con esta banda, aparece un supuesto policía que no es policía y es uno de los chorros que está detenido dejándole este mensaje al pobre soldado que se suicidó. Hola Gómez, en la oficina de enfrente tengo la madre de una menor de edad radicándome una denuncia en tu contra si me tomo la molestia de mandarte este audio es porque te encuentro bastante complicado en la causa que se te está disputando tengo el dispositivo de la menor conectado a una PC por lo cual se pudo haber recuperado todo tipo de fotos archivos y conversaciones borradas de tu parte, lo cual te compromete un montón.Te pido que te hagas una ventana horaria y te comuniques conmigo si no de lo contrario vamos a terminar de escribir la causa y mandarla directamente a la fiscalía que se encuentra de turno.

Acá empieza el camino del pedido del dinero y la extorsión, un supuesto policía que no es policía y que es un ladrón que está en todo el tiempo con el teléfono en la mano armando bandas para joderle la vida a la gente este pobre chico, este pobre soldado conoció a una chica por una aplicación supuestamente las aplicaciones participan todos mayores de edad intercambia el whatsapp aparece una supuesta madre gritándole degenerado y aparece un supuesto policía diciéndole que la causa avanza, imagínense la presión de este chico que no era de aquí que tenía una familia, que tenía 21 años y que comenzó a poner dinero porque la jueza entre otro punto saliente de la investigación descubre la cantidad de dinero que este pibe ponía para supuestamente sacarse de encima una causa donde había involucrada una menor de edad cuando la situación se pone insostenible porque el pedido cada vez es mayor y porque es una banda que opera adentro de la cárcel y afuera de la cárcel, lo vuelven a llamar y le dejan este tercer mensaje escuchame una cosa, te estoy diciendo que sabes lo que pasa, que el tema está ahí solo, nosotros tenemos que rodar ahora, te entiendo pero mirá sinceramente yo sé que te pasaron yo sé que guardaste mis datos, con mi número mi nombre, todo pero lo que yo te quise decir antes es que me hackearon la cuenta de Gustavo Sánchez cuando tu pibe se te vuelca no me vengas, que tengo el dispositivo de la mano en chipona pero si tengo toda la conversión fotos tuyas así que, si de verdad tu rebusquen ponelos tú en la tierra, consumen la plata y vamos a arreglar esto en buenos términos ya no te queda otra que hacer eso, caso contrario me voy a encargar de hundirse, como te pongo una mano te puedo hundir, así que toma mi mano haces lo que te digo consuma lo que te estoy diciendo transferime el IP y mi palabra que te mando fotos con mi secretario de trabajo en tu casa La magistrada explicó que el grupo de reclusos operaba desde la unidad 36 de Magdalena donde se llevaron allanamientos con distintos objetivos que apuntaban a casos, no solamente el del soldado, sino a otros muy parecidos operativos también en domicilios porque hay gente afuera que trabaja de esto de ladrones, Lomas del Mirador El Palomar y Monte Grande las personas involucradas tienen 21, 24 29, 22, 25 24 y 36 años todos detenidos las mujeres actuaban como recaudadoras afuera del penal

¿Quién le explica a la familia del pobre soldado que se suicidó por lo que tuvo que vivir que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires todos los presos tienen que tener un celular ¿Alguien lo puede explicar con algún criterio continuo y decirnos por qué están con celulares todos los delincuentes en los penales de la provincia de Buenos Aires Los secuestros virtuales vienen la mayoría desde las cárceles esta modalidad viene desde la cárcel son tipos que están todo el día pergeñando cómo seguir subsistiendo desde el bolsillo de otra gente este chico muere como consecuencia de la extorsión y de la presión porque por supuesto habrá conocido a la chica vía whatsapp se habrán mandado lo que hace cualquier pibe de 21, de 22 o la mayoría de los seres humanos en el mundo en la forma en que hoy podemos conocer gente pero atrás cayó la banda y la banda proviene de las cárceles de la provincia de Buenos Aires señor ministro Alonso y de ahí para arriba me parece que hay que explicar las cosas o tomar determinaciones ya tienen un escándalo en el senado con una banda de abusadores procesados con preventiva que actuaban desde el senado de la nación armando una famosa secta de abusadores sexuales y están en un silencio rotundo ahora este escándalo ¿cómo lo explicamos? ¿qué le dicen a la familia del soldado? ¿y qué le dicen a la sociedad que está harta de recibir llamados extraños que vienen de los penales? que tienen que tener un teléfono ¿por qué? porque hay que seguir robando porque hay que seguir extorsionando porque hay que seguir viviendo de los demás o tienen algún criterio que no conocemos ¿por qué no hacen algo y se dejan de molestar a la gente? y si están tan enamorados de los ladrones de los asesinos, de los violadores díganlo a cara descubierta nos encanta porque estamos a favor de los delincuentes de los violadores y de los asesinos y estamos en contra de la gente de bien este chico no murió porque tenía un mal sueldo este chico se suicidó porque no pudo tolerar la presión moral y económica a la cual fue sometido por una banda de delincuentes que opera desde las cárceles de la provincia de Buenos Aires den la cara y explíquenos si van a seguir a favor de los delincuentes o a favor nuestro ¿qué tienen que hacer? terminar con los celulares se acaba el show de los celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires como sucede en gran parte de la Argentina donde bajó considerablemente el delito porque nos roban, nos matan y nos extorsionan cuando están afuera lo único que pretendemos cuando cruzan el muro de un penal es estar mínimamente más tranquilos reflexionen y hagan algo dejen de molestar y atentar contra la gente dejen de estar a favor de la delincuencia los resultados son brutales