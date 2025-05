Editorial Paulo Vilouta: "El show de la chicana" (30/04/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días, Por supuesto que tendríamos que caer rápidamente en lo que ayer pasó en el Congreso de la Nación y en el debate por la legislatura porteña.Pero quiero irme a otro hecho para mi gusto mucho más saliente, pero una breve referencia a un común denominador que vimos en el Congreso con el jefe de Gabinete que tenía que explicar o intentar dar explicaciones de un caso muy delicado como la participación o la intervención del presidente en el caso libra y un debate casi imposible, repleto de chicas y cosas de poca monta y de poca celebridad intelectual que tenemos los argentinos en un montón de aspectos a la hora de debatir alguna idea sobre un proyecto para elegir legisladores en la ciudad de Buenos Aires, Pero no vamos a elegir ni presidente ni jefe de gobierno, vamos a elegir legisladores que tendrán que legislar sobre la ciudad indiferencia.lo que tal vez causa en este tipo de sensaciones, porque están muy repetidas.

Pero el show de la chicana del mal gusto, del ratito, de la red social, de conducta, de Tik Tok, de gente que pretende manejar los destinos de Argentina en un futuro seguramente, pero con muy poca calidad.Y desaprovechar también la oportunidad de un jefe de ministros en el Congreso, donde muy pocos fueron interpelados porque solamente fue domingo.Cavaron en el noventa y seis y ayer Guillermo Francos.Nos olvidamos una franja de gente que tendría que haber dado explicaciones sobre temas gravísimos en la Argentina, comprobados por la justicia.

Y nos pasamos de largo, pero dejémoslo, pero me parece que lo más saliente y por lo desagradable en el día de ayer tiene que ver con dos conductas para mi gusto que las repruebo enfáticamente.y con distinto orden.Porque una cosa es el señor Santiago Caputo, un asesor del Gobierno muy ponderado, a tal punto que Javier Milei lo puso hasta por arriba de Guillermo Francos, pero en definitiva, un un outsider de la política y del Gobierno.

Porque tengo entendido que ni siquiera es un empleado, sino que es un contratado pero con un rol clave.Porque Javier MileI tiene en él una altísima atención, así como otros lo tuvieron Marcos Peña con Macri y eso no está mal en su momento.Néstor Kirchner con los Fernández, Alberto, Aníbal Cada uno tiene su núcleo, su gente, su confianza y yo Eso no lo pongo en discusión, pero el señor Caputo, ayer tuvo un gesto intimidante con un fotógrafo en la previa del debate y en los dos comentarios Lo que voy a hacer, que son el gesto intimidante de Santiago Caputo y el texto desafiante de Javier Milei No pongo en juego una cuestión corporativa porque en mi ambiente hay periodistas, hay fotógrafos, hay productores, hay todo un sinfín de trabajadores a los cuales a muchos los pon y a otros no.Entonces no hay una defensa corporativa, Defiendo el gremio y porque fo pea o porque no sé quién no, no estoy en ese rol porque cada uno tiene que estar atento a lo que hace y cada uno puede criticar o ponderar lo que hace desde la función que tenemos.Pero ayer existió un gesto intimidante por parte del señor Caputo y un texto desafiante por parte del presidente Miley, con los cuales no coincido el de Caputo por negarse a sacarse a sacarle una foto.Un fotógrafo en un lugar público.Si Caputo no quiere fotos, bueno no tendrá que ir a determinados lugares porque los lugares públicos se pueden sacar fotos, No hay ningún tipo de problema y la peor actitud fue haber tomado la credencial del fotógrafo y tomar una fotografía.Me parece que Santiago Caputo ha tenido ya tres conductas que no solamente le han hecho mal al Gobierno, que es un problema del Gobierno, sino que le hacen mal al sistema.La nota intervenida con el presidente de la Nación tratando de explicar el caso libre a la Casa de Gobierno con Jonathan Vile, la situación con Facundo Manes que luego la justicia desestimó, pero que fue un verdadero papelón y que opacó el discurso de la Asamblea Legislativa, que era lo importante.Y lo de ayer con el fotógrafo Es un outsider, lo que sea, pero es un asesor importante del Gobierno y me parece que tiene que tener otro tipo de conducta.Si el presidente de la Nación, ayer también con algo que había anticipado aquí Gonzalo Prado, no odiamos suficientemente a los periodistas.y me parece que este tipo de frases o este tipo de mensaje o no se les ocurrió dejar de mentir y empezar por decir la verdad.Y si cometen un error, qué les parece pedir perdón?Realmente me llama la atención.

Me llama la atención por dos razones.Primero, porque Javier, Miley, hasta hace poco tiempo, cuando nosotros lo teníamos casi todas las noches en en intratables, preguntaba cuestionaba lo interpel.Él respondía y sabe perfectamente cómo es el juego periodístico y el juego de la democracia.y además por sobre todas las cosas, porque vivimos en un sistema de libertad donde ustedes que nos escuchan son nuestros fiscales permanentemente.No necesitamos que un periodista tenga que pedir perdón porque lo pide el presidente de la nación.Nosotros tenemos que rendirnos ante ustedes, que son los que definen nuestro futuro todos los días. son los que hoy están escuchando esta radio.Pero si no les gusta, me cambian.Ustedes son los que en casa, con el control remoto, dicen Pongo este canal, pongo este canal, pongo esta señal, pongo esta señal, miro este partido, miro este partido son los que abren una notebook o una compu y dicen Che, leo este portal.No, no leo este portal, Elijo este o no elijo el otro.Compro este diario, no compro el otro.Ustedes son nuestros fiscales.No necesitamos que el presidente de la nación esté auditando nuestro trabajo puede tener discrepancia y me parece fantástico.También sé que tanto con Miley, con Mac, con Cristina hasta el propio Alberto Fernández hubo algunas actuaciones o algunas decisiones por parte nuestra que pueden haber tocado alguna fibra de Che Estos son unos maleducados o se meten en cosas que no se deben meter las cosas.Lo entiendo y lo comprendo.

Y si habría alguna de estas tipo tipo de situación y uno tiene que decir Che, mirá, estuve mal, perfecto, pero creer que hay que andar de rodillas y creer que esto es Suiza y que no se puede opinar y que no se puede criticar y que si uno pone un dato, una estadística está jugando en contra.

Me parece que son cosas de otros tiempos y que es realmente irrespetuoso, porque si algo ganamos en el ochenta y tres es la libertad de poder trabajar siempre poniendo nosotros también de nuestro lado, algún tipo de límite, porque algunos creen que no se puede opinar y que no se puede criticar y me parece que no entienden claramente cómo es el juego de nuestro trabajo.Después habrá cuestionamiento.Por supuesto que hay periodismo que hace militancia, periodismo que busca la historia de cuanto peor, mejor pasa hoy pasó ayer antes de ayer y seguirá pasando dentro de diez, quince o veinte años.Pero este tipo de actitudes del día de ayer me parece que enmarcan algo realmente preocupante.El gesto intimidante del señor Santiago Caputo y el texto desafiante de Javier Miley son un punto de marcha atrás en el día de ayer.Ojalá puedan revertirlo.

JavierMilei tiene que entender que su mayor índice de popularidad está reflejado por la baja de la inflación.Está reflejado por la calma de las calles de la ciudad de Buenos Aires y porque la gente lo eligió como consecuencia del fracaso permanente de los partidos tradicionales.sabe que cuando entra en tema Davos sabe que cuando entra en tema Libra sabe en cuando entra en problemas con su asesor estrella.En los casos que antecede en este comentario que les hice, empieza a bajar su propio puntaje y su propio gobierno.Me parece que son cosas para para otro ring y para otro round si quieren.No es un tema de la gente.Ustedes son los que definen y deciden qué escuchan, qué leen, qué miran, a qué periodista le creen y a qué periodista no le creen Un día complejo.

Ojalá hoy haya algún tipo de explicación.No creo que haya rectificaciones porque son camino que algunos toman creyendo que por ahí tal vez sacan algún tipo, algún tipo de ventaja.Pero vuelvo a repetir el gesto intimidante del asesor Caputo y el texto desafiante de Javier Miley son punto para prestarle atención porque son cosas que a la institucionalidad de la Argentina más allá que de un lado estén los periodistas y del otro, el presidente y el asesor le hacen mal.