Editorial Paulo Vilouta: "El significado de Casta" (17/04/26) #Vilouta910

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me tomo un minuto como todos los días y terminamos otra semana más envuelto dentro de los mismos inconvenientes donde el gobierno argentino comienza a darse cuenta y a reconocer un poquito más ampliamente que está en una situación de no digo parálisis pero punto muerto a partir de todo este escándalo que desde mitad de marzo venimos padeciendo a partir del viaje del señor Adorni con la señora y toda esta historia me puse a repasar un poquito el término casta no que lo puso tan tan de moda este este gobierno y que nos tiene que servir para prestar mucha atención y no quedarnos solamente focalizados en el tema de Adorni porque uno mira y dice cuántos temas a resolver en el pasado y cuántos vendrán en el futuro en un país donde no hay controles en un país donde el próximo 29 cuando Adorni vaya al congreso nos vamos a enterar porque va a haber scratches de un lado y del otro que hay un montón de diputados.

Que están con los papeles flojísimos y que tendrán propiedades por valores fiscales que son ridículos y que tendrán patrimonios que no sabemos que los tienen y hasta alguna actividad que alguno puede tener como complemento cuando no le está permitido ese no es el camino la solución tirarse carpetazos de un sector a otro para ver quién está más sucio en la argentina sino encontrar el camino para ver quién está transparente limpio y marque lo que no tendría que ser un ejemplo pero que la argentina es un ejemplo cuando hablamos de la casta es el término usado para criticar a la clase política tradicional acusada de que de vivir con privilegios con altos sueldos desconectados de la ciudadanía y no dando ningún tipo de explicación y me parece que para no caer en este papelón del 29 de abril tenemos que ir tomando algún tipo de recaudo y pedir que los órganos de control en la argentina controlen si los gobiernos no controlan y no vigilan pidamos ley a los organismos que se destacan por este tipo de tareas que lo haga que hace la oficina anticorrupción en la argentina es la encargada de la prevención e investigación de la corrupción siempre hay un político de un lado del otro que no sirve para nada lo que estaremos gastando con esta oficina anticorrupción sin sentido y sin resultados prevención e investigación de la corrupción el fomento del diseño de políticas de transparencia uno de los objetivos fortalecer la ética la integridad en la administración pública nacional cuántas declaraciones juradas han repasado de nuestros diputados y senadores senadores nuestros que ganan diez veces más que un docente que hoy tiene que hacer un paro todos los días para pedir que le paguen algo más en la argentina porque cobra 900 mil pesos cuáles son los órganos de control ante tanto descontrol nos quedamos con sacar adorno y se terminó el problema o hay que vigilar y poner la lupa en un montón de cosas que están mal cuánto hace que venimos discutiendo de cosas que parecen mínimas antemáxima que estamos viendo en el quillerismo y hoy en la libertad avanza vamos a seguir discutiendo los viajesitos son importantes y porque estamos hartos de este tipo de situaciones pero pongamos el acento los diputados ahora de la provincia que viajaron ahí cristina libre y no sé qué payasada en españa quien paga eso tienen capacidad de bolsillo para resolver también sus pasajes y lo pagan ellos tendrían que estar los listados ya planteados antes que salga esto no es cuba hay libertad para salir pero como son funcionarios que unos a eeuu por no sé qué historia los otros a españa para pedir que cristina esté libre y no sé cuántas cosas más cómo viaja esta gente después de lo de adorno y me parece que tenemos que prestar un poquito más de atención y para terminar con el tema de adorni todos los días una nueva ahora el viaje a bariloche ahora el acuerdo con grandío que después termina la televisión pública en radio nacional adorni terminemos la todos los días una sorpresa ya no decimos más sorpresas que da la vida sino adorni que nos da cada día terminemos con esto de una vez por todas ya no por el gobierno nos importa poco sin el gobierno le creen no le creen lo quieren no lo quieren se sacan fotos que no suman sino que restan el tema es que la ciudadanía lo que ve todos los días un nuevo escándalo si no es la jubilada es el policía si no es el policía es el departamento si no es el departamento es la casa en exaltación de la cruz si no es exaltación de la cruz es aruba si no es aruba que no viajó en primera y viajó en clase normal como si fuera un gran mérito es el la jubilada de no sé cuánto y el hijo de por favor ahora bariloche ahora grandío ahora la televisión pública una radio nacional es mucho es mucho para tratar de mantener un mantra en la argentina que cambió porque el mantra era hasta hace muy poco tiempo el que las hace las paga ahora en la argentina parece que la libertad de avanza se contagió de otros y el que las hace por ahora sigue vivito y coleando y por ahora no las paga