Editorial Paulo Vilouta: "Elección plebiscitaria" (23/10/25) #Vilouta910

Me tomo un minuto como todos los días, en la previa de lo que es una elección importante para para todas las democracias y para la Argentina, pero que no es el fin del mundo ni ni la muerte nacional a partir de los resultados que tengamos. Más allá que un prestigiosísimo economista como el señor Ricardo Ariasu dijo que si las elecciones salen mal el dólar se puede ir a cualquier nivel.El domingo el gobierno va a ganar y va a perder a la vez, como la oposición va a perder y va a ganar a la vez.

¿Por qué? Porque cada uno hará una interpretación muy a lo argentino de lo que pueda pasar. Vuelvo a repetir, me parece que más allá de cualquier tipo de análisis lo importante va a estar en el número de bancas que obtiene cada uno y ver cómo se previsita este gobierno en medio de situaciones escandalosas que atraviesan la previa de la elección y que realmente a nosotros como ciudadanos nos pone en una situación muy muy compleja, pero con una gran ventaja para todos nosotros, que somos los dueños del voto y por más que nos quieran imponer cosas que no están bien nosotros decidimos porque somos los que votamos y hay que bajarse un poquito este de carrito de no voto por tradición, voto porque mi abuelito, voto porque porque la Argentina quedó bajo estos parámetros bajo fuego y estamos hoy en una situación realmente muy muy compleja y si no miren lo que es la previa ¿no?

Tenemos la partida de José Luis Espert por supuestos vínculos narcos en su campaña a la señora Villaverde en Río Negro que decidió no dar ningún tipo de explicación, tuvo problemas con drogas en los Estados Unidos y es candidata, hoy no da explicaciones.La señora Virginia Gallardo, la cual la conozco de mi ambiente laboral, en silencio rotundo y no explica cuestiones domiciliarias lógicas en la Argentina. Ayer consulté a alguien del espacio y digo, escúchame, tiene que una explicación urgente y si no la tienen que bajar. La respuesta, ¿sabes cuál fue? La del sub y baja.Cristina Fernández vivía en Buenos Aires y la señora Roberta le regalaba seis millones de pesos haciendo pasar que vivía en Santa Cruz. Le dije, la verdad, la respuesta, una idiotez sublime, porque un mal ejemplo no compensa otro mal ejemplo, típico de Argentina. El señor Tayana, que cree que hay democracia en Venezuela y que fue canciller y tendrá que explicar lo que va a denunciar un arrepentido el festival de guita y de corrupción entre el chavismo y el kirchnerismo.Se guardó, no habló nunca más.

El señor Hartfield, Diego, en la provincia de Misiones, por promover apuestas ilegales que están prohibidas en la Argentina. Mientras tanto, mientras vemos todas estas irregularidades, hay un consejal, Nazareno Ripa, que publicó un sistema opresor en la provincia de La Rioja.Les cuento que La Rioja está en default, no paga sus deudas en dólares, y es la provincia que tiene un número altísimo de empleados públicos, uno de los más altos en la Argentina, con los sueldos más bajos del país. Existe un apriete político, denunció, que limita la libertad de los ciudadanos a elegir. La semana pasada, en algunas áreas del gobierno de la administración riojana, corría una planilla donde obligaban a los trabajadores a poner los datos de su grupo familiar bajo la amenaza que tenían que votar todo ese grupo familiar al gobierno de turno.

No me extrañaría, viendo imágenes del gobernador Quintela repartiendo billetes a la gente pobre, como si fuera el dueño de la provincia. Por lo tanto, me parece que si en estas 48 horas que tenemos, antes del domingo, un poquito más, la señora Villaverde de Río Negro, la señora Gallardo de Corrientes, el señor Tayana de la provincia de Buenos Aires, el señor Hartfield de la provincia de Misiones, y el gobernador Quintela, que se hacía mucho el guapo que le iba a ganar a Cristina Fernández y a los dos minutos metió marcha atrás, no dan algún tipo de explicación, los tenemos que poner en una lista de gente hoy poco confiable. Y una forma sería no los votemos, no están en condiciones.Después, si lo demuestran después de la elección y tenían razón ellos, mala suerte, lo tendrían que haber hecho antes. Hay que escañar a los candidatos, porque ya tenemos muchos problemas los argentinos.

Tenemos un Congreso con un nivel intelectual, en muchos casos, paupérrimo.Tenemos un gobierno que vino a hacer cosas distintas y tiene algunos dirigentes hoy en situaciones de irregularidad. Tenemos un gobierno pasado, con una expresidenta que está trincherada, que no quiere entregar los bienes, el fiscal Luciani fue categórico, dijo para que la condena sea ejemplar, no hay sentencia ejemplar si no recuperamos lo robado. Señora, le van a quitar lo que no le corresponde en esta primera etapa, déjese de robar, entréguelo, basta de vuelta, basta de apelo, basta.Si todo el mundo sabe lo que hicieron los reyes de la corrupción y los reyes de la inflación que hablan de economía. Qué lío para nosotros los argentinos entre votar a un gobierno flojo en papeles hoy y flojo en que las propuestas, muchas no las pudo cumplir, y un pasado aterrador. Y otros que están ahí dando vuelta, un día estoy con vos, mañana estoy con el otro, hoy te critico, mañana soy aliado, una cosa medio rara.Veremos después la fuerza de los gobernadores en Provincias Unidas cómo rinde y cómo le va. Una encuesta no electoral, ¿cuánto tiempo te dura el salario? Todo el mes el 11% de los argentinos, tres semanas el 16%, dos semanas el 26%, menos de una semana 13%, un día 24%. Números brutales, tenemos que trabajar mucho, tenemos que trabajar mucho.¿Para qué te endeudaste en los últimos tiempos? Para gastar gastos corrientes 40%, para pagar la tarjeta de crédito 32, para pagar un gasto importante de mi hogar 21.

Y estamos en el medio de tipos que extorsionan para ver si la familia vota al gobierno riojano, para ver si la señora Gallardo vive en su casa, en un Médano o no sé qué historia, para ver si la señora Villaverde es narco o no narco, si el señor Tayana trajo algún bolso o tiene alguna responsabilidad en la corrupción bestial del kirchnerismo con el chavismo, y si este Hadfield está sabiendo que los dueños de lo que él promociona están presos por ilegalidad. Realmente mucho, ¿no? Realmente mucho.Y en el medio nosotros, la única buena noticia dentro de este desquicio que tenemos en un país muy difícil, que amamos, que adoramos, pero donde se hacen todas las cosas mal y estamos con la caja de cambio en marcha atrás desde hace décadas lamentablemente, con un atraso bestial, es que creen que más del 70% de los argentinos vamos a ir a votar. Es nuestra obligación porque es obligatorio.

Es nuestra obligación porque definimos, decidimos, y lo que no hacen los espacios que tapan y que silencian candidatos que están flojos de papeles, lo hacemos nosotros porque tenemos el papel más fuerte de un ciudadano en democracia.

Ese papel se llama boleta electoral y esa boleta electoral, si no hay trampa, es la que define el futuro de una república.