Editorial Paulo Vilouta: "Empezar a hacer goles"

Hoy es un minuto que tiene que haber con nuestro trabajo y es un minuto que tiene que ver con el acontecimiento que vimos en el día de hacer En primer tramo con relación a nuestro trabajo.

Quiero destacar como integrante de esta casa, de este multimedios que hace tantísimos años que estoy fundamentalmente la radio allá por mil novecientos noventa y dos mil, el tiempo que hace que estoy acá el brillante trabajo periodístico, comercial y artístico que se hizo en esta Copa América.

Es muy difícil planificar algo en una Argentina tan inestable en una Argentina donde los valores cambian permanentemente y donde programar, organizar, pautar, comprar derechos. Es realmente muy difícil.

Yo recuerdo los tiempos de gloria en los tiempos de oro, donde podíamos viajar a cualquier lugar donde no había problema con con la divisa. Después esto se fue complicando usted. Lo fueron viendo en los distintos mundiales buena, distintas circunstancias deportivas donde la gente reclamaba por el valor.

Se acuerdan en Rusia cuando desean baja el dólar. La gente se manifestaba y empezamos a tener muchísimos problemas económicos de hace muchísimo tiempo. Pero hay una tarea artística de los que arman, definen, deciden, organizan y le ponen un sello a todo lo nuestro. Hay una pata que tiene que ver con los periodístico, con todos nuestros compañeros, nuestros enviados para la experiencia de de Gustavo López de de Leo sentí Lee de degustamos arroz de los los equipos técnicos con Fabián marino y toda la gente con Santiago cante. Y para poder trabajar en el día a día no es fácil trasladar un equipo para trabajar desde afuera tantos días porque son diferentes horarios. Porque mucho viaje, porque hay muchas combinaciones, porque uno está lejos de su hábitat, porque uno vive un sinfín de situaciones y el fútbol decidir un sinfín de emociones.

Y, por supuesto, también una arista clave y determinante, que es la parte comercial, con nuestra gerencia comercial, con nuestros vendedores, que ponen el alma para que esto dé un resultado. Y con ustedes, los amigos oficiantes que nos acompañan desde hace tanto tiempo y confían en un hecho.

Un seis indiscutible como es el de Radio La Red para transmitir este tipo de acontecimientos y ser una radio líder en la República Argentina. Felicitaciones a todos y el mérito de poder seguir logrando en una Argentina difícil, inestable, con muchos problemas económicos, donde uno se va con un dólar a un valor y en poco tiempo está en otro. Gobierne quien gobierne, mande quien mande.

Bueno, la red hay que sacarse el sombrero como empresa, como indiscutida número uno en materia futbolística, dentro de un esquema radial que nos pone como la segunda radio más escuchada en toda la República Argentina y desde el punto de vista general, o estamos sacudidos por la emoción Yo, particularmente desde que estoy apartado, no del fútbol, porque lo vivo, lo disfruto, lo escucho, lo siento en el alma y va a ser para toda mi vida de que no hago la tarea deportiva.

Desde hace algunos años atrás entró en lo que le pasa a muchos de ustedes que nos están escuchando, que es la la emoción La emoción por los resultados y la emoción, porque esta selección nos puede demostrar dentro de un país conflicto ado en un montón de cosas que juntos todo es más fácil y escucha hace un rato, cuando Damian hacía la agenda La educación la calidad de los testimonios de un montón de jugadores argentinos que son todos y son muy jóvenes.

Salvo Leonel salvo Di María Salvo también Di Salvo Armani El resto son todos muy jóvenes. Algunos con ella intermedia también y se han ido de la Argentina hace mucho tiempo y se han transformado en lo que son hoy Un grupo de generadores de emociones muy contundentes. ya han logrado un equilibrio para no meternos en ninguna grieta, para no dividirnos, para no estar discutiendo ni siquiera cuestiones futbolísticas.

En otros tiempos Argentina estaría discutiendo y sabria existido una grieta Julián o Lautaro paredes o Enzo. Hoy eso no pasa porque tiene un conductor y un cuerpo técnico que del equilibrio han hecho una devoción. Se discuten cosas puertas adentro se busca lo mejor. No es un grupo de tibios Es, un grupo de gente con sangre caliente pero con valores. Y me parece que como se lo planteaba el viernes, algo que funciona, hay que mirarlo con atención. Porque más allá de los resultados que son circunstanciales hacer, ganamos y podríamos también haber perdido.

Hoy hubiese dicho lo mismo porque porque acá hay un sentimiento, una pertenencia, una necesidad de progreso, una necesidad de igualar las cargas en un plantel donde hay estrellas rutilantes y otros que no lo son. Encontrar caminos donde un líder como Leonel Messi se caiga de lágrimas en el banco porque está lesionado, que cada compañero que entrase ha recibido con el magía ante de los abrazo por el que está saliendo, que hace una competencia pura y sana entre jugadores que quieren progresar y que además juegan una carrera deportiva en sus clubes y por mucho dinero de por medio.

Por eso creo que este formato, que es la paciencia, este formato que es la educación, este formato que sólo buenos modales, este formato que no es la división, nos puede servir para otras cosas para elegir a los mejores, para ver si alguna vez en cosas mucho más importante que el sentimiento por un deporte como es el fútbol, podamos salir.

Y creo que la fórmula es una palabrita Chiquita juntos Ese juntos que queremos, no para pensar todos del primero al último de los cuarenta y siete millones de argentinos, Todos igual, pero por lo menos a entender que el de enfrente no es un enemigo. El de enfrente no es un rival. El del frente no es una persona que como no piensa como eso, la tengo que neutralizar. Hola, tengo que descalificar. Hola, tengo que maltratar .

Parece que lo de hacer, que es un más a su emocional para todos los argentinos, tiene que servirnos para entender que juntos y con educación y sin gritos y con criterio y con buenos modos y explicando las cosas, no imponiendo las cosas, se pueden obtener buenos resultados. Acá Dependemos que la pelota entre o no entre.

Bueno, en en el país, en un montón de cosas, también dependemos que la pelota entre o no entre en materia económica, en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud Argentina tiene que empezar como país, hacer goles, no solamente con la selección argentina, pero vuelvo a repetir lo que les dije en Qatar y ahora esa con el tiempo y con el transcurso de años, viendo que hay una fórmula que en algo en la Argentina funciona. y los buenos modos y la educación y los buenos tonos no tienen que ser sinónimo de debilidad. Tienen que ser sinónimo de equilibrio y sinónimo de entendimiento.

Ojalá que empecemos a s árboles como país, como los hace la selección argentina en el fútbol y para todos nosotros es un motivo de emoción y fundamentalmente de enorme orgullo.