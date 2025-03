Editorial Paulo Vilouta: "En tono electoral"

En el cierre de una semana dura, compleja y difícil, tal vez más que otras, eh? Porque los viernes, por lo general, hacemos un un balance. Y me parece que esta semana el Gobierno nacional superó una difícil prueba de gobernabilidad con el tema de la locura y el resquicio de de la calle. Y una prueba dificilísima dentro del Congreso, donde tiene minoría.

Yo cuando veo los números del Congreso, digo Che la verdad es que este Gobierno desde una composición muy baja no porque tiene muy pocos diputados, muy pocos senadores obtiene vía acuerdos y es la práctica de la política, no con gobernadores, con opositores, resultados tal vez impensados para cualquier gobierno débil numéricamente. Y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una muestra.

Porque ustedes miren el escándalo que hemos tenido estos días en la Argentina y la cantidad de voces con el tema del acuerdo del no acuerdo, que la plata, que esto que lo otro, que la historia de no sé qué año que pagamos, que devolvimos, que sacó que la bicicleta, que no sé cuántas cosas más y el Gobierno resuelve. Holgadamente de ciento, Veintinueve a O Ciento ocho seis abstenciones.

Otro resultado complejo y muy difícil. Pero cuando yo digo semanas difíciles nos vamos a tener que acostumbrar uno porque estamos en tono electoral y en Argentina el tono electoral vale todo. Yo no estoy de acuerdo con el vale todo porque me parece que tenemos que tener una cuota de racionalidad. Porque el argentino vive bajo una situación emocional y de angustia desde hace mucho tiempo.

Yo sé que hay gente que mira su metro cuadrado Che, cuánta plata me entró, cuánto estoy ganando, cuánto me tocaron, cuánto me aumentaron, Cómo me ordeno con el tema de la tarifa. Con el tema de los gastos puedo salir a tomar el colectivo. No hay tanta inseguridad, hay mucha inseguridad sin meterse en toda esta esfera y esta bola Impresionante discrepancia que hay en una Argentina para mi gusto, demasiado alterada. Pero como estamos en campaña, vamos a tener que acostumbrarnos a ver a un Gobierno que acelera en las curvas, porque si no sabe que su supervivencia es muy compleja y a una oposición, en algunos casos más moderada, más racional y en otra absolutamente desquiciada.

Ayer se trató de inventar que el mismo que Javier Milei pretende cerrar el Congreso de la Nación al estilo Fujimori en Perú. Alguien tiene alguna certeza, algún elemento para confirmar semejante disparate? Ustedes creen que un gobierno democrático en la Argentina tan pequeño como el que tenemos actualmente.

Me refiero a que hace dos años no existía a que no tiene un respaldo institucional enorme, como otros partidos u otros hechos de otros tiempos, que tiene muy pocas figuras porque tiene una figura central consular como es Javier Miley. Pero no es que aglutina un número impresionante de referentes o de históricos que pasaron por la política Argentina va a cerrar el Congreso? Quién tiene algún argumento para decirse semejante disparate y decirlo en los medios, pero sin ningún problema y sin ponerse colorados Una semana donde se han dicho cosas realmente gravísimas.

Hay que terminar con este Gobierno, hay que sacar a este gobierno. Pero lamentablemente, para los deseos de algunos apurados, de algunos apresurados y algunos antidemocráticos, el Gobierno, siendo muy chiquito y muy débil, logra sacar la cabeza en momentos donde algunos creen que la gobernabilidad está en juego. Yme parece que podemos cuestionar absolutamente todo de punta a punta. Pero no cuestionar los tiempos de los gobiernos. Ya eso es antiguo y viejo.

Y quienes plantean este tipo de cosas tendrán que encontrar algún argumento un poquito más válido, porque si no, el gobierno le va a decir Che, mirá, te aprobé casi todas las leyes que buscaba en el Congreso de la Nación. Tuvimos una inflación ordenad con relación a lo que venía viendo la Argentina el desempleo comparado con el último trimestre, el más bajo del año. Tenemos vaca muerta, que es una cajita de oro que vamos a abrir y que es importantísima para todos los argentinos. En materia energética no tenemos déficit fiscal clave y fundamental para estar ordenado.

Esta semana se habló de cerrar el Congreso de la Nación. Se habló de una corrida cambiaria cuando el dólar un día subió cuarenta pesos. Cuando el gobierno que antecede al actual llevó el dólar de sesenta a mil doscientos de sesenta a mil doscientos y se habló de la interrupción de un gobierno democrático, me parece que es demasiado.

Me parece que podemos tener argumentos diferentes para un año electoral donde la gente va a votar y donde la gente va a elegir. Y me parece que la política argentina en general toda se juega un partido muy fuerte en el mes de octubre. Porque más allá de esto, que a mí no me interesa y no juego, que la casta no la no casta, lo que se va a enfrentar es el nuevo sistema o el más joven que tiene dos tres años porque Milei y Villarruel eran ciudadanos comunes y la historia de espacios y de políticos que han transitado la mayoría con poco éxito en distintas gestiones, me parece que pasa un poco por ahí.

La pelota de acá hasta octubre falta mucho para octubre. Tienen razón, pero ya vamos viendo cuál va a ser el tono, la característica y la forma para cerrar otra vez la CGT. Qué difícil ser parte de la CGT, mirar para el costado y ver que casi nadie se siente representado por esta gente, salvo los gremios, por supuesto que los tienen como líderes y demás. Imagen negativa de un noventa y dos por ciento.

Poca trascendencia en los últimos tiempos responsables de la no creación de buen empleo en la Argentina. Más de ocho millones de personas en negro responsables de este caótico sistema jubila, del cual se dieron cuenta algunos barras bravas y algunos forajidos en las últimas horas que los jubilados cobran mal, donde los aportes son mínimos de los argentinos, siete de cada diez personas que tienen que jubilarse por moratorias porque no han tenido empleo digno.

Y una actitud tan pasiva, tan chupa medias con Alberto Fernández y el cinismo en los últimos tiempos que los marginó los movimientos sociales, la izquierda, le ganaron la calle y le ganaron los espacios donde se discuten los derechos de la gente. Javier Milei, primer paro a los cuarenta y cinco días de su gestión. Paro número tres Fernando de la Rúa ocho paros Eduardo Dual de dos. Raúl Alfonsín trece. Mauricio Macri cinco. Carlos Menem ocho Néstor Kirchner uno. Cristina Kirchner en dos períodos cinco. Alberto Fernández cero.

Una ofensiva de un sector de los gremios que necesita, más allá de reavivar la grieta sindical, aparecer para no desaparecer, porque hoy representan a muy poca gente, porque hoy no tienen el crédito de la sociedad y salvo que logren que pare el transporte público, nadie les da bola en la Argentina, por el desprestigio, por el lugar que ocuparon, por la obsecuencia permanente y por la falta de resolución en los temas importantes de los que trabajan y de los que pretenden trabajar en la República Argentina.