Editorial Paulo Vilouta: "En una frecuencia distinta"

A las doce del mediodía comienza el paro de de la C.G.T. Y vamos a hablar de eso. Pero todavía no me puedo sacar lo que fue ayer, ocho de abril, para mi gusto un día donde observamos la profundidad de los graves problemas que tenemos en la Argentina, cuando con solamente poner los ojos en dos hechos registrados en Vernal, vemos la decadencia en cataratas que tiene nuestro país, una descomposición social brutal. Y la mayoría de los dirigentes políticos, como siempre, en otros temas o fuera de la sintonía de lo que son las preocupaciones nuestras como ciudadanos en nuestro país.

Ayer desde lo importantísimo, la caída de ficha limpia que tiene que otra vez esperar. Es increíble que un número importante de senadores sean cómplices o proclives a los corruptos y quieran salvar sus pichas a futuro o quieran salvar las pichas de alguno o alguna que en estos momentos tendrían que estar fuera del sistema político de la Argentina. Y después, cuando vemos a través de dos imágenes brutales lo que se está viviendo en gran parte del conurbano bonaerense, en la provincia más grande que tenemos en la Argentina.

El cobro de un peaje para poder pasar por el acceso sudeste. Y un niño que intenta acuchillar a un policía. Todo en el mismo lugar. Hechos registrados de una ambulancia cerca del triángulo de Bernal que no podía pasar. Y uno ve la sensación de impotencia? No, porque escuchaba ayer a alguna persona que se negaba a dar dinero Amenazas directas, pero corriendo la cortina del hecho en sí.

Que te cobren peaje trucho para pasar o que un nene quiera acuchillar a un policía. Lo que tenemos que ver es la descomposición. De todo lo que tiene que ver con el armado social. Porque acá muchas veces creemos que con dando un subsidio, entregando una asignación universal o una tarjeta alimentar, nos sacamos de encima los problemas de la gente. Y desde el dos mil uno a la fecha venimos en una decadencia absoluta, no solamente de bolsillo, en una decadencia moral, en una decadencia que desde arriba la impactamos. Cuando decimos Che, tratemos ficha, limpia, no sé, o hagamos lo posible para que se caiga, porque nos da lo mismo la corrupción que no.

Ayer veíamos esta gente sumida entre dos villas miseria. Terminemos con esta historia. No, que no di villa miseria porque estamos estigmatizando. No es una vergüenza que de quinientos villas pasamos a tener más de tres mil. Porque significa que la gente está viviendo como la mona, sin cloacas, sin agua, sin servicio, con una inseguridad galopante, con frío en invierno, terrible, con un calor agobiante en verano.

Eso es lo que les da la tranquilidad a los políticos argentinos que vivan ahí hacinados. Ah, no digan barrios populares. Qué barrios populares son villa miseria que crecen cada día más porque cada vez hacen peor las cosas. Y ahora vamos a ver campañas de algunos ridículos y algunas ridículas que van a prometer cloacas en el dos mil. Veinticinco gente que vive al lado de arroyos que son cloacas a cielo abierto, una vergüenza de punta a punta y la decadencia moral, la decadencia de valores.

Ayer escuchaba a estos tipos que trataban de cobrar peaje trucho. Cuatro palabras. Educación lejos, aprendizaje lejos. Tres de cada diez chicos terminan la secundaria. En la Argentina hay una crisis educativa brutal. Hay una crisis de valores brutal. Un nene ve un policía y sale a intentar apuñalarlo. Y nuestros dirigentes políticos en otra historia. La intendente ayer de Quilmes, Mayra Mendoza, hablando de la interna, no que en vez de estar preocupada por estos problemas, que gente no puede salir a la puerta de la casa porque la afanan.

Todos hablando de otra cosa, de la interna, de la paso, de la postergación, de la interna de no sé cuánto de la UTA que el colectivo no adhiere porque son unos traidores. Están en otro mundo todos y la gente está defendiendo un metro cuadrado que cada vez es más pequeño porque defiende su bolsillo, defiende su seguridad, defiende a sus hijos porque están sumidos muchos, lamentablemente en adicciones. Chicos que toman y se exponen, como pasó en Panamericana, que perdimos cinco pibes y cinco pibes entre dieciocho y diecinueve años.

Nadie que explica nada. Discutimos la alcoholemia de un ministro que es positiva, que es negativa. Discutimos cosas que no tienen valor el agente, pero que hacen a este paquete, a esta malla, a esta contención desde el punto de vista social que no alcanza. Si creen que solamente con la tarjeta alimentaria y con la asignación resolvemos el problema de la gente, no tenemos que darle educación, tenemos que abrir más escuelas.

Tenemos que tener docentes capacitados. Tenemos que buscar algún tipo de consenso para volver a ser esa sociedad argentina que en algún momento fue orgullo, donde las familias fueron el pilar, el sostén de un montón de cosas.

Hoy no tenemos eso. Hoy tenemos gran cantidad de dirigentes políticos que están en otra historia, muchos de hechos en tribunales, con problemas muy serios para poder demostrar su honestidad. Un país devastado, económicamente saqueado durante muchísimo tiempo y gente que perdió hoy un rumbo.

Insisto, ético y moral que hace que un grupo de tipos vayan a cobrar un peaje porque creen que eso lo pueden hacer un chico a intentar apuñalar un policía o vivir en esta Argentina salvaje donde cada uno hace lo que se le da la gana. Para terminar comienza un paro increíble en el día de hoy, No, porque los paros de la CGT, que está totalmente descalificada por la sociedad argentina noventa y dos por ciento de imagen negativa hoy circunstancialmente con Dire Argüello Acuña, pero los de siempre, no. Gente que no, no hace un aporte importante a la sociedad, así como yo les decía a los políticos todavía prometen cloacas y asfalto cuando la gente va caminando por el barro y los chicos van a la escuela como pueden.

Bueno, estas personas tendrían que la Argentina también estar dedicándose a que el empleo sea de calidad, que la gente cobre lo que tiene que cobrar, que no tengamos más de seis millones de personas en la informalidad negros sin ningún tipo de derecho. Y no solamente están instalados en la comodidad de su gremio. Desaparecidos en el Gobierno lamentable y caótico de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner.

Y hoy, levantando la voz y acompañando a los jubilados, les tendría que dar vergüenza al Señor Da al señor Argüello, al señor Acuña. Voy a acercarse a los jubilados, déjense de jorobar los jubilados se están muriendo de hambre Hace décadas, en Argentina no estuvieron nunca traten de ser un poquito más ingeniosos. Traten de buscar algo para que la gente no los rechace tanto.

Un paro de treinta y seis horas en una Argentina fundida que mañana no tendrá trenes, que mañana no tendrá subte, que no tendrá recolección de residuos, que cancelará cuatrocientos vuelos de una empresa aérea estatal que nos cuesta un huevo a todos los argentinos sin bancos, sin clases, sin universidades públicas, sin correo, sin administración pública, para ver si le damos un poquito de brillo a dirigentes que están muy opacos.

Una CGT que no está en el corazón de los trabajadores, que forma parte de una antigüedad de algo que huele a viejo, a mucha naftalina en la Argentina, que a los cuarenta y cinco días le metió el primer paro a Miley ya va por el tercero con un fracaso rotundo y que estuvieron extorsionando en las últimas horas a la UTA para ver si logran que no haya colectivos porque no entienden que el paro, que sí es un derecho de todos los ciudadanos de punta a punta, porque lo avala nuestra Constitución tiene que estar siempre amparado de la bandera de la libertad.

Yo paro porque quiero yo paro porque mi bolsillo está caído. Yo paro porque mi presidente no me cumple. Yo paro porque mi congreso no está a la altura de las circunstancias. Yo paro porque vivo en un país donde no hay educación. Yo paro en un porque hay un país que es un desquicia en un montón de cosas, pero no paro porque no me dejás ir a laburar si quiero, porque me sacás el colectivo, el tren y el subte. Esa extorsión no corre más y por eso este paro, donde hay gente que no pueda tomarse el tren y el sub de tendrá éxito y donde hay gente que va a tomar el colectivo va a ser un fracaso.

¿Por qué? Porque la gente tiene que en libertad, decidir si adhiere o no adhiere. En la Argentina los paros y fundamentalmente los de la CGT, son siempre desde la cohesión. Te saco todo, así no vas y festejan este tipo de fracasos realmente increíbles.

Comienza un nuevo paro en la Argentina, una Argentina que en muchas cosas está parada y que en algunas tibiamente intenta avanzar a pesar de estos personajes de otros tiempos como Dael, Argüello, Acuña y un sector sindical en la Argentina que en vez de estar generando trabajo y en vez de estar defendiendo derechos legítimos de trabajadores, siempre está en una frecuencia distinta.