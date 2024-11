Editorial Paulo Vilouta: "Escepticismo"

Sería bueno a esta hora tener precisiones sobre lo que pasó en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical para evitar versiones que no tienen certezas. Es gravísimo lo sucedido, ya sea un hecho de inseguridad, o sea, sea un hecho para puntualizar algunas situación particular contra Martín, luto o contra quien sea. A esta hora sería necesario tener una resolución.

Me llama la atención que en Argentina, en pleno centro porteño, con cámaras con tanto personal dedicado a la seguridad, no tengamos a esta hora por parte de la justicia una información clara y tengamos muchas versiones ante un hecho para mi gusto bastante grave. Tema dos otra vez un escándalo que tenemos alrededor de la forma en que vivimos los argentinos, no?

Y la forma en que interpretamos y sentimos cada una de las cosas que nos está sucediendo. Yo prestaba atención este fin de semana a los distintos trabajos de todos los consultores, salvo uno que marcan datos importantes para la economía argentina que marcan un veranito, sostienen algunos.

Algunos marcan otro tipo de tendencia, pero veía fundamentalmente el trabajo de Federico Braulio, que para mí tiene una consideración muy alta y que siempre trabaja con con mucha seriedad, que anticipa muchas veces también los resultados que nosotros venimos viendo en la distintas elecciones y veía un crecimiento generalizado en algunos puntos importantes de la economía y veía un crecimiento también en la imagen después de la caída que tuvo Javier Mila y fundamentalmente en agosto y en septiembre y veía el número de Kame que marca que las ventas minoristas comenzaron a crecer y que aparece un atisbo de reactivación El argentina y veía, por otro lado Un escepticismo con olor a algo raro que existe en la Argentina y que me parece que nos vamos a tener que de a poco ir despojando porque así como no tenemos certeza de un montón de cosas y les comentaba no de la Unión Cívica Radical Si tenemos otras porque porque hay organismo que la Argentina funcionan.

Por ejemplo, Indec. El Indec Hoy no está cuestionado, salvo cuando da alguna noticia que alguno no le conviene. Miren como en la situación del INDEC con marcó la mania que pudo romper la frontera de un Gobierno, el de Alberto Fernández y tener continuidad en otro gobierno, que es el de Javier Milei. Y por qué? Por que es serio? Porque es preciso. Porque muchas veces al Gobierno de Alberto Fernández le dio noticia que no eran favorables para la gestión. Así también como le dio mala noticias a caviar Milei en el marco del principio de una gestión con una recesión impresionante.

3:03Organismo serio. No ya payasada que tuvimos en alguna instancia donde tuvimos que pagar hace poco mil quinientos millones de dólares en un juicio que perdimos en Londres por inventar los números del Indec. No la dolorosa payasada de borrar los números de la pobreza diciendo que no había que difundirlos porque eso estigmatizada a los pobres.

Hoy nadie desconfía del INDEC, sean buenas o malas noticias. Como tampoco desconfiamos de Kame que viene desde hace tiempo esta cámara que nuclea las ventas minoristas dando mala noticia porque hicimos el día del niño, retrocedimos tando Navidad retrocedimos tanto el día del padre cayeron lament Bueno, K me da una buena noticia para la Argentina, no para el Gobierno Por Primera vez subieron las ventas en los comercios en el mes de octubre, con un aumento interanual de dos punto nueve por ciento.

El excepto y Simoes tal y el juego de la grieta y el hecho de muchas veces creer que cuanto peor, mejor. Y vivimos todos dentro del mismo barco a ser Sentía alguna frase? No son todos inventos? No Camí. Seguramente lo compraron. O el Inter? No sé qué cosa.

Y lo sentí con esto tan importante como con algo aleatorio, pero que también nos toca. Y en la participación de Franco con la pintó corriendo en Brasil. Hacerle ya redes que lo descalificaban al chico porque no sabe correr porque bajo la lluvia vieron que era un invento. Se apuraron en decir que es un fenómeno, es un per el hecho de vivir siempre en esa cuota de dramatismo de una parte de la sociedad argentina que ve todo permanentemente mal, sea bueno o sea malo.

Y me llamó la atención porque digo el dato de Kame es un dato oficioso y si la economía rebota y la economía mejora, es bueno para los argentinos. Pero vivimos bajo esta cuota de cuanto peor todo pareciera que alguien se va a salvar y creo que nos damos cuenta que no nos salvamos más en forma individual porque nos hemos hundido y muy profundamente el Argentina.

Un escepticismo impresionante de de algo como un evento deportivo a querer buscar lo peor de lo peor, cuando hasta hace quince minutos será lo mejor de lo mejor. Y en descalificar datos de INDEC y de CAME que hasta ahora, gracias a Dios el Argentina, funcionan y son certeros Ojalá podamos la vuelta, la página Ojalá podamos entender que hay distintas formas, que hay distintos estilos, pero que todos vivimos dentro del mismo barco.

Acá mucho de ustedes tendrán hijos, sobrinos, amigos, vecinos, padres y algún día algo tiene que estar relativamente un poquito mejor. Dentro de un contexto dramático, No cambió nada. La pobreza es galopante, la indigencia es brutal. La educación la tenemos tomada con alambre. Los temas morales están en una decadencia brutal. El consumo de estupefacientes El Argentina ha generado un desastre los últimos quince años. Pero cuando hay una buena noticia, Por más pequeña que sea.

Tratemos de prender la cabeza para poder pensar y no caer siempre en este pesimismo casi casi consolidado en gran parte de la sociedad argentina y en aquellos que repito, creen que cuanto peor las cosas funcionan mejor. Para algunos, esta fórmula Suso mucho mejor para algunos. Nunca supimos para quien Para la mayoría de los argentinos estén seguros, estén seguros que no