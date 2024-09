Editorial Paulo Vilouta: "Eso también es pecado"

Dos cosas que me quedan dando vuelta del fin de semana y una tercera hoy que lo planteamos muy temprano con relación a la presencia de nuestro presidente en la ONU, donde vemos que la Argentina no está de acuerdo con algunas posiciones internacionales y que nos hacen ver algunas posturas creciendo. Que la postura argentina en la postura del mundo y me parece que Argentina tiene que aprovechar.

Esta gira y esta presencia del presidente hoy en Wall Street tocando la campana, que es un hecho muy simbólico de la apertura de del movimiento económico del mundo y reuniéndose con con empresarios o con supuestos inversores a futuro. Tratando de lograr eso despues. El resto, si estamos en una vez la citamos en la otra. Si apoyamos los cambios climáticos. Si no lo sabe, yo se que es importantísimo, pero por favor, que el Gobierno argentino se concentre en lo que tenemos que lograr de una vez por todas y es brindar una seguridad económica y jurídica El Mundo para que venga invertir y Argentina. Puede dar algún paso? No lo vamos a salvar.

Tenemos ciento veinte años de muchísimos inconvenientes. Tenemos una pobreza que esta semana se va a ratificar con un número superior al último que hemos conocido. Tenemos problemas de toda índole Hasta ahora tenemos uno nuevo dramático en los últimos tiempos, que son los incendios que están acosando gran parte de la Argentina.

Concentrémonos por favor, en lo importante Después lo ideológico Si el presidente tendrá proyección internacional o no en Hunosa No importa, por favor. Pasamos ahora a lo elemental, a lo clave, ya lo básico, sino discutimos de cosas que cuando miremos los los números de nuestras reservas no van a volver la aguja. Y creo que nos tenemos que concentrar en ese éxito.

Cualquiera sea el presidente que consiga inversiones, gente que venga a la Argentina, gente que diga Che ahí si podemos, no que esté dudando porque cambiamos la regla cada dos minutos veinte.

Tema dos. El viernes no fuimos con una impresión rara con relación al Papa Francisco A mí me produce un ruido realmente grande que el Papa Francisco no venga nunca a la Argentina porque siempre hay un motivo para no venir. Y creo que hay un único motivo para venir. Y es que somos un pueblo muy sufrido, un pueblo muy pobre, un pueblo muy traicionado y que necesitaría tener una cuestión de fe que lo envuelve y que le permita sentirse mejor.

El Papa el viernes de nudo la parte que menos queremos conocer los argentinos, que no estamos montados a la grieta Berreta que nos viene hundiendo desde hace siglos y que le permite a muchísimos sacar algún tipo de ventaja, pero a muchísimo más vivir sumidos en la indiferencia, en la pobreza y la indigencia, en la falta de educación, en la falta de valores.

En esta Argentina que vemos todos los días, El Papa descubrió el viernes que en la Argentina ahí hechos de corrupción. El Papa no sabe lo que pasó, para citar un ejemplo brutal de corrupción en Argentina con el tren Sarmiento, donde murieron muchísimos inocentes argentinos no sabe que eso fue la corrupción más plena y más abierta de la Argentina. El Papa no sabe que tenemos gente condenada que ocupó los lugares de poder más importantes de la Argentina. El viernes lo descubrió. Yo comprendo y estoy de acuerdo que el Papa no marque cosas. Estoy de acuerdo que le marqué al gobierno actual que su manejo en tema alimentos puede haber sido muy cuestionado. Su política social puede ser muy cuestionada el veto. A los trece mil pesos por jubilado, puede ser cuestionado en doble sentido en el hecho y en el mensaje.

El Papa tiene derecho a cuestionar el asado del martes, pero que el Papa recién se entere por un hecho de corrupción en Río Turbio, donde fue separado el presunto político que manejó esto ya está en la justicia y no sepa de los veinte años del Festival de corrupción en la Argentina.

Es una falta de respeto a todos los argentinos que vimos en Argentina El vivió hasta hace un tiempo. Tal vez tenga un desconocimiento. Hasta puede discutir que esté a favor o en contra de los cortes de casa y de los piquetes, pero recién hablar de corrupción, ahora por favor con solo mirar el número de pobres y de indigente nos damos cuenta lo que pasó a la Argentina o con solo mirar lo que paso en esa tragedia del tren Sarmiento.

Sabemos lo que pasó y lo que es la corrupción El Argentina Ojalá que lo sepa para sentir que aún estando lejos, porque no viene nunca, está cerca de todos nosotros que los respetamos y que sentimos la necesidad que él sienta. Lo que la fue hace que mucha gente tenga por Francisco aún muy lejos.

Y aún en muchas partes lo hemos visto en en gira hace una semana, pero muy alejado de la Argentina, y no aprovechando nos como se aprovecharon muchos cuando se transformó en Papá. Y comenzaron a criticarlo y le hicieron la campaña. Pero terrible lo quisieron meter y hasta decir que era un hombre de la dictadura que había posado a los didáctico dadores El Argentina y el Papa demostró todo lo contrario.

El Papa demostró que ha subido a gente para librarse de la dictadura para poder salvar su vida, pues cuando lo vieron con un ochenta y dos por ciento de imagen positiva, fueron corriendo a sacarse fotos, a llevarle regalos, someterse bajo de la sotana hasta que tuvo que poner un límite. Pero me duele como argentino, que el Papa no reconozca las cosas como son. No reconocer la corrupción estructural que existió en la Argentina y darse cuenta recién ahora me parece estimado Francisco con todo respeto que también es pecado.