Editorial Paulo Vilouta: "Espejos que miran para atrás"

Cuando intenta mirar un poquito hacia atrás, ve que la semana son de mucho movimiento. En la Argentina veo al Al Gobierno más concentrado en el veranito económico y en algunas buenas formas Por ejemplo tema España solidaridad con Espania Hoy tenemos otra vez embajador español en la Argentina.

La preparación son del G veinte para encontrarnos con Luna porque no puede estar distanciados los líderes de dos partidos de dos países vecinos como Argentina y Brasil. Sea quien sea el presidente, ya lo pagamos con Bolsoaro, Alberto Fernández y hoy estamos en la misma situación, pero también buscando la reparación entre Milei y Lula.

Pero mientras sucede esto y el Gobierno festeja el índice de inflación y está atento a los mercados y de cómo el dolar oficial se acerca al dolar paralelo, cuando la brecha en algún momento volaba por arriba del ciento por ciento y el riesgo país ha bajado y asegura que tiene el dinero para pagar los vencimientos de enero, etcétera, etcétera, etcétera.

Tuvimos una semana, una vez más, de mucha confrontación y de mucha pérdida. Un país, cualquiera sea y cualquiera gobierne circunstancialmente, no puede darse el gusto o el lujo de perder tanto dinero cuando estamos sumidos en la pobreza. Los cálculos estimativos de este paro insólito y extraño de un sector del sindicalismo argentino del día miércoles arrojó una pérdida que supera largamente los ciento cincuenta millones de dólares y sin ningún significado, porque quienes pararon los trenes, los Sudetes, los aviones y los barcos al día siguiente están igual.

Los que no pararon los colectivos se llevaron una recomposición salarial para noviembre, para diciembre y para enero que hicieron, dialogaron, presionaron, por supuesto, negociaron, por supuesto, y hubo colectivos, hubo servicio. Nosotros siguen sumidos en la desesperanza casi permanente, en la presión y en la amenaza.

El Señor Belliboni tendría que estar muy preocupado porque está procesado. Cuando no está procesado, significa que está más cerca de lo que La justicia acusa por el de manejo de los fondos con los pobres por el de manejo con los alimentos de los pobres. Estuvo muy desacertado cuando publicó Andate Milei por las buenas, porque te vamos a sacar por la malas No se sacan presidente por la mala se sacan presidente con los votos.

Yo sé que pertenece a un partido de mucha manifestacion en la calle, la izquierda y poco voto en la urna Pero. Lamentablemente estimado Belliboni la gente elige, la gente define y las urnas mandan en los países donde hay democracia. Tal vez usted busca algún otro modelo donde no se elige de esta forma y el día que se tenga que ir Miley o en su momento Fernández o en su momento Macri se tienen que ir por los votos de la gente, no por las amenazas de grupos piqueteros o de sindicalista fracasados que en la Argentina tienen hoy una imagen negativa del noventa y dos por ciento hacer otro.

El señor Biró anunció que durante el mes de diciembre en la empresa estatal Aerolíneas Argentina, con serios inconvenientes económicos, el gremio de los pilotos advierte que desde diciembre habrá problemas para volar en Aerolíneas Argentinas. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas que comanda el señor Viró, va a realizar un paro de diez días en el centro de formación de seis a donde se capacitan los pilotos y donde rinden pruebas.

Al existir este paro de diez días no va a ver el número de pilotos que demanda la empresa para poder utilizar los aviones en un mes de mucha demanda, como es el mes de diciembre, o sea aerolíneas a los seis millones de pesos que perdió Con los últimos paro malos dos del día miércoles ya se va ocho perdidos solamente de paros va a tener nuevos paros en el mes de diciembre. Hoy es una muy mala noticia.

La gente se acerca salvo situaciones como la de cola Pinto de hoy o la de Racing en breve, que se toma cualquier avión y prende una vela en la casa para que ese día funcione la empresa Aerolíneas Argentina otra amenaza, otra extorsión. Ni una sola idea. Ni de Pablo Moyano ni del señor Biró. Ninguna idea. Siempre la extorsión, siempre la amenaza. Siempre la falta de negociación. Repito que hizo la ruta negocio se sentó. Obtuvo resultado? Sí, Obtuvo el aumento salarial de lo colectivo Eros que obtuvo la Unión Ferroviaria. Nada.

Siguen cobrando lo mismo que obtuvieron los metro delegados del subte, parar veinticuatro horas. Resolvieron algo? No lo resolvieron? Por qué No Convocan a un paro y dejamos el transporte y que la gente defina quién? Arriero, quien no ha dieron paro. Y ahí vemos el verdadero peso. Deben tener temor porque la verdad que no le sale bien, lo logran desde la extorsión. Te saco el transporte público que como sacarte el médico del quirófano o como sacarte el maestro del aula.

Así es fácil. Hagan un paro con trenes, consulte con colectivos y vemos cómo responde la población, que tiene un montón de problemas. No significa que están alabando al Gobierno de Javier mil ahí, pero están entendiendo que este sistema es un sistema viejo, precario, de otros tiempos y que no da soluciones. Y que produce pérdidas interminables para un país que está casi fundido una semana que termina bajo amenazas Baco presiones bajo situaciones de altísima tensión y que dejó un saldo negativo en un país donde gran cantidad de chico no cena y se va a dormir con la pan.

Cita vacía una pérdida de más de ciento cincuenta millones de dólares para dar el gusto a lomos. Ya no a lo miro a los Maturano y aquellos que miran una Argentina desde un espejo que en vez de enfocarse adelante, Lamentablemente siempre mira para atrás. Conociendo los resultados que sea, obtuvimos y que fueron muy malos.