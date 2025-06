Editorial Paulo Vilouta: "Esta vez puede ser diferente" (02/06/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días, porque hoy va a ser un día importante con relación al conflicto del Garrahan, que me parece que tiene que tener de las dos partes absoluta claridad por parte del gobierno, realmente saber si, más allá de lo que es el aumento de setecientos noventa mil pesos a un millón trescientos mil para los residentes, tenemos que ver o no una supuesta reestructuración ante un dejo de la parte administrativa, me parece que el gobierno tiene que plantar ya números claros, porque lo mismo pasó con el tema de universidades y hoy estamos esperando las auditorías,para ver el supuesto despilfarro de dinero que yo no lo niego, porque me parece que en muchos lugares hay un profundo despilfarro, pero hay que justificarlo porque con el relato de los ñoquis no nos alcanza, lo tenemos que ver para estar todos más confiados.

Y en el caso puntual del garrahan me parece que el Gobierno reacciona con mucha prontitud, porque hay límites que marca el orgullo de nosotros, los argentinos, con algunas cosas con las cuales no negociamos,Y me parece que el garrahan, que puede tener desorden porque está regente, ochenta por ciento por nación, veinte por provincia, puede tener algún tema a resolver desde lo administrativo,Hoy todo está digitalizado y muchas cosas han cambiado, pero el alma y el corazón son médicos sumamente capaces de poder resolver la vida de un montón de chiquitos que se atienden en el lugar de papás de mamás de familia que transitan muchas veces sin éxito por muchas instituciones nobles, también de la Argentina, pero que encuentran en el garrahan médicos que tienen una aptitud, que tienen un don casi celestial para resolver cosas o para acompañar a chicos en procesos muy, muy complicados hasta el final de la mejor forma.

Estamos hablando de enfermedades muy crueles,Estamos hablando de muchísimos casos oncológicos y estamos hablando lo que muchas veces nosotros, los que no sabemos nada de medicina, decimos enfermedades raras, aquellas donde uno dice Che,Pero qué tiene?Qué difícil.

Bueno, ahí están los mejores médicos y me parece que el límite lo pone este orgullo,No en el despilfarro no los manejamos a patadas o hacemos lo que se nos da la gana, porque han tenido una paciencia notable para llegar a este reclamo del día de ayer,Ellos no son mediáticos, ellos no están acostumbrados a este tipo de cosas,La mayoría no tienen una militancia y no aprovechan este tipo de cosas para sacar ventaja en un país que mira para atrás y no hay nadie que te pueda salvar, porque éste es el problema que tiene la Argentina.Hoy podemos discutir mil cosas del Gobierno de Javier Milei, que por eso se aprovecha de todos nosotros,Porque miramos para atrás y vemos el espanto.

Uno peor que el otro,No solamente por malas administraciones, que también puede suceder, porque con el tiempo jugaremos la EMI leche fue buena o mala?Fue honesta o corrupta, no solamente la capacidad o no, sino la corrupción galopante en la Argentina, en todo y esta semana donde vemos lo del garrahan y uno se desespera porque dice che, de dónde sacamos la guita para mantener un equilibrio, pero pagarle lo que corresponde a los médicos,Sabemos que hay mil opciones para cortar en un lado y llevar para el otro,Y este orgullo de los argentinos por el garrahan, por sus médicos, por sus enfermeros, por su planta,Porque no solamente son hechos eso.

Los radiólogos son todos los que hacen un trabajo aleatorio que realmente es fundamental y clave, hasta los que están ahí cuidando, protegiendo, limpiando y que están con un atraso descomunal,En el tema de su saber,Me parece que el Gobierno frenó a tiempo sabiendo que acá repito, esto forma parte del orgullo de los argentinos,Pero cuando yo veo esto y cuando veo que los médicos tienen que salir a marchar y tienen que aparecer por los canales de televisión, digo la pucha che después de lo que pasó el viernes, cuando nos refrescaron la cabeza y nos removió la justicia, lo que es la ruta del dinero acá, por ejemplo, o los casos que se nos vienen encima, como como vialidad y todo este tipo de cosas Che y la corrupción,Qué tema bestial en la Argentina y qué bueno que los argentinos a la corrupción otra vez en lo alto, porque nos hemos dado cuenta que con la historia roban, pero hacen y terminamos muertos, no?Y terminamos fundidos.

Y terminamos con médicos en el Graham que cobran dos pesos, veinte con infraestructura en hospitales que se caen a pedazos con problemas en la educación, con chicos que son casi semi analfabetos porque han hecho de la educación un desastre con una seguridad que es absolutamente insegura,Mire lo que son los datos, no estamos hablando en la provincia de Buenos Aires,Ciento dieciseis policías atacados en lo que va del año y con el asesinato de un chico de veintiuno años en las últimas horas,Todo eso es la corrupción donde falta dinero,No solamente tiene que ver la mala administración, sino que tiene que ver la corrupción en la Argentina.Y cuando refrescamos lo que pasó con la ruta del dinero cae con este delincuente de Ba este esta fero de los Kirchner y toda esa banda que hoy, a las diez y media, irá con pánico como Doro PY, porque saben que van a quedar presos.

Sabemos dónde está lo que no tenemos,el señor Fariña decía en las últimas horas estos cincuenta y cinco millones de dólares son un diezmo,Y sí, son un diezmo, porque después tenemos los ochenta y siete mil millones de pesos que tenemos en la causa,Vialidad,No tenemos las sobras, no tenemos la plata,Lo que sí tenemos gente que se ha llenado de dinero y que se ha aprovechado notablemente de los argentinos y de sectores muy vulnerables como los médicos.

Cuando veía el tweet de la doctora Kirchner, que tal vez lo explica esta noche, que va a dar una nota, un milagro porque no habla con los periodistas,Che, Milei, con los chicos no.Obviamente Milei Tenés que prestar mucha atención a los presupuestos de la salud, al presupuesto del garrahan, a lo que dice tu viceministra de Salud a publicar las resoluciones, tal vez no en Twitter, sino reuniendo con los delegados o tu equipo o tu gente.Pero que la doctora Kirchner haga referencia a los chicos cuando está involucrada en casos de corrupción tan brutales,Me parece que es una falta de respeto,Ya no a nosotros, los argentinos, que podemos decidir y votar, pero sí a los chicos que no votan, que no eligen y menos los que están enfermitos y están padeciendo en el en el garrahan, problemas muy serios de salud,Para terminar el minuto escucho a mucha gente que dice Che La Corte Suprema nunca toma determinaciones en años electorales,Y si esta vez es distinto, porque lo del viernes lo planteábamos acá, son balas que pican muy cerca porque no hubiese existido un báez.

De no haber existido los Kirchner en la Argentina, esto queda absolutamente claro y el viernes la Corte Suprema determinó las responsabilidades absolutas de este señor Báez, un delincuente de gran parte de su familia y de un grupo de gente que estafó económicamente y moralmente a la Argentina,Ahora llegará el momento de vialidad,Seguirá la investigación para Cristina Fernández, Pero si esta vez es distinto,Y esta vez la Corte pone un límite ante lo que han dicho más de veinticinco fiscales, jueces, testigos, hombres de la justicia con relación al comportamiento de Cristina Fernández en vialidad, con más de ochenta y siete mil millones de pesos,Y si esta vez es distinto y toma una determinación sin preocuparnos, si tiene es candidata, no es candidata si es diputada, si no es diputada y le ponemos un poco de seriedad a la Argentina para saber si una persona realmente tiene que ver con la honestidad o con la corrupción absoluta,Y si esta vez es distinto,Ojalá no, porque con estos argumentos jamás se mete en un año electoral.

Y qué tiene que ver?Hay que resolver las cosas cuando corresponde, MM y cuando tal vez estamos en un límite, en la conformación de las listas para saber si una persona merece o no merece formar parte de un proceso electoral.Porque cuando hay condenas por corrupción aleatoriamente y creo que la más dura para gran parte de nuestros políticos en la Argentina, que a veces no se cuidan, viene la inhabilitación de por vida, nada más y nada menos, la evitación de por vida.Ojalá que lo del Garrahan hoy encuentre un camino de solución y donde se pone en el trabajo de mucha gente que con poco hace mucho, nada más y nada menos, salvar o intentar salvar la vida de las futuras generaciones.