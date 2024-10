Editorial Paulo Vilouta: "¿Estamos en 2024?"

Uno abre el teléfono si no iba a ir rumbo al calendario. No, porque estaremos en el dos mil veinticuatro o estamos Con el retroceso permanente en la Argentina. Porque hacer fue un día El línea generales donde tres episodios me hicieron pensar que el tiempo en la Argentina no pasa sino que retrocede o que estamos siempre mirando con el espejito de atrás i- y sin prestar demasiado al fin al futuro, porque no escuchó una sola idea que pueda contrarrestar lo que es un plan de gobierno que tiene hoy Javier Miley miraba el Día de la Lealtad.

No, yo no hice buena aprovecharían este día los distintos sectores de este segmento que, al igual que el de Mauricio Macri estaba muy preocupado porque el fracaso de Unión por la Patria y del Pro llevaron a que Javier Miley sea el Presidente de la Nación. No por de merecerlo, sino porque no es un político y no tiene un espacio político luchando desde hace tiempo, pero hacer.

Cuando veía estos actos veía un Kiki Lott reivindicando a Cristina, pero poniéndola en el pasado, esquivando a posar la linterna del PJ, mucho gritos, un palco ahí repleto de protagonistas, cero propuestas y cero autocrítica, porque parece que mucha gente también tendría que aprovechar el día para decir esto está mal, pero lo que hicimos lo hicimos mal y lo vamos a corregir de esta forma.

Por otro lado ya Cristina Fernández apareciendo en la Universidad de de Avellaneda porque no estaba Ferraresi y con todo este tema de de de una unidad que no éxito. Esta interna que realmente satura y cansa también conseguirá autocrítica. No, porque es la gestora de Alberto Fernández, presidente de la nación, y acompañándolo como vicepresidente.

Y veía este escándalo de señor Guillermo Moreno que hacer dije Bueno, tal vez pide perdón por el bono que perdimos en Inglaterra mil quinientos millones de dólares ante esta locura de inventar números y creer que la inflación no era la que irá y de un un acto de muy poca gente. Bueno, también un un señor que cuando se presentó hace poco no puedo superar la pasó.

Así que imagínese la cantidad de votos y la cantidad entusiastas que hay alrededor de sus propuestas. Pero hacer Veía estas barras antagónica cruzándose a golpes en una batalla campal. Y qué es esto? De que año es esto? Bueno, tuve que ir a mirar el calendario para ver si estábamos en el dos mil veinticuatro.

Pero no solamente por esto lo nada Catalina que envolvió los actos del Partido Justicialista el día de ayer. Tampoco pude entender mucho a la vicepresidenta de la nación, a la señora Victoria Villarroel puede salir de gira. Puede ir a ver al Papa puede hacer lo que se le da la gana, pero el de hacer se metió en el Día de la Lealtad en la interna periodista peronista reivindicando a Isabel Perón.

Yo creo que hay una figura en la Argentina que los argentinos ignoran, desde el primer peronista hasta el último y la sociedad en general. En la ex presidenta Isabel Perón no le encuentran un mérito simplemente haber sido la compañera del general Juan, Domingo Perón, que segó de casualidad a un puesto que le quedó absolutamente grande y que fue desastrosa su actuación como presidenta de la nación. La vicepresidenta mostró fotos de un encuentro en Madrid con la vida de Perón. Le recordaron que Isabel tuvo muchos acá en la Argentina, en la recordaron que tuvo como mano derecha López Rega hoy organizador de la Triple A a la señora Villarroel que no conforme con estas fotos y en este desafío permanente a un Gobierno del cual forma parte y que la votaron para que forme parte de un gobierno. No para que piense Vas a saber en que sin una candidatura sin un futuro Si en un partido de diferenciación.

La verdad que no lo entiendo demasiado. Después, para terminar esto, la vicepresidenta entronizó un busto de Isabel Perón en el Senado La tuvieron proscrita fue su título importante. Hay que se yo no fui corriendo y voy a mirar el calendario otra vez. Porque tal vez no es dos mil veinticuatro. Tal vez estamos antes de mil nueve setenta y seis pensando que Isabel Perón todavía no nos gobernó i-. Y no solamente por la señora Villarroel, sino también por el Papa Francisco.

El Papa Francisco hizo una reivindicación de Isabel Perón. Habrá sido tan buena y no nos dimos cuenta porque para que la señora Villarroel, vicepresidente de la nación y el Papa, coincidan en esto, me llamó la atención. El deseo de rezar esta muy bueno. Pero recordar que hace cincuenta años fue presidenta de la nación Una de las peores cosas que nos pasó a los argentinos. Fui corriendo el calendario porque dio Villarroel el Papa. Tal vez estamos en otro tiempo, pero estábamos en el dos mil veinticuatro.

Como también me di cuenta que estamos en el dos mil veinticuatro cuando vi que el Gobierno echaba al señor Chiri lo del área de energía y tuve que ir a mirar porque digo la verdad en estos tiempos que alguien que maneja energía no tenga en el mes de octubre un plan verano resuelto para no tener inconvenientes, Llama la atención que exista una caída de un acuerdo con los países que no pueden abastecer y solucionar el inconveniente. Los vecinos Brasil y Bolivia también Mes amor, atención y que el aumento del gasto en subsidios aumente cuando suben las tarifas. También me llamó la atención y fui corriendo. Mirar porque digo, tal vez es otro funcionario de otro tiempo.

Cuando estas cosas quedaban a un costado y había mucha improvisación por el Gobierno, no sabe lo que va a pasar dentro de unos meses, como tiene un funcionario que llega al límite porque se empezamos con el calor y no resuelve el tema También tuve quiere mirar el calendario cuando veía que el gobierno se mete en el tema del fútbol otra vez otra vez, como en los países bananeros, donde los gobiernos se meten y quieren interceder en algo que no les corresponde.

Día complejo y entre el PJ entre la vicepresidenta, entre el secretario de Energía, entre lo que pasó en el fútbol, la verdad que había que estar muy, muy cuerdo para hacer sentir verdaderamente que estábamos en el dos mil veinticuatro en esta Argentina que mira para atrás permanentemente que no avanza, que discute cosas viejas, que reivindica cosas malas y que no da los pasos sustanciales para que alguien diga si la verdad. Hay gente que está pensando en algo diferente y si no me gusta lo que está, hay gente que puede ser una opción. Hasta este momento lo de hacer fue un paso enorme para atrás, para tiempo lejanos y para